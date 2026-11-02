Belinda y Christian Nodal en Halloween: los internautas revivieron los disfraces del “Nodeliween”

Usuarios revivieron los disfraces de Pennywise y Frankenstein que la expareja lució durante su relación. (Captura de pantalla @belipop / @nodal)

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Internautas revivieron en redes sociales las fotos y videos del “Nodeliween”, el nombre que recibía la celebración de Halloween de Belinda y Christian Nodal durante su relación, con disfraces de personajes clásicos del terror que la pareja compartió públicamente. El término combinaba los apodos de ambos, “Nodeli”, con la festividad de octubre.

La celebración tuvo al menos dos ediciones públicas, en 2020 y 2021, documentadas por los propios cantantes en sus redes sociales. Cada año, la pareja eligió un personaje distinto del cine de terror y lo recreó con producciones de maquillaje y vestuario elaboradas.

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El resurgimiento del material ocurre en un contexto distinto para ambos artistas, años después de su ruptura y con Christian Nodal ya establecido en una nueva relación pública.

Nodal y Belinda en la celebración de Cristy Nodal en 2021. (Foto: Instagram/@nodal)

En 2020 la pareja se caracterizó como versiones de Pennywise, el payaso de It

Para la primera edición registrada del Nodeliween, Belinda y Nodal se disfrazaron como versiones del payaso creado por Stephen King en la novela It. Belinda llevó peluca naranja, maquillaje blanco con líneas rojas en el rostro, vestido claro y un globo rojo como complemento del personaje.

Nodal utilizó maquillaje y vestuario inspirados en la misma figura, con un estilo que buscaba replicar la estética tenebrosa del payaso. La fiesta incluyó una cena temática que la pareja compartió con sus seguidores a través de fotografías y videos publicados en sus cuentas personales.

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Las imágenes de ese año circularon ampliamente entre sus seguidores en su momento y volvieron a aparecer ahora en comentarios y publicaciones que comparan ese periodo con la vida actual de ambos artistas.

La tradición de disfraces en pareja quedó atrás tras la ruptura, pero Belinda continuó con su propia fiesta de Halloween.

En 2021 los cantantes recrearon al monstruo de Frankenstein y su novia

Un año después, la pareja cambió de referencia y optó por los personajes del monstruo de Frankenstein. Nodal encarnó al monstruo con una máscara realizada a medida, además de maquillaje y vestuario oscuro para completar la caracterización.

Mientras que la actriz se caracterizó como la Novia de Frankenstein con cicatrices y costuras maquilladas en el rostro, junto con una peluca negra con mechones blancos que remitía al diseño clásico del personaje. Las imágenes que circularon en su momento mostraron parte del proceso de transformación de ambos antes de la fiesta.

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Esta segunda edición consolidó al Nodeliween como una tradición propia de la pareja dentro de la temporada de Halloween, con un nivel de producción similar al del año anterior.

Internautas recordaron las producciones de Pennywise y Frankenstein que hicieron Belinda y Nodal durante su noviazgo.

Tras la ruptura, Belinda continuó con su propia fiesta llamada “Beliween”

Sin embargo llegó la ruptura y el nombre Nodeliween dejó de utilizarse después de que la pareja terminó su relación. Belinda mantuvo la tradición de celebrar Halloween con producciones de disfraces, aunque bajo un concepto distinto conocido como “Beliween”, que continuó de manera individual en los años siguientes.

En las últimas ediciones, la cantante se ha caracterizado como Pinhead, Lilith, Lucy Westenra, Greta Gremlin y el xenomorfo de la saga Alien, personajes que presentó en sus redes sociales.

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Christian Nodal celebra ahora Halloween y Día de Muertos junto a Ángela Aguilar

Christian Nodal, actualmente esposo de Ángela Aguilar, compartió con ella parte de los preparativos para la temporada de octubre. La pareja presumió una ofrenda de Día de Muertos en sus redes sociales.

Las imágenes del Nodeliween resurgieron en redes sociales días después de que Nodal compartiera con Ángela Aguilar los preparativos de su ofrenda y decoración de Día de Muertos. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Días después, ambos cantantes mostraron en video parte de la preparación de sus decoraciones de Halloween. En las grabaciones aparecen con calabazas que buscaron convertir en adornos, cada uno con un diseño distinto elegido de forma individual para su pieza.

Las publicaciones se grabaron en un espacio decorado con elementos de la temporada, entre ellos murciélagos y sombreros de bruja colocados como ambientación. Sobre una mesa, la pareja colocó dos calabazas y comenzó a trabajar en ellas frente a cámara.

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El contraste entre ambas etapas —los disfraces temáticos del Nodeliween y la actual decoración con calabazas junto a Ángela Aguilar— fue uno de los puntos que los internautas destacaron al revivir el material de la relación anterior de Nodal en redes sociales.