Grecia Quiroz concluye en Uruapan el recorrido de velas que Carlos Manzo no pudo terminar: “Ni un paso atrás”

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La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, aseguró que concluyó el recorrido del encendido de velas que su esposo, Carlos Manzo, no logró terminar hace un año, cuando fue asesinado. El acto se realizó en el marco del primer aniversario luctuoso del exalcalde, que coincidió con una marcha convocada por ella y con un mensaje de memoria y exigencia de justicia.

Quiroz lo informó en su cuenta de X (@GreciaMich2027). Publicó también una imagen de la estatua de Manzo con la frase “¡Ni un paso atrás!”, junto con los datos: Lic. Carlos Alberto Manzo Rodríguez, 1985-2025, presidente municipal de Uruapan 2024-2027.

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“Tenía un compromiso moral”: el mensaje de Grecia Quiroz

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En su mensaje, la alcaldesa explicó que el encendido de velas se realizó como se hace tradicionalmente en Uruapan. Dijo que decidió hacer el recorrido pese a que mucha gente le pidió que no lo hiciera y que se cuidara, porque tenía “un compromiso moral” con Manzo.

Quiroz recordó que fue en esa hora y en ese lugar donde le quitaron la vida a su esposo. Describió el momento como de dolor, pero también de esperanza, y afirmó que Manzo le enseñó a ser fuerte. Sostuvo que la plaza “quedó marcada en la historia” de los uruapenses y que el exalcalde “dejó una semilla sembrada en miles de familias”.

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Agregó que todos los recorridos se lograron realizar, y agradeció las muestras de cariño y apoyo. Su mensaje fue acompañado de fotografías de la ofrenda dedicada a Manzo.

Una marcha nacional a un año del asesinato

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Días antes, Quiroz había convocado a una marcha ciudadana el domingo 1 de noviembre de 2026, fecha en que se cumplió un año del crimen. La movilización partiría a las 10:00 horas del monumento a Lázaro Cárdenas, en Uruapan. La alcaldesa la planteó como una movilización nacional, simultánea y pacífica.

La edil señaló que la protesta buscaba visibilizar violencia, desaparición, extorsión, desplazamiento, homicidio e impunidad, no solo el caso de su esposo. Convocó a madres buscadoras, familiares de desaparecidos, comerciantes y transportistas, y descartó que tuviera fines políticos o partidistas.

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También se anunció, según medios locales, un homenaje a Manzo con la develación de una estatua en su memoria.

¿Qué pasó el 1 de noviembre de 2025?

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, fue asesinado en la Plaza Morelos durante un festival de Día de Muertos. Tras su muerte, el Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad que Quiroz asumiera como alcaldesa sustituta.

Una semana después del crimen, Quiroz encabezó una Marcha por la Paz a la que asistieron decenas de miles de personas. En esa ocasión, afirmó que el asesinato no era el fin del movimiento y adelantó un “voto de castigo” en las elecciones de 2027 contra quienes, dijo, mandaron matar a su esposo.

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El caso, a un año: investigación y tensiones

El aniversario llega en medio de un debate sobre la investigación:

Quiroz pidió a la FGR atraer el caso . El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, respondió que la Fiscalía decidirá si lo atrae.

La Fiscalía de Michoacán detuvo a Rosa Alejandra Vargas Rauda, secretaria de Bienestar de Uruapan, por presunto encubrimiento en el homicidio.

Quiroz acusó a la Fiscalía estatal de un posible uso político-electoral de la investigación. La Fiscalía respondió que continuará sin distinción de cargos públicos.

Un legado político en construcción

Manzo encabezaba el Movimiento Independiente del Sombrero, símbolo de su gestión. Quiroz registró ante el IMPI las marcas “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”.

El pasado 15 de septiembre, dedicó un “grito de justicia” a su esposo durante la ceremonia del Grito de Independencia en Uruapan. En su cuenta de X aparece ya con la leyenda “Michoacán 2027”, en referencia a la elección del próximo año.