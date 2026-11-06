SSC detiene a dos extranjeros tras ataque a balazos en la colonia Del Valle: aseguran una pistola con silenciador

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron este 6 de noviembre a dos hombres extranjeros, de 20 y 51 años, tras una agresión a balazos contra un ciudadano en la colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez.
Los sospechosos fueron interceptados en la alcaldía Miguel Hidalgo cuando huían a bordo de una motocicleta, y les aseguraron una pistola con silenciador.
PUBLICIDAD
La víctima del crimen resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada. Durante su atención, los oficiales constataron que portaba un chaleco balístico y un arma de fuego, misma que también fue asegurada en el sitio.
Información en desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Amparo salva a Vadhir Derbez de la orden de aprehensión pero la investigación de la Fiscalía CDMX sigue abierta
La resolución elimina la detención previa para la audiencia inicial, pero las diligencias por la denuncia de violación continúan en curso
La polémica foto que María Alicia Delgado dejó preparada para su funeral
La imagen elegida por la actriz mexicana generó sorpresa y dividió opiniones entre quienes acompañaron a su familia en la despedida, mientras recordaban su historia y legado artístico
EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 6 de noviembre: se esperan lluvias fuertes en 8 estados
Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país
Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 6 de noviembre
La moneda europea experimentó un descenso en su valor respecto a la jornada anterior
Diputados aprueban nuevo recorte de mil millones de pesos al INE para el Presupuesto 2027
La Comisión de Presupuesto avaló reasignar recursos del organismo electoral a programas de educación inicial, atención a mujeres y promoción turística. El dictamen será discutido en el pleno a partir del lunes
MÁS NOTICIAS