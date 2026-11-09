Designan a nuevo militar como titular de Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán ante incremento de violencia

Mazatlán cambia nuevamente a su secretario de Seguridad; un militar con Fuerzas Especiales, se trata del coronel Remigio Cruz Foto: Captura de pantalla conferencia Youtube

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La alcaldesa Estrella Palacios designó al coronel Remigio Cruz Domínguez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, en medio de la violencia vinculada a la confrontación entre grupos delictivos que dejó más de 110 homicidios dolosos durante octubre en el puerto.

El coronel sustituyó a Gabino Ulises Jacobo Guerrero, quien había asumido el cargo el pasado 5 de septiembre. Jacobo Guerrero relevó a Jamie Otoniel Barrón Valdez, secretario desde la administración del exalcalde Édgar González Zatarain, iniciada en 2022.

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El nombramiento devolvió un mando de formación militar a la corporación municipal. Esta fórmula ya había sido aplicada durante el gobierno estatal de Quirino Ordaz Coppel, entre 2017 y 2021, cuando el teniente coronel de Caballería Joel Ernesto Soto fue designado secretario de Seguridad Pública Municipal durante la administración de Fernando Pucheta.

Soto fue interceptado y asesinado a balazos en mayo de 2021, sobre la carretera de Salvador Alvarado. Con Cruz Domínguez al frente de la dependencia, el gobierno municipal volvió a colocar a un integrante de las Fuerzas Armadas en la conducción de la Policía Municipal.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava Foto: Captura de pantalla conferencia Youtube

El coronel llegó con 28 elementos de Fuerzas Especiales

El nombramiento fue anunciado por el secretario de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla Trejo durante la firma de un convenio de colaboración con la Guardia Nacional para capacitar a elementos de la Policía Municipal. Palacios señaló que la medida formó parte de la estrategia nacional de seguridad y de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

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La alcaldesa informó que, en una primera etapa, 50 policías municipales recibirían adiestramiento en competencias policiales y operativas avanzadas. El programa buscaría fortalecer las capacidades de la corporación y mejorar el desempeño de sus elementos en las calles.

“En este espíritu que, para potenciar la coordinación entre todos los centros de seguridad y avanzar en la transformación de nuestra policía municipal, he decidido, dentro de mis atribuciones, nombrar Secretario de Seguridad Pública Municipal al Coronel Guardia Nacional de Estado Mayor Remigio Cruz Domínguez”, declaró Palacios.

La presidenta municipal afirmó que confiaba en que la experiencia del nuevo funcionario en tareas de comando y seguridad ciudadana ofreciera resultados para Mazatlán. Cruz Domínguez había acumulado 40 años de servicio en el Ejército y la Guardia Nacional al momento de asumir la responsabilidad.

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El nuevo secretario egresó del Heroico Colegio Militar y obtuvo una licenciatura en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra. También realizó estudios relacionados con seguridad, defensa, operaciones y presupuesto.

Durante su carrera ocupó cargos en estados mayores de zonas y regiones militares de Guerrero y Tamaulipas. Fue jefe del Grupo de Análisis Delictivo de la Sección de Seguridad Pública del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, en Ciudad de México.

Además, encabezó dos regimientos de caballería y dos coordinaciones de unidad de la Guardia Nacional en los estados de México, Chihuahua y Guerrero. Al presentarse ante las autoridades municipales, explicó que trabajaría con un equipo administrativo y otro operativo.

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El grupo operativo estaría integrado por 28 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército, además de vehículos tácticos y blindados, armamento individual y colectivo y equipo especializado. Ese contingente se sumaría a los 29 integrantes de Fuerzas Especiales asignados al municipio el pasado 5 de octubre de 2026.

Sinaloa concentró 22,667 elementos en el despliegue federal

“Vengo a sumarme a la Estrategia de Seguridad Pública en este municipio como secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal”, manifestó Cruz Domínguez. El coronel se comprometió a desempeñar el cargo con honradez, profesionalismo y disposición de servicio, con respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la ley.

Trevilla Trejo indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional había dado atención especial a la implementación de la estrategia nacional de seguridad pública en Sinaloa desde el 1 de octubre, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. El despliegue incluyó presencia de autoridades y acciones para reforzar la estructura de Seguridad Pública estatal.

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En Sinaloa fueron desplegados 22,667 efectivos, equivalentes a 23% del total nacional, de acuerdo con el secretario. Las labores comprendieron vigilancia en zonas urbanas, principalmente en Culiacán y Mazatlán, así como operaciones en áreas serranas y en los límites con otros estados.

Las acciones en la sierra incluyeron erradicación de plantíos de marihuana y amapola, ubicación y destrucción de laboratorios y zonas de concentración de drogas sintéticas, además de patrullajes. El despliegue contó con aviones, helicópteros, aeronaves no tripuladas, vehículos blindados y motocicletas.

La Guardia Nacional aumentaría su presencia en Mazatlán hasta llegar a 4,200 elementos. Con los 350 ya desplegados, la fuerza federal en el municipio alcanzaría 4,550 efectivos.

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El titular de la Defensa Nacional señaló que los mandos de Seguridad Pública estatal y municipal contaban con respaldo de 1,880 integrantes de Fuerzas Especiales del Ejército en Culiacán para labores operativas. También recibieron vehículos blindados, ametralladoras, lanzagranadas, armamento individual y equipo especializado.

La Secretaría de la Defensa Nacional entregaría en comodato 80 vehículos a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa: 20 unidades blindadas tipo Sandcat y Pitbull, 40 camionetas pickup y 20 motocicletas. La entrega sería formalizada mediante un convenio de colaboración con el gobierno estatal.

El convenio de adiestramiento para la Policía Municipal de Mazatlán contempló formación en honestidad, lealtad institucional, vocación de servicio y ética. También incluyó capacitación sobre uso legítimo de la fuerza, manejo de armamento, reacción ante agresiones y coordinación operativa con autoridades federales, estatales y municipales.

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El secretario anunció que las autoridades también habían preparado previsiones y acciones para garantizar el desarrollo de la Feria Ganadera 2026.