Así quedó la tabla de posiciones en la F1 tras el campeonato de Kimi Antonelli en el Gran Premio de México

El piloto italiano logró proclamarse como el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 y festejó frente a todos los mexicanos en el Estadio GNP. (REUTERS/Raquel Cunha)

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Después del Gran Premio de México, Kimi Antonelli aseguró el campeonato mundial de pilotos en la Fórmula 1 cuando todavía faltan cuatro carreras por disputarse en la temporada.

El resultado definió la pelea por el título individual, aunque quedan asuntos pendientes en la recta final del calendario, ya que el campeonato de constructores aún está por definirse y Mercedes podría coronarse el próximo fin de semana en Brasil si logran un buen resultado.

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Tabla de posiciones en el campeonato de pilotos tras el Gran Premio de México

Esta es la tabla de posiciones en el Gran Premio de México. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Tras un fin de semana cargado de emociones en el Gran Premio de México, así quedó la tabla de posiciones en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1:

Kimi Antonelli — Mercedes — 380 puntos (campeón del mundo) Max Verstappen — Red Bull — 261 puntos Lewis Hamilton — Ferrari — 259 puntos George Russell — Mercedes — 250 puntos Charles Leclerc — Ferrari — 245 puntos Lando Norris — McLaren — 221 puntos Oscar Piastri — McLaren — 150 puntos Isack Hadjar — Red Bull — 105 puntos Liam Lawson — Racing Bulls — 79 puntos Pierre Gasly — Alpine — 43 puntos Arvid Lindblad — Racing Bulls — 38 puntos Franco Colapinto — Alpine — 31 puntos Oliver Bearman — Haas — 23 puntos Nico Hulkenberg — Audi — 13 puntos Gabriel Bortoleto — Audi — 10 puntos Esteban Ocon — Haas — 7 puntos Fernando Alonso — Aston Martin — 7 puntos Carlos Sainz — Williams — 7 puntos Alexander Albon — Williams — 5 puntos Yuki Tsunoda — Racing Bulls — 1 punto Lance Stroll — Aston Martin — 0 puntos Valtteri Bottas — Cadillac — 0 puntos Ryo Hirakawa — Haas — 0 puntos Sergio Pérez — Cadillac — 0 puntos

Con esto, son cuatro pilotos los que aún no consiguen puntuar en la temporada, entre ellos el mexicano Sergio “Checo” Pérez.

Mercedes busca ser campeón de constructores

Mercedes buscará coronarse en Interlagos. (EFE/ Isaac Esquivel)

A pesar de que el campeonato de pilotos ya se encuentra definido con Kimi Antonelli, el campeonato de constructores aún no tiene dueño y aunque Mercedes parece como el principal candidato a quedarse con el título, Ferrari todavía sueña con el campeonato mundial.

Mercedes llega al Gran Premio de Brasil con una ventaja de 126 puntos sobre Ferrari en el campeonato de constructores de la Fórmula 1 2026, pues la escudería alemana suma 630 unidades, mientras que los Tifosi cuentan con 504 puntos.

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Con 172 puntos todavía en juego tras el Gran Premio de México, Mercedes necesita salir de Interlagos con una diferencia mayor a 129 puntos para asegurar matemáticamente el título.

A continuación, te presentamos cómo van las posiciones en el campeonato de constructores

Mercedes — 630 puntos Ferrari — 504 puntos Red Bull — 380 puntos McLaren — 371 puntos Racing Bulls — 104 puntos Alpine — 74 puntos Haas — 30 puntos Audi — 23 puntos Williams — 12 puntos Aston Martin — 7 puntos Cadillac — 0 puntos

Con esto, Mercedes está muy cerca de conseguir el doblete (campeonato de pilotos y de constructores) y de festejar una victoria por segundo fin de semana consecutivo.