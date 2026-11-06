SSC detiene a dos extranjeros tras ataque a balazos en la colonia Del Valle: aseguran una pistola con silenciador

Detenidos tras la agresión a balazos en la colonia Del Valle de la Ciudad de México. Crédito: SSC

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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron este 6 de noviembre a dos hombres extranjeros, de 20 y 51 años, tras una agresión a balazos contra un ciudadano en la colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez.

Los sospechosos fueron interceptados en la alcaldía Miguel Hidalgo cuando huían a bordo de una motocicleta, y les aseguraron una pistola con silenciador.

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La víctima del crimen resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada. Durante su atención, los oficiales constataron que portaba un chaleco balístico y un arma de fuego, misma que también fue asegurada en el sitio.

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