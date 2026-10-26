Tras violencia en Uruapan, Grecia Quiroz solicita a García Harfuch reforzar seguridad por el asesinato de Dania

El asesinato de la joven de 28 años lleva a la presidenta municipal a pedir mayor presencia de corporaciones de seguridad y seguimiento de la Fiscalía para esclarecer los hechos. |(Foto: redes sociales)

Guardar

Grecia Itzel Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan, pidió a Omar García Harfuch reforzar la seguridad en Uruapan tras el asesinato de Dania R.G., una mujer de 28 años que fue atacada a balazos en un negocio de tacos ubicado en la colonia Los Pinos.

Quiroz García difundió desde su cuenta oficial en ‘X’, que estableció comuinicación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para reportar los hechos y solicitar mayor coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales.

PUBLICIDAD

“No podemos ni debemos acostumbrarnos a la violencia”, escribió Quiroz. La publicación ocurre después de la agresión armada registrada la noche del sábado en un establecimiento de la calle Venustiano Carranza, al poniente de Uruapan.

Dania muere después de recibir atención médica

Reportes preliminares difundidos en medios locales señalan que dos mujeres fueron atacadas dentro o en las inmediaciones del negocio. Una de las víctimas fue identificada como Dania R. G., de 28 años, quien habría recibido un disparo en la cabeza.

Dania fue trasladada a un hospital, pero murió a causa de la gravedad de las lesiones. Hasta ahora, las autoridades no han informado el móvil del ataque ni han reportado detenciones relacionadas con el caso. En el sitio también habría resultado lesionada otra mujer. Los primeros reportes apuntan a que ambas eran nuera y suegra, aunque esa versión no ha sido confirmada por las autoridades ni por las familias.

PUBLICIDAD

Una cinta policial amarilla con la inscripción 'No Pase Policía' y luces de emergencia al fondo señala una zona de investigación en una calle mojada de México tras el asesinato de un agente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos niñas que presuntamente estaban en el lugar sufrieron golpes durante el incidente. Tampoco se ha detallado su estado de salud ni las circunstancias en las que resultaron heridas.

Quiroz sostuvo que pidió a la Fiscalía estatal agilizar las investigaciones para esclarecer la agresión e identificar a los responsables. “La seguridad y la vida de nuestra gente deben estar por encima de cualquier diferencia”, señaló.

La hermana gemela de Dania exige justicia

Diana Rojas, hermana gemela de Dania, compartió un mensaje en redes sociales en el que reclamó justicia por el homicidio y cuestionó la normalización de la violencia en el municipio.

“Dania no murió, a Dania la mataron ruin y cobardemente”, escribió. En su publicación, recordó que ambas no habían llegado a la mitad de sus vidas y afirmó que el asesinato le arrebató “la mitad” de su vida.

PUBLICIDAD

Una publicación en redes sociales difunde un cartel conmemorativo con la fotografía y una despedida dedicada a Dania Rojas. (Diana Rojas)

También rechazó la idea de que las víctimas de ataques violentos necesariamente estén vinculadas con actividades delictivas. “Uno cree que solo le pasa a quien andaba mal, pero hoy me doy cuenta de que no es así”, señaló.

El caso generó reclamos públicos sobre la seguridad en Uruapan, uno de los municipios michoacanos que enfrenta episodios de violencia ligados a ataques armados y hechos delictivos. Además de haber vivido el magnicidio de Carlos Manzo Rodríguez y una serie de ataques armados.

Funcionaria cuestiona respuesta de Grecia Quiroz

Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria de Carlos Manzo Rodríguez —y quien ha señalado a Grecia Quiroz como implicada en el asesinato de su esposo—, cuestionó el posicionamiento de Quiroz y sostuvo que la violencia no representa un hecho aislado ni reciente en el municipio.

PUBLICIDAD

Méndez afirmó que habitantes de Uruapan viven con preocupación e incertidumbre ante la inseguridad. También acusó a Quiroz de realizar giras y asistir a eventos mientras la ciudadanía exige acciones frente a los homicidios y ataques armados.

Una publicación en redes sociales cuestiona las giras de la alcaldesa Grecia Quiroz frente a los problemas de seguridad registrados en el municipio de Uruapan. (Yesenia Mendez Rodríguez )

“La seguridad no es un asunto secundario, ni un tema que pueda atenderse cuando haya tiempo”, publicó. La funcionaria pidió explicaciones, medidas concretas y resultados ante los casos de violencia reportados en la ciudad.

Quiroz afirmó que acompañará a la familia de Dania y dará seguimiento al expediente. Las autoridades no han difundido información oficial sobre los agresores, el número de personas involucradas ni una línea de investigación por el ataque ocurrido en la colonia Los Pinos..

PUBLICIDAD