México

Dos centros de rehabilitación fueron atacados en menos de cinco horas en Mazatlán, hay tres muertos y cinco heridos

Las agresiones ocurrieron en las colonias Felipe Ángeles y Flores Magón; hombres armados dispararon contra internos de los establecimientos y escaparon, mientras elementos del Ejército desplegaron operativos para localizar a los responsables

Policía Mazatlán
(Imagen ilustrativa | Crédito: Policía Mazatlán)
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Dos centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones fueron atacados a balazos durante la tarde del domingo 1 de noviembre en Mazatlán, Sinaloa. Las agresiones ocurrieron en menos de cuatro horas en distintos sectores del puerto y dejaron tres personas muertas y cinco heridas.

El primer ataque se registró alrededor de las 12:30 horas en un inmueble acondicionado como centro de tratamiento contra las adicciones, ubicado en la colonia Felipe Ángeles, cerca del cruce de las calles Mayor J. Osuna y Acapulco.

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De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados que viajaban en motocicletas llegaron al establecimiento y dispararon contra las personas que se encontraban en el acceso. Durante la agresión murieron dos internos identificados como Jesús, de 40 años, y Kevin, de 25.

Una tercera persona resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar después de recibir un reporte al número de emergencias 911, mientras que paramédicos auxiliaron a las víctimas.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes para recabar indicios y establecer las circunstancias del ataque.

Segundo ataque dejó un muerto y cuatro heridos

Menos de cinco horas después, alrededor de las 16:50 horas, se reportó una segunda agresión armada contra otro centro de rehabilitación, esta vez en la colonia Flores Magón.

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El establecimiento se encontraba sobre la calle Azucena, entre Madre Selva y Jazmín, cerca de unas canchas deportivas donde se desarrollaba un partido de futbol.

Los primeros informes señalaron que hombres armados dispararon desde un vehículo en movimiento contra un grupo de internos que se encontraba en la calle, frente al inmueble, mientras observaba el encuentro deportivo.

Una persona murió en el lugar y otras cuatro resultaron heridas. Durante la agresión, algunos internos corrieron para escapar de los disparos, pero dos de ellos cayeron lesionados a unas dos cuadras del establecimiento.

Paramédicos de Bomberos Veteranos y de la Cruz Roja Mexicana trasladaron a los heridos a hospitales para recibir atención médica. Después de la balacera, el resto de los internos fue evacuado y algunos se retiraron del lugar por sus propios medios.

La zona quedó bajo resguardo de policías municipales y estatales, quienes esperaron la llegada de peritos de la Fiscalía para procesar la escena y realizar el levantamiento del cuerpo.

Hasta los primeros reportes sobre el caso no se había informado de personas detenidas por esta segunda agresión.

Investigan los ataques contra centros de rehabilitación

Los dos establecimientos fueron atacados durante la misma tarde en sectores distintos de Mazatlán. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado que exista una relación entre ambas agresiones ni han presentado una hipótesis sobre los motivos de los ataques.

En el primer establecimiento, los agresores habrían llegado en motocicletas, mientras que en el segundo dispararon desde un vehículo en movimiento. Las diferencias en las circunstancias de ambos hechos deberán ser consideradas durante las investigaciones.

Elementos del Ejército Mexicano desplegaron operativos de búsqueda para localizar a los responsables después de las agresiones, mientras que personal ministerial inició las diligencias para integrar las carpetas de investigación.

El saldo conjunto fue de tres personas asesinadas y cinco lesionadas en los dos centros de rehabilitación, sin que hasta ahora se haya informado si alguno de los establecimientos había recibido amenazas previas o si sus responsables tenían antecedentes de denuncias.

La Fiscalía estatal deberá establecer si los internos fueron atacados por su permanencia en esos lugares o si las agresiones estaban dirigidas contra personas específicas que se encontraban dentro de los inmuebles.

Imagen ilustrativa de traslado de militares a Mazatlán, en septiembre de 2026. (Crédito: Defensa)
Imagen ilustrativa de traslado de militares a Mazatlán, en septiembre de 2026. (Crédito: Defensa)

Dos hombres más fueron asesinados dentro de un automóvil en Cima Horizonte

La jornada violenta del domingo dejó otras dos víctimas mortales en el fraccionamiento Cima Horizonte, al norte de Mazatlán. Hombres armados que viajaban en motocicletas dispararon contra los ocupantes de un automóvil Hyundai Grand i10 blanco, estacionado sobre la calle Cima de las Rocas.

Tras la agresión, uno de los hombres quedó sin vida en el asiento del copiloto, mientras que el conductor alcanzó a abrir la puerta y cayó sobre la vialidad. Paramédicos acudieron al lugar, pero confirmaron que ambos habían muerto por las heridas de bala. Hasta los reportes consultados, las víctimas no habían sido identificadas y tampoco se había informado sobre personas detenidas.

Con este doble homicidio, los ataques a los dos centros de rehabilitación y la agresión contra los ocupantes del automóvil, Mazatlán acumuló cinco personas asesinadas y cinco heridas durante el 1 de noviembre. No hay información que permita establecer una relación entre los tres episodios.

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