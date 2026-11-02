La Catrina monumental no se va del Zócalo: hasta qué día de noviembre podrás verla en la CDMX

La Catrina monumental mide 33.41 metros y ostenta el récord Guinness a la figura de este tipo más alta del mundo. (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Guardar

La Catrina gigante del Zócalo capitalino permanecerá dos semanas más en la Plaza de la Constitución, confirmó Carlos Báez, director del Taller de Arte Xibalbá, en entrevista con el medio público Canal Once.

El desmontaje estaba programado para este martes 3 de noviembre, pero ahora se extenderá entre el 13 y el 16.

PUBLICIDAD

“Se desmontaba a partir de mañana. Pero el sábado me hablan por la mañana y debido al éxito y al impacto mediático que ha tenido la pieza nos pidieron dejarla dos semanas más”, relató Báez.

Infobae México consultó con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, quienes reportan aún no tener una fecha exacta del desmonte.

La instalación rinde homenaje a José Guadalupe Posada, creador de la famosa figura conocida como ''La Catrina''. (Facebook/Gobierno de la Ciudad de México)

El Taller Xibalbá define el destino de la escultura tras su retiro

La Catrina, de 33.41 metros de altura, rompió el récord mundial Guinness a la figura de este tipo más alta, según confirmó la organización certificadora.

La marca anterior, de 28.15 metros, pertenecía a una pieza presentada en Puerto Vallarta, Jalisco, en 2023, lo que posiciona a la escultura capitalina como un referente dentro de la técnica de cartonería mexicana.

PUBLICIDAD

El Gobierno de la CDMX encargó la pieza como centro de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Báez explicó que la mayoría de estas figuras son efímeras por naturaleza. “Tienen una vida, un propósito, lo cumplen y después se reciclan o se descomponen, sobre todo cuando son de cartonería”, señaló el escultor.

Por el éxito de esta edición, el taller decidió no desecharla de inmediato y buscar alternativas para preservar parte del trabajo invertido en su construcción.

La escultura se instaló en la Plaza de la Constitución el 29 de octubre de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

“Lo que tengo entendido es que la vamos a guardar y luego veremos qué hacemos con ella”, indicó el director de Xibalbá, sin precisar todavía un plan definitivo sobre el almacenamiento o un eventual reciclaje de los materiales.

PUBLICIDAD

Nueve meses de trabajo y 180 personas en el proyecto

La escultura fue encargada por el Gobierno de la CDMX como pieza central de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos 2026, inaugurada el 29 de octubre en la Plaza de la Constitución.

Su elaboración, con técnica de cartonería, requirió nueve meses de trabajo y la participación de cerca de 180 personas, entre artistas, ingenieros, arquitectos, herreros, cartoneros y pintores.

El Taller de Arte Xibalbá, dirigido por Carlos Báez, construyó la figura con técnica de cartonería. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El proceso de fabricación combinó métodos artesanales tradicionales con cálculos estructurales modernos, necesarios para sostener una figura de ese tamaño en plena explanada del Zócalo durante varias semanas de exhibición continua y expuesta a las condiciones climáticas de la temporada.

PUBLICIDAD

La figura se volvió protagonista de memes y comparaciones con personajes de anime

La magnitud de la Catrina generó además una ola de contenido en redes sociales. Usuarios la compararon con Godzilla y con personajes del anime Attack on Titan, entre ellos Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Levi Ackerman, además de referencias a Neon Genesis Evangelion.

Entre los montajes más compartidos circuló también un cortometraje improvisado en redes donde los voladores de Papantla enfrentan a la Catrina monumental, en un tono similar al de otras piezas de humor digital generadas alrededor de la figura.

(Captura de pantalla/Redes sociales)

El acceso a la pieza y a la Ofrenda Monumental es gratuito para los visitantes que acudan al Centro Histórico, donde la afluencia se mantuvo elevada durante los primeros días de exhibición, de acuerdo con reportes de medios locales que cubrieron la instalación.

PUBLICIDAD

La ampliación del plazo responde a la demanda de visitantes

La decisión de extender la permanencia de la figura surgió apenas un día antes de la fecha original de desmontaje, inicialmente fijada para este martes 3 de noviembre.

Las autoridades capitalinas habían señalado previamente que no se contemplaba una prórroga, antes de que el impacto mediático de la pieza modificara esa postura.

El acceso a la Ofrenda Monumental y a la Catrina es gratuito para los visitantes. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Con la extensión confirmada, la Catrina seguirá en pie frente a Palacio Nacional mientras el taller decide el futuro de la pieza una vez concluida su exhibición en el Zócalo capitalino, que ahora se proyecta para la segunda mitad de noviembre.