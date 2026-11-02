México

Hermano de Carlos Manzo acusa a Grecia Quiroz de caer en contradicciones: “¿Qué más nos oculta?"

La Fiscalía mantiene abierta la investigación por el homicidio de Carlos Manzo con 34 detenidos y un avance del 90% en las indagatorias

Un hombre con chaqueta negra habla sentado a una mesa con las manos abiertas, junto a una botella de agua y banderas al fondo
El hermano de Carlos Manzo habla ante los medios de comunicación durante una conferencia de prensa. (Juan Manzo )
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Juan Daniel Manzo, subsecretario de Gobierno en Michoacán y hermano del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, acusó a la presidenta municipal Grecia Quiroz de ocultar información clave para el esclarecimiento del homicidio, ocurrido hace un año.

El subsecretario señaló en entrevista con Grupo Fórmula que los teléfonos celulares de su hermano siguen fuera de la carpeta de investigación. “Eso es una total mentira que me parece ocupa explicaciones, certezas dentro de la carpeta de investigación”, afirmó Juan Daniel Manzo sobre la versión oficial.

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Según esa versión, Carlos Manzo le había encargado los celulares al secretario de obras del ayuntamiento antes de morir. El funcionario rechazó esa explicación, argumentando que su hermano recibió siete balazos y un disparo en la boca, por lo que, le resulta “imposible” que haya entregado los dispositivos en esas condiciones.

“¿Qué más oculta?“: la acusación central de Juan Daniel Manzo

Juan Manzo reclamó que se aclare cómo se obtuvieron los celulares y quién tomó esa decisión dentro de la investigación.

A un año del homicidio, las indagaciones han dejado a 34 personas detenidas por su relación con el homicidio; de acuerdo con el vicefiscal Israel Vega Rodríguez, el avance es del 90%, aunque la carpeta de investigación permanece abierta. Existe cierta claridad sobre el móvil del ataque, según el hermano de la víctima, pero persisten interrogantes sin resolver.

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@GreciaMich2027
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“No ha sido sincera con los elementos que están a su alcance para que se esclarezca el homicidio”, dijo el subsecretario de gobierno sobre Quiroz, quien ha explicado que ella entregará el dispositivo únicamente a la Fiscalía General de la República (FGR) y ha insistido en que solo es un teléfono.

El subsecretario exigió determinar quién más colaboró con “El Brilloso y “El Vikingo”, dos de los implicados en el caso, y qué funcionarios municipales estuvieron involucrados: “Esperemos a ver qué más nos oculta, cómo ha ocultado incluso la defensa de los escoltas y muchas cosas más”, planteó.

Juan Manzo duda del Movimiento Independiente del Sombrero

El subsecretario indicó que varios de los detenidos tenían vínculos con el gobierno municipal o con el movimiento conocido como del Sombrero. Dijo esperar que Quiroz no haya tenido participación en el crimen, aunque remarcó que sus contradicciones alimentan las dudas sobre su manejo del caso.

“Tengo que priorizar entre que se esclarezca el homicidio de mi hermano o callar ante esto y fingir una sana convivencia con ella”, agregó Juan Daniel Manzo.

Una bandera blanca con el dibujo de un sombrero amarillo y texto, frente a árboles con flores anaranjadas y un primer plano desenfocado
Una bandera del movimiento del Sombrero ondea en el recorrido del Festival de las Velas en Uruapan, en el sitio vinculado al exalcalde Carlos Manzo. (Grecia Quiroz )

Para el funcionario, el Movimiento Independiente del Sombrero —actualmente liderado por Grecia Quiroz— perdió su esencia tras la muerte de Carlos Manzo. Sostuvo que su hermano nunca compartió los principios de derecha que, según él, ahora buscan capitalizar la figura del fallecido alcalde.

De hecho, el día de ayer, la viuda de Carlos Manzo encabezó junto a los simpatizantes del Movimiento del Sombrero la marcha por la paz y la justicia en Uruapan, para exigir un alto a la violencia que azota a Michoacán, así como justicia para el exalcalde. Juan Manzo criticó la movilización llamándola “La Marcha de la Traición”.

“Terminé el recorrido que no lograste”: Grecia Quiroz tras su participación en el Festival de las Velas

El día de ayer, se realizó el Festival de las Velas, evento tradicional en Uruapan y que, según Grecia Quiroz, le cuestionaron su participación por los acontecimientos del año pasado. Sin embargo, la mañana de este lunes, compartió desde su cuenta oficial en Facebook, un mensaje:

“El día de ayer se hizo el encendido de las velas como tradicionalmente se hace en nuestra bella ciudad de Uruapan. Decidí hacer ese recorrido muy por encima de que mucha gente me decía que no lo hiciera, que me cuidara, pero tenía un compromiso moral, porque Carlos el año pasado no pudo terminar ese recorrido”.

Fachada de una iglesia de noche con una proyección de texto luminoso en letras amarillas sobre su entrada y un vitral iluminado
Una proyección luminosa sobre la fachada de una iglesia en Uruapan exhibe un texto en memoria de Carlos Manzo con los años 1985 y 2025. (Grecia Quiroz)

De acuerdo con la alcaldesa, realizar este recorrido fue un momento doloroso “ porque justo a esa hora y en ese lugar le arrebataron la vida a Carlos Manzo”; sin embargo, señaló que también representa esperanza en la historia del municipio.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Uruapan, no se reportaron ataques ni eventos violentos durante la celebración. Además, en el operativo de seguridad participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional.

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