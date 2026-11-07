Omar García Harfuch rinde homenaje al agente Milton Morales tras el abatimiento de “El General”

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch le rindió un homenaje al agente Milton Morales. Crédito: X/ El Diario MX

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Este viernes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, rindió un homenaje a Milton Morales Figueroa, antiguo colaborador y amigo que fue asesinado en 2024.

Lo anterior, ocurrió después de fuerzas federales abatieron --ayer--, en el Estado de México, a Edgar Aarón ‘N’, alias ‘El General’, fundador del Cártel Nuevo Imperio y señalado como presunto autor intelectual del asesinato de quien se desempeñó como mando judicial.

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Harfuch rinde homenaje a Milton Morales tras abatimiento de “El General”

En la ceremonia de graduación de la generación VI-2026 del Servicio de Protección Federal (SPF), el funcionario federal recordó a Morales Figueroa, quien fue asesinado el 21 de julio de 2024, en el municipio de Coacalco, Estado de México, cuando se encontraba en su día de descanso con su familia.

“Milton no solamente fue un compañero de trabajo, fue un amigo y un policía extraordinario, un hombre comprometido con su institución y con la seguridad de nuestro país, un hombre incorruptible”, dijo Harfuch frente a los graduados.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch recordó al exmando durante una ceremonia de graduación. Crédito: X/ @adnnoticiasmx

Vinculan al líder del Cártel Nuevo Imperio con homicidio de agente

García Harfuch vincula el homicidio con Edgar Aarón, identificado como fundador y dirigente del Cártel Nuevo Imperio. No obstante, el presunto jefe criminal murió el jueves 5 de noviembre durante un operativo de agentes federales en el Estado de México.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana intentaban cumplimentar una orden de aprehensión por delincuencia organizada en su contra. Sin embargo, durante la acción fueron atacados a balazos, explicó el funcionario.

“Nuestros compañeros actuaron con valentía, repelieron la agresión y neutralizaron a este sujeto”, agregó.

Fue uno de los mandos más cercanos a Harfuch

El secretario no perdió la oportunidad para recordar que Milton Morales fue asesinado cuando disfrutaba su día descanso con sus seres queridos, desarmado y sin escoltas.

Sin dejar de mencionar que el antiguo mando policíaco fue uno de los colaboradores más cercanos a García Harfuch durante su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

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En la dependencia de seguridad capitalina, el agente caído participó en diversas investigaciones y operaciones contra organizaciones delictivas de alto impacto.

Morales ocupaba alto cargo en la policía capitalina antes de su asesinato

Cabe señalar que, al momento de su asesinato, Morales Figueroa se desempeñaba como coordinador General de la Unidad Estratégica, Táctica y Operaciones Especiales de la Policía de la CDMX.

Dicho ataque ocurrió en las calles del municipio mexiquense de Coacalco, donde sujetos armados dispararon contra el agente para, posteriormente, huir del lugar.

Las indagatorias apuntaron a una agresión planeada contra el funcionario, quien había participado en operaciones contra estructuras criminales que operaban en la Ciudad de México y el Estado de México.

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Mientras que la muerte de ‘El General’ ocurrió más de dos años después del homicidio, pero representó un avance en la investigación sobre el grupo criminal señalado de ordenar el atentado.

Omar García Harfuch confirmó el abatimiento de "El General". Crédito: OFAC

Omar García recuerda a agente caído en Tamaulipas y destaca detención de ‘El Titán’

Durante la misma ceremonia, García Harfuch recordó a un agente del Servicio de Protección Federal asesinado el 17 de mayo pasado en Matamoros, Tamaulipas. El ataque ocurrió contra personal asignado a la seguridad del Consulado de Estados Unidos.

Asimismo, destacó la captura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias ‘El Axel’ o ‘El Titán’, quien es identificado como segundo al mando de Los Ciclones, una de las facciones del Cártel del Golfo que opera en la frontera tamaulipeca.

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Este último presunto jefe criminal fue detenido el 29 de octubre por elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Guardia Nacional, a través de trabajos de inteligencia militar.

‘El Titán’ es señalado por agredir a agentes federales

Las autoridades señalan a ‘El Titán’ como presunto responsable de ordenar la agresión contra los agentes federales, en la que también resultaron heridos otros elementos.

García Harfuch explicó que los primeros implicados fueron detenidos pocas horas después del ataque. Las investigaciones permitieron identificar después a uno de los principales responsables de la estructura delictiva.

Van por todos los involucrados

Tras anunciar la captura de Axel el pasado 29 de octubre. El secretario aseguró que las investigaciones continuarían hasta detener a todos los involucrados.

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Omar García Harfuch, titular de la SSPC, recordó la detención de 'El Titán' en Tamaulipas. Crédito: X/ @adnnoticiasmx

“Su memoria y el compromiso de quienes arriesgan la vida para proteger a la ciudadanía nos obligan a continuar las investigaciones hasta detener a todos los responsables. No permitiremos que esta agresión quede impune”, sostuvo.

Sin embargo, la detención de Cárdenas Rodríguez provocó bloqueos carreteros, incendios de vehículos y movilizaciones de grupos criminales en Matamoros y otros puntos de Tamaulipas.

Dos años después del homicidio de Milton Morales y tras el abatimiento de ‘El General’, Omar García Harfuch le rindió un homenaje al mando caído, quien fue muy cercano a él.