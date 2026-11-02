México

Jesús Ochoa cuenta cómo fue su caída de un elevador y habla de las lesiones que sufrió: “Los accidentes pasan siempre”

El actor platicó cómo vivió el accidente durante una función de Perfume de Gardenia, habló de las lesiones que todavía presenta y aclaró las versiones sobre su estado de salud

Jesús Ochoa desmiente una hospitalización por el percance en "Perfume de Gardenia" y confirma su regreso al escenario este fin de semana.
La hija de Jesús Ochoa desmiente una hospitalización por el percance en "Perfume de Gardenia" y confirma su regreso al escenario el fin de semana. (IG: jesusochoamex)
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Jesús Ochoa rompió el silencio sobre el accidente que sufrió durante una función de Perfume de Gardenia, cuando cayó de un elevador instalado en el escenario. Después de que circularan versiones sobre la gravedad del percance, el actor habló con los medios de comunicación y explicó cómo ocurrió el incidente, qué molestias físicas enfrenta y por qué no necesitó ser trasladado a un hospital. Aunque reconoció que todavía no se encuentra completamente recuperado, aseguró que se encuentra estable.

Al recordar el momento, el intérprete explicó que utilizaba el elevador para realizar su entrada cuando escuchó un fuerte ruido. «Me iban subiendo en el elevador, llego a la parte de arriba y traca, oigo un, un tronido», relató. Según su testimonio, después de escuchar aquel sonido cayó sin comprender inicialmente qué había sucedido. «No supe», comentó entre risas al ser cuestionado sobre cómo ocurrió todo.

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Ochoa también destacó la atención que recibió por parte de los paramédicos y la preocupación de sus compañeros de elenco. Sobre las posibles responsabilidades detrás del incidente, fue claro al considerar que se trató de un accidente. «Mira, fue un accidente, fue un accidente y los accidentes pasan siempre en el teatro, no es culpa de nadie», expresó, al tiempo que confirmó que los elevadores de la producción estaban siendo revisados.

Jesús Ochoa revela las lesiones que todavía presenta tras la caída

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(Foto: CDMX)

Al ser cuestionado sobre su recuperación, el actor reconoció que todavía tiene molestias y que no ha recuperado completamente su condición física. «No al cien, no al cien, pero ahí va, ahí va. Sí fue un buen golpe», respondió ante los reporteros. Aunque el incidente no tuvo las consecuencias que inicialmente se temían, explicó que continúa con inflamación en una rodilla y dolor en uno de sus talones.

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El protagonista de distintas producciones teatrales también aclaró que no fue necesario trasladarlo a un hospital ni solicitar atención de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Según explicó, un médico acudió a su domicilio para realizarle una revisión y utilizar un ultrasonido como parte de la valoración. De esta manera, descartó las versiones que apuntaban a una hospitalización después del percance.

Durante la conversación, Ochoa reconoció que la caída pudo haber tenido consecuencias mucho más delicadas. «Con un golpe así puedes quedar paralítico», advirtió al hablar de los riesgos que implicaba el accidente. Sin embargo, se mostró agradecido de que no ocurriera algo más grave y recordó que antes de salir a escena había realizado ejercicios de preparación física. «Afortunadamente había calentado y estirado y todo eso y la libré», comentó.

Familia de Jesús Ochoa desmintió caída de 10 metros y hospitalización

Primer plano del actor Jesús Ochoa con barba canosa y camisa a cuadros, frente a una barandilla de madera
El actor Jesús Ochoa viste una camisa a cuadros claros frente a una estructura de madera en un espacio interior. (Instagram: Jesús Ochoa)

La preocupación por el estado de salud del actor aumentó después de que Luis de Alba, compañero de elenco, ofreciera una primera versión sobre lo ocurrido y mencionara que la caída habría sido desde una altura de entre ocho y 10 metros. También señaló que Ochoa tenía dificultades para caminar, lo que provocó inquietud entre sus seguidores y alimentó las especulaciones sobre la gravedad de sus lesiones.

Ante la circulación de distintas versiones, Jesusa Ochoa, hija del intérprete, aclaró que su padre no cayó desde 10 metros, sino desde aproximadamente tres metros. Explicó que la falla ocurrió en un elevador instalado en el escenario y aseguró que recibió una valoración médica preventiva. De acuerdo con su información, no presentó fracturas, lesiones óseas ni traumatismos internos. También desmintió que hubiera sido hospitalizado después del accidente.

La familia igualmente aclaró que una fotografía difundida desde una cuenta falsa en X, donde aparecía un hombre hospitalizado, no correspondía a Jesús Ochoa. El propio actor confirmó en Instagram que permanecía descansando en casa con sus familiares. Mientras tanto, aseguró que volverá a utilizar elevadores y que no piensa dejarse vencer por el temor: «Yo me voy a volver a subir a un elevador», afirmó. Su familia informó que tenía previsto retomar sus funciones teatrales el próximo fin de semana, mientras los mecanismos de la producción eran revisados para evitar otro incidente.

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