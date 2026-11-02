Diócesis de Culiacán no ve resultados en seguridad en Sinaloa y exige reforzar estrategia tras secuestro del padre Clemente

El padre Clemente continúa recibiendo atención médica debido a las lesiones sufridas durante su cautiverio. Foto: Redes sociales

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La Diócesis de Culiacán exigió “resultados verificables” a las autoridades de los tres órdenes de gobierno al acusar que la estrategia en materia de seguridad no ha sido suficiente a dos años del inicio de la guerra de las facciones del Cártel de Sinaloa que ha provocado una ola de violencia en el estado.

Su llamado se realizó luego de confirmar que el padre Clemente Morales Topete fue golpeado, quemado y amenazado de muerte durante los tres días que permaneció privado de la libertad por un grupo de sujetos armados que lo “levantaron” el pasado sábado 24 de octubre.

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Al respecto, la Diócesis agradeció los esfuerzos que realizaron tanto la Policía Municipal, estatal y autoridades federales para localizar con vida al padre Clemente e insistió en su petición de solicitar que se esclarezca el caso y garantizar que los responsables enfrenten a la justicia.

Sin embargo, también expresó su preocupación porque la violencia e inseguridad continúan afectando a la sociedad con desapariciones, privaciones ilegales de la libertad, feminicidios y muertes violentas en Sinaloa.

“Después de más de dos años de vivir esta situación (...) nos obligan a decir que lo realizado hasta ahora no ha sido suficiente para devolver a nuestra ciudad la tranquilidad que tanto necesita”, sentenció.

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Sin discursos ni datos estadísticos, la Diócesis exige resultados verificables en la paz de los habitantes

El padre regresó por su propios medios y a bordo de su camioneta luego de ser liberado por sus captores. (Redes sociales)

La Diócesis acusó que la seguridad no solo se realiza mediante “discursos ni datos estadísticos” cuando las familias continúan sufriendo y viven con temor, por lo que exigió que los resultados sean verificables a través de la protección de la población y condiciones de paz.

“Es indispensable que los esfuerzos institucionales se traduzcan en resultados verificables, en una mayor protección de la población, en investigaciones eficaces y en condiciones reales para recuperar la paz”, señaló.

Es así que la Iglesia exhortó a las autoridades a fortalecer la estrategia de prevención, seguridad y búsqueda de personas desaparecidas, así como de procuración de justicia y atención integral de víctimas.

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Piden a generadores de violencia a respetar la vida

CULIACÁN, SINALOA, 22FEBRERO2026.- Miles de ciudadanos vestidos de blanco marcharon desde La Lomita hasta la Catedral para exigir justicia por el asesinato de Ricardo Mizael, joven de 16 años que perdió la vida el pasado 11 de febrero en el sector Los Ángeles. Al ritmo de música de banda y encabezados por su madre, Berenice López, familiares, amigos y sociedad en general levantaron consignas como “Por su memoria, por justicia, por la paz de nuestro Culiacán” y “Queremos paz, no más promesas vacías”, Gritos de fuera Rocha y fuera Morena, en una manifestación que evidenció el dolor colectivo y la exigencia de seguridad para la niñez y juventud sinaloense. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

La Diócesis de Culiacán también hizo un llamado a los generadores de violencia en Sinaloa, específicamente a las facciones de Los Chapitos y Los Mayos a detenerse y “escuchar la voz de su conciencia” al provocar muertes, desapariciones, daños físicos, psicológicos y morales.

“Por compasión, ¡deténganse! Ninguna vida humana es desechable. Ninguna familia merece vivir bajo la amenaza, el miedo o la incertidumbre. Ningún proyecto, interés o ambición puede justificar el sufrimiento que se inflige a personas inocentes", señaló.

En el documento compartido también hicieron un llamado a la sociedad sinaloense para ser solidarios y respetar a quienes han sido víctimas de la delincuencia y hacia sus familias, ya que algunas víctimas enfrentan señalamientos, burlas y juicios precipitados que agravan su dolor.

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La Iglesia invitó a quienes publican o comparten contenido sobre casos de violencia a actuar con prudencia, humanidad y responsabilidad y propuso una verificación previa a la difusión de cualquier dato: “Antes de compartir información sobre una víctima o su familia, preguntémonos si es verdadera y si ayuda a esclarecer los hechos y si respeta la dignidad de las personas involucradas”.

Amenazas y tortura: así fue el secuestro del padre Clemente

Lo que se sabe de la última vez que se vio al Padre Clemente Morales. (Redes sociales)

El padre Clemente Morales fue privado de la libertad el pasado 24 de octubre, su desaparición fue reportada luego de que se le vio por última vez cuando salió de una cita médica y no acudió a la parroquia donde oficiaría misa horas después.

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A su llegada a la casa parroquial, el 27 de octubre, el padre Clemente fue atendido de inmediato por miembros de su comunidad, otros sacerdotes, personal médico y autoridades que acudieron al lugar, según el relato de la diócesis. Posteriormente fue trasladado a una clínica para recibir atención especializada.

Durante los tres días que permaneció retenido, el sacerdote recibió amenazas de muerte reiteradas. La Iglesia informó que sus captores lo mantuvieron en un lugar que no conocía y le exigían información que Morales Topete no podía ofrecer a base de golpes y quemaduras graves en el cuerpo, además de presionarlo psicológicamente.

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El Padre Clemente Morales Topete desapareció en Culiacán el sábado 24 de octubre. (Redes sociales) ((Redes sociales))

Sobre las circunstancias exactas del secuestro, la diócesis precisó que las investigaciones correspondientes continúan abiertas y que, por responsabilidad y respeto al debido proceso, no es conveniente adelantar conclusiones ni difundir información que pudiera comprometerlas.

En cuanto a la recuperación del sacerdote, la diócesis informó que Morales Topete continúa bajo observación médica y que su evolución es favorable, aunque advirtió que el proceso “requerirá tiempo, cuidados y acompañamiento integral” debido a las afectaciones físicas y psicológicas ocasionadas por sus captores.