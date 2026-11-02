Niurka Marcos conmueve en La Granja VIP al recordar a su mamá: “Fue fría, pero me enseñó a ser una guerrera”

Niurka en La Granja VIP - (Captura de pantalla)

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Niurka Marcos protagonizó un momento especialmente emotivo durante la celebración de Día de Muertos en La Granja VIP, donde los participantes realizaron una actividad para recordar a sus seres queridos. La vedette colocó una fotografía de su mamá en la ofrenda del reality y aprovechó la ocasión para hablar de la relación que mantuvo con ella, dejando ver que, aunque no fue una historia marcada por las demostraciones de cariño, sí le dejó enseñanzas que considera fundamentales en su vida.

Frente a sus compañeros, la cubana recordó a su madre con palabras que sorprendieron por su sinceridad. Lejos de idealizar la relación que tuvieron, reconoció las carencias afectivas que experimentó durante su infancia, pero también explicó que aquellas experiencias contribuyeron a formar su carácter. «Fue fría, pero me enseñó a ser una guerrera», expresó al compartir parte de su historia familiar.

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Su testimonio también estuvo marcado por el agradecimiento y el amor que todavía siente por ella. Niurka reconoció que su mamá no siempre fue cariñosa ni tuvo el papel de abuela que habría esperado, pero aseguró que nunca dejó de tenerla en un lugar especial. La participante dejó claro que, incluso cuando existieron ausencias y momentos difíciles, encontró aprendizajes que hoy reconoce en la manera en que ha construido su propia familia.

Niurka Marcos habla de la difícil relación que tuvo con su mamá

Niurka - (X)

Durante la actividad, la vedette recordó que su madre no fue una mujer especialmente afectuosa y que esa circunstancia influyó en su manera de entender la maternidad. «No fue amorosa, pero me enseñó a defender a mis hijos», confesó. Con estas palabras, explicó que algunas de las lecciones más importantes de su vida surgieron precisamente de aquello que sintió que le hizo falta durante su infancia.

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La cubana también habló sobre el papel de su mamá como abuela y reconoció que tampoco fue una figura cercana para sus hijos. «No fue una buena abuelita», señaló. Sin embargo, explicó que sus pequeños tuvieron la oportunidad de contar con otras figuras familiares que les brindaron ese acompañamiento, especialmente sus abuelos por parte de sus respectivos padres.

En medio de su reflexión, Niurka dejó claro que no pretende quedarse únicamente con los aspectos dolorosos de aquella relación. Para ella, lo importante fue conservar el cariño y el respeto hacia su madre hasta el último momento. «No importa lo que no fue, lo importante es que yo siempre la tuve en su pedestal hasta su último día», expresó ante sus compañeros, en uno de los momentos más personales de la dinámica.

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La despedida de su mamá y el aprendizaje que marcó su maternidad

Niurka respondió con ironía a los señalamientos de Kunno, aunque terminó por expresar repulsión ante el comentario sobre sus hijos. (Captura de pantalla)

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando Niurka recordó cómo ocurrió el fallecimiento de su madre. La actriz compartió que su partida fue tranquila y que tanto ella como sus hermanos tuvieron el consuelo de saber que no sufrió. «Diosito me regaló el privilegio de que yo no sufriera su partida ni mis hermanos, porque se nos fue dormida en posición fetal. O sea, no sufrió», relató.

La participante también reconoció que la experiencia de crecer con una madre poco demostrativa influyó en la mujer que decidió convertirse. A través de sus palabras, explicó que aprendió a proteger a sus hijos y a darles el cariño que consideraba importante, incluso cuando ella misma no había recibido esas muestras de afecto de la misma manera. Su reflexión permitió conocer una faceta más íntima de la vedette, más allá de su personalidad fuerte y directa que suele mostrar frente a las cámaras.

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Niurka concluyó su mensaje con una declaración que resumió el significado que su madre tuvo en su vida: «La amo, porque me enseñó a ser una gran madre, aunque me dio poquito de su amor». La confesión provocó un momento de sensibilidad durante la actividad de Día de Muertos, en la que los participantes tuvieron la oportunidad de recordar a quienes ya no están.

¿Quién es Niurka Marcos y quiénes son sus hijos?

Niurka compartió un foto al lado de Emilio en la que escribió “desbloqueado”, dejando en claro que todo estaba bien entre ellos.

Niurka Marcos es una vedette, actriz, bailarina y cantante de origen cubano que construyó una carrera en México dentro del espectáculo y la televisión. Su personalidad frontal, sus participaciones en programas de entretenimiento y sus polémicas declaraciones la han convertido en una figura habitual de la prensa de espectáculos. A lo largo de su trayectoria también ha participado en telenovelas, obras teatrales y programas de telerrealidad, donde suele destacar por su carácter y espontaneidad.

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En el terreno familiar, la artista es madre de tres hijos: Kiko, Romina y Emilio. Aunque cada uno ha seguido un camino diferente, dos de ellos han tenido acercamiento con el medio artístico. Romina Marcos ha desarrollado una carrera como actriz y cantante, mientras que Emilio Osorio, hijo de Niurka y del productor Juan Osorio, ha participado en producciones televisivas y proyectos musicales. Kiko, por su parte, ha mantenido un perfil más discreto y se ha interesado por el desarrollo de videojuegos.

Precisamente, la maternidad fue uno de los temas centrales de su reflexión en La Granja VIP. Al recordar a su mamá, Niurka explicó que las experiencias de su infancia influyeron en la manera en que decidió criar a sus hijos. Así, en medio de una competencia televisiva, la vedette compartió una historia personal que mostró una faceta distinta de su personalidad: la de una mujer que reconoce las heridas de su pasado, pero que también agradece las enseñanzas que la ayudaron a convertirse en madre.

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