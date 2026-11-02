Qué hacer en CDMX hoy lunes 2 de noviembre: últimos eventos gratis para la celebración de Día de Muertos en familia

Las actividades pueden hacerse de manera individual o en familia, en el marco del cierre del Día de Muertos 2026. Composición fotográfica. Fotos: Museo Casa del Risco, Alcaldía Coyoacán y Secretaría de Turismo CDMX.

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La CDMX cierra la temporada de Día de Muertos 2026 con una agenda de actividades gratuitas que incluye ofrendas monumentales, altares en museos y recorridos familiares en distintas alcaldías.

Este lunes 2 de noviembre, visitantes y familias pueden recorrer el Museo Casa del Risco, el Museo Anahuacalli y las calles de Coyoacán o el centro histórico sin pagar entrada.

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Decenas de personas disfrazadas de catrinas y otros personajes recorren las calles del centro de Coyoacán. (Facebook/Alcaldía Coyoacán)

En Coyoacán se puede pasar una tarde agradable observando a personas disfrazadas y comiendo platillos populares

Las calles de la alcaldía se llenan de personas disfrazadas de catrinas y otros personajes alusivos a la temporada, además de puestos con venta de artesanías, dulces típicos y antojitos mexicanos.

El Jardín Hidalgo y sus alrededores concentran la mayor afluencia de visitantes durante estos días.

Esta alcaldía también mantiene abierta su ofrenda monumental, instalada en el pórtico del Palacio de Cortés.

Familias completas se disfrazan para recorrer el Jardín Hidalgo y sus alrededores. (Facebook/Alcaldía Coyoacán)

El acceso es gratuito y la instalación permanece disponible hasta el 10 de noviembre.

El Museo Nacional de Culturas Populares, organiza la feria “No estaban muertos, andaban de parranda”, con entrada libre de 11:00 a 19:00 horas en avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen. El espacio reúne ofrendas y muestras de arte popular.

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Calendario de cierres viales en Coyoacán. (Facebook/Alcaldía Coyoacán)

El Museo Casa del Risco exhibe una calavera gigante en su fuente

El Museo Casa del Risco, en San Ángel, abre hoy en horario especial de 10:00 a 17:00 horas, con entrada libre y aportación voluntaria.

Su ofrenda monumental “El espíritu de San Ángel” destaca por una calavera gigante instalada en la fuente del recinto, uno de los puntos más fotografiados de la temporada.

El museo también presenta las instalaciones “El alma de un cuadro” y “El alma de los objetos”, que pueden recorrerse hasta el 15 de noviembre.

La fuente del Museo Casa del Risco data del siglo XVIII y es de estilo ultrabarroco mexicano. (Facebook/Museo Casa del Risco)

La sede forma parte de la ruta de ofrendas de San Ángel, que conecta con el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo.

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El museo se ubica en Plaza de San Jacinto 5, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

La opción más rápida en transporte público es el Metrobús Línea 1, con parada en la estación La Bombilla, desde donde el recinto queda a unos 10 minutos caminando hacia el interior de San Ángel.

También puede llegarse en Metro por la Línea 3, bajando en la estación Miguel Ángel de Quevedo, a unos 20 minutos a pie o con conexión a un camión que sube por la avenida Miguel Ángel de Quevedo hacia el poniente.

La ofrenda "El espíritu de San Ángel" se exhibe en el Museo Casa del Risco hasta el 15 de noviembre. (Facebook/Museo Casa del Risco)

El Museo Anahuacalli dedica su altar a Saturnino Herrán con una impresionante ofrenda

En Coyoacán, el Museo Anahuacalli presenta su ofrenda anual dedicada este año a Saturnino Herrán (1887-1918), precursor del muralismo mexicano y compañero de Diego Rivera durante su formación en la Academia de San Carlos.

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La muestra puede visitarse del 28 de octubre al 29 de noviembre, de 11:00 a 17:30 horas.

El Museo Anahuacalli dedica su ofrenda 2026 al pintor Saturnino Herrán, precursor del muralismo mexicano. Captura de pantalla, museoanahuacalli.org.mx.

Aunque la visita a las ofrendas no tiene costo adicional, el museo requiere comprar boleto de entrada general, con un precio de 100 pesos para personas mexicanas mostrando identificación, con descuento a adultos mayores, estudiantes y maestros.

También se puede ver de manera gratuita y virtual a través del enlace https://museoanahuacalli.org.mx/exposiciones/altar-a-saturnino-herran/.

La curadora Karla Niño de Rivera Torres coordinó el montaje, que utiliza la figura de Coatlicue, deidad de la tradición mexica, como eje de diálogo entre el arte mexicano de principios del siglo XX y el patrimonio prehispánico del museo. La tradición de ofrendas en el Anahuacalli se mantiene desde 1955.

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El museo se ubica en Museo 150, San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán. Captura de pantalla, museoanahuacalli.org.mx.

Paseo de la Reforma mantiene el recorrido luminoso, cempasúchil y alebrijes monumentales

Paseo de la Reforma concentra varias instalaciones gratuitas, un recorrido por figuras iluminadas durante la noche o los alebrijes monumentales durante el día.

El recorrido nocturno “El Camino”, con figuras luminosas inspiradas en catrinas, xoloitzcuintles y flores de cempasúchil, se extiende entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones de Chapultepec, también hasta el 8 de noviembre.

Las figuras luminosas de "El Camino" pueden recorrerse en horario nocturno. (Secretaría de Turismo de la Ciudad de México)

El Festival de Flores de Cempasúchil, con productores de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, concluye hoy con acceso gratuito.

La exhibición de 208 alebrijes monumentales, entre el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz, puede recorrerse al aire libre sin costo.

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Otros planes gratuitos para cerrar la celebración

En el Zócalo capitalino, la Ofrenda Monumental con la catrina gigante y las calles decoradas puede recorrerse libremente.

La Megaofrenda de la UNAM cierra hoy su temporada en la explanada del Museo Universum, en Ciudad Universitaria, con entrada libre de 11:00 a 21:00 horas.

En Tláhuac, las alumbradas de los panteones de San Pedro Tláhuac y San Andrés Mixquic continúan hasta el 3 de noviembre como parte del Festival Internacional del Día de Muertos.

Un paseo por el centro histórico de la capital permite observar la figura monumental y recorrer lugares emblemáticos de la ciudad. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La estación más cercana para llegar al centro histórico es Zócalo/Tenochtitlan, de la Línea 2 del Metro, con salida directa a la plaza.

Para llegar a la Megaofrenda de la UNAM, lo más sencillo es bajarse en la estación Universidad de la Línea 3 del Metro, o la estación CCU del Metrobús Línea 1, y de ahí abordar el servicio gratuito de Pumabús.

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