GP de México 2027: conoce las fechas para poder adquirir tus entradas y disfrutar de la Fórmula 1 en CDMX

Después de la gran fiesta vivida este fin de semana, ya se conocen los días en los cuales se pueden comprar los boletos para el próximo año. (REUTERS/Raquel Cunha)

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El Gran Premio de la Ciudad de México volverá al Autódromo Hermanos Rodríguez del 29 al 31 de octubre de 2027, como la fecha 20 de la temporada de Fórmula 1.

Tras concluir la edición 2026, los organizadores dieron a conocer el calendario de venta de boletos para la próxima carrera, que nuevamente integrará el triplete americano.

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La cita de 2027 tendrá además una novedad en su programa: el circuito capitalino recibirá por primera vez una ronda oficial de la Fórmula 2, categoría que funciona como antesala de la máxima categoría del automovilismo.

Fechas de venta de entradas para el México GP 2027

Estas son las fechas para las entradas del México GP 2027. (Cortesía México GP)

Los aficionados que planeen asistir al Gran Premio de la Ciudad de México 2027 podrán comenzar a adquirir sus boletos en noviembre. Banamex y Banorte tendrán acceso anticipado durante dos días, antes de que se habilite la venta para todos los medios de pago.

Preventa Citibanamex: 9 y 10 de noviembre

Venta anticipada Banorte: 9 y 10 de noviembre

Venta general, con todas las tarjetas: 11 de noviembre

La organización todavía no informa los precios por zona ni el mapa definitivo de localidades. La directiva del evento ha sugerido que las tarifas podrían ajustarse al alza, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre el monto de ese posible incremento.

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Derecho de Apartado dará acceso antes de la preventa

Esto pasará con quienes compraron el derecho de apartado. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Las personas que adquirieron el Derecho de Apartado para la edición 2026 del Gran Premio de la Ciudad de México tendrán una etapa exclusiva para elegir y asegurar sus lugares en 2027.

Este beneficio les permitirá acceder al proceso de compra antes de la preventa para clientes bancarios y de la venta general. La organización habilitó esta modalidad por primera vez para la edición 2026.

Los titulares recibirán un aviso en el correo electrónico que registraron al momento de realizar la compra. En esa comunicación encontrarán las instrucciones para seleccionar sus asientos, cubrir el pago correspondiente y confirmar su asistencia a la carrera de 2027.

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El Derecho de Apartado no sustituye el boleto, sino que otorga prioridad para adquirirlo antes de que inicien las demás fases de venta.

Qué ocurrió en la edición 2026

Kimi Antonelli (derecha) recibe un baño de champaña por parte de Lewis Hamilton tras coronarse campeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de la Ciudad de México, el domingo 1 de noviembre de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 reunió a 405,363 aficionados durante los tres días de actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La cifra superó el récord previo de 404,958 asistentes, registrado en 2024, y colocó nuevamente a la carrera mexicana entre las fechas con mayor convocatoria de la Fórmula 1.

En la pista, Andrea Kimi Antonelli se llevó la victoria y aseguró el Campeonato Mundial de Pilotos. El italiano selló el título con cuatro carreras todavía por disputarse y celebró ante las tribunas llenas del circuito capitalino.

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La edición también marcó los 300 Grandes Premios de Sergio Pérez en la Fórmula 1. El mexicano alcanzó esa cifra durante la carrera en casa, en un fin de semana que combinó el récord de asistencia, su aniversario dentro de la categoría y la coronación de Antonelli.