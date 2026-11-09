México

Detienen a presunto asaltante de un banco en la alcaldía Tláhuac: usuarios reportaron una fuerte balacera

Una empleada denunció que un hombre la amagó para exigirle efectivo. La policía lo interceptó a unos metros de la sucursal y lo presentó ante el Ministerio Público

Hombre con una franja negra sobre los ojos y camiseta blanca frente a una pared texturizada con un escudo policial en la esquina superior izquierda.
Un hombre detenido posa frente a un muro rojizo con los ojos cubiertos por un recuadro negro y el logotipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a un hombre de 40 años por su probable participación en el asalto a una sucursal bancaria en la alcaldía Tláhuac. La institución se ubica en el cruce de avenida Tláhuac y calle Gabriel Hernández, en la colonia La Magdalena.

Según el comunicado, los agentes localizaron al sospechoso a unos metros del establecimiento con ayuda de la descripción física y de vestimenta que recibieron al llegar al banco. Durante una revisión, los policías le aseguraron dinero en efectivo y una réplica de arma de fuego.

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En redes sociales, usuarios reportaron una presunta balacera en videos que asociaron con el incidente. El informe de la SSC describe el presunto robo y la detención, pero no confirma que hubiera disparos ni establece que las grabaciones correspondan al asalto o a la intervención policial.

Fajos de billetes de distintas denominaciones, una pistola con su cargador y una bolsa de tela colocados sobre la plataforma de una camioneta
La Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró dinero en efectivo y una réplica de arma de fuego. Foto: SSC

La movilización comenzó cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron a policías sobre un robo en el banco ubicado en avenida Tláhuac y Gabriel Hernández. Los uniformados se trasladaron a ese cruce y, al llegar, hablaron con una trabajadora de la sucursal.

De acuerdo con el relato de la empleada, un hombre ingresó al establecimiento y la amenazó con un objeto que en ese momento parecía un arma de fuego. Luego le exigió dinero en efectivo y salió del banco antes de que los oficiales llegaran al lugar.

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La declaración de la trabajadora permitió a los agentes buscar al sospechoso en las inmediaciones. La dependencia capitalina detalló que los policías contaban con dos referencias para ubicarlo, sus características físicas y la ropa que vestía. Con esos datos, interceptaron a un hombre a unos metros del establecimiento.

La SSC informó que los agentes realizaron la revisión conforme a su protocolo de actuación policial. Tras encontrar el efectivo y la réplica, detuvieron al hombre de 40 años, le leyeron sus derechos constitucionales y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

¿Qué se sabe de los videos sobre la presunta balacera en Tláhuac?

Los reportes en redes sobre una presunta balacera en Tláhuac quedaron sin confirmación en el parte policial. La dependencia no informó de detonaciones, de un intercambio de disparos ni de personas lesionadas en su descripción de los hechos.

El comunicado distingue entre el objeto que la empleada dijo haber visto durante el asalto y el que encontraron los uniformados al revisar al sospechoso. En su declaración, la trabajadora describió algo que parecía un arma de fuego. En el reporte del aseguramiento, la SSC identificó el objeto como una réplica.

Con la información disponible, sigue pendiente verificar el lugar y el momento en que se grabaron los videos. El reporte oficial ubica la atención del robo en el cruce de avenida Tláhuac y Gabriel Hernández y sitúa la detención a unos metros del banco, sin señalar un punto exacto.

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