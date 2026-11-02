SRE lamenta la muerte de mexicano en choque de trenes en Toledo y gestiona su repatriación

URDA (TOLEDO), 29/10/2026.- Varias personas de las fuerzas de seguridad la UME y los bomberos trabajan este jueves en la cabecera del convoy del tren Ave de Renfe que colisionó con un tren Iryo ayer en Urda (Toledo). EFE/ J.J.Guillen

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este 2 de noviembre que las autoridades españolas confirmaron el fallecimiento del connacional que permanecía desaparecido desde el accidente ferroviario del 28 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la provincia de Toledo.

La Cancillería lo comunicó mediante el Comunicado No. 220/2026. Detalló que las autoridades de España confirmaron la identidad de la persona que no había sido localizada desde esa fecha. No difundió el nombre de la víctima.

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Lo que informó la SRE

La SRE lamenta el sensible fallecimiento de una persona mexicana tras accidente ferroviario en Toledo, España Eusebio García del Castillo / Europa Press 30/10/2026

De acuerdo con el comunicado, la Embajada de México en España ha brindado asistencia consular a los familiares que viajaron a ese país. También los acompaña en las gestiones para la repatriación de los restos.

La representación diplomática realiza los trámites para apoyar con los gastos funerarios y el traslado, conforme a las decisiones de la familia.

La SRE agradeció el apoyo de las autoridades locales en la búsqueda. Reconoció de manera particular a la Guardia Civil por el trabajo que permitió localizar e identificar a las personas desaparecidas.

La familia pidió transmitir su agradecimiento a las instituciones que participaron en la localización. También agradeció a amistades y a quienes, incluidos los medios de comunicación, expresaron solidaridad.

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Del reporte de desaparecido a la confirmación

Los familiares reciben asistencia consular para definir el traslado y los gastos funerarios, después de viajar al país europeo para acompañar las gestiones posteriores a la identificación de la persona. REUTERS/Ana Beltrán

El caso se conocía desde el 1 de noviembre. Ese día, la Nota Informativa No. 016/2026 señaló que la Embajada había identificado a 12 personas mexicanas relacionadas con el accidente. De ellas, 11 sufrieron lesiones leves y fueron dadas de alta.

Quedaba un connacional sin paradero confirmado. En ese momento, el encargado de la Sección Consular se trasladó a Toledo para acompañar a su familiar. La Embajada informó además que brindaría apoyo económico a los familiares durante su estancia en España.

Con el comunicado de este lunes, la SRE cierra esa incertidumbre. La cifra de mexicanos que resultaron lesionados se mantiene en 11, según lo informado por la dependencia.

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¿Cómo ocurrió el accidente?

Imágenes aéreas grabadas por la Guardia Civil muestran las labores de respuesta tras el accidente de dos trenes en Toledo.

El choque tuvo lugar el 28 de octubre de 2026 cerca de la estación de alta velocidad de Urda, en el término municipal de Los Yébenes, provincia de Toledo. Un tren AVE de Renfe chocó por alcance contra un tren de Iryo que estaba detenido en la vía tras una caída informática del sistema de señalización LZB.

Según la información preliminar, el impacto ocurrió a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora, de acuerdo con la autoridad investigadora (AITAT). El tren de Iryo llevaba 147 pasajeros y el AVE, 397, según un medio español. Otros reportes mencionan 378 pasajeros en el convoy de Renfe, por lo que la cifra varía según la fuente.

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En su primera nota informativa, la AITAT explicó que una avería inicial en el sistema LZB obligó a coordinar el tráfico con telefonemas manuales. El organismo subrayó que la investigación está en fase preliminar y que todas las hipótesis permanecen abiertas.

Un balance que aún se actualiza

Las cifras de víctimas han sido provisionales. El balance oficial que difundieron medios españoles el 30 de octubre era de 69 fallecidos, con 70 denuncias de desaparición. Un reporte del 29 de octubre atribuyó 74 muertos a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Las autoridades han advertido que las cifras podrían cambiar.

El 30 de octubre se habían identificado 12 de las 69 víctimas confirmadas y se había localizado con vida a cinco desaparecidos. Las autoridades calificaron las identificaciones de “enorme complejidad”.

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El caso se suma a otro siniestro reciente en la misma ruta. El 18 de enero de 2026 ocurrió el accidente de Adamuz, Córdoba, también en la línea Madrid-Sevilla.

¿Qué sigue?

Repatriación: la Embajada coordina el traslado de los restos y apoya los gastos funerarios, según decida la familia.

Asistencia consular: la SRE seguirá acompañando a los familiares en España.

Investigación: una jueza ordenó el secreto de las actuaciones y la custodia de las cajas negras de los trenes. La AITAT deberá determinar las causas.

Protección consular: la dependencia mantiene el protocolo activo para los mexicanos en el exterior.

La SRE concluyó el comunicado con sus condolencias a amistades y familiares de la persona fallecida.