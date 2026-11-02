México

Riña en establecimiento de bebidas alcohólicas deja cuatro muertos y dos heridos en Campeche

Las autoridades señalaron que una discusión entre dos hombres presuntamente desató la balacera

Seguridad Campeche
Imagen ilustrativa de la presencia de elementos de la policía. Foto: Policía de Campeche
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Una riña entre personas que se encontraban en un establecimiento de bebidas alcohólicas desató una balacera que dejó cuatro personas muertas y dos heridas en el municipio de Champotón, en Campeche.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo en el poblado de Mayatecún II, cuando elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudieron al establecimiento tras recibir un reporte de disparos de arma de fuego.

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De acuerdo con las autoridades, testimonios recabados en el sitio permitieron identificar de manera preliminar que un grupo de personas se encontraban consumiendo alcohol en el establecimiento, pero una discusión entre dos hombres desató la agresión armada.

Según los testigos, uno de los dos hombres habría sacado un arma de fuego y disparó en contra de las personas que se encontraban en el lugar, dejando como saldo cuatro muertos y dos con lesiones de gravedad.

Tras los hechos, elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones para esclarecer los hechos.

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Imagen ilustrativa. Foto: Policía de Campeche

Además, la SPSC desplegó un operativo de búsqueda para localizar y detener al presunto responsable del ataque armado. Hasta el momento no se reportan personas arrestadas por este hecho.

Por su parte, la Fiscalía de Campeche informó que ya inició las investigaciones correspondientes por la agresión que dejó dos personas heridas, quienes fueron trasladas a la ciudad de Campeche para continuar con su atención hospitalaria.

Pese a hechos violentos, Campeche ocupa uno de los últimos lugares en inseguridad

El ataque en Champotón ocurre en medio de reportes hechos violentos en el estado que no superan los diez casos en un solo mes. Según reportes de medios locales, octubre cerró con cinco homicidios, seis personas heridas por impactos de bala y tres vehículos incendiados en los municipios de Campeche, Carmen, Champotón y Calakmul.

Entre los casos registrados el mes pasado se encuentra el asesinato de un hombre de 63 años en un rancho cercano a Sabancuy, municipio de Carmen, y el hallazgo de un cuerpo con un disparo en la cabeza dentro de una fosa clandestina en la comunidad de Uayamón. También se reportó el ataque a balazos contra un adolescente de 17 años en Villa de Guadalupe, Champotón, y la localización de un hombre sin identificar con signos de tortura en Xpujil, municipio de Calakmul.

Manos con guantes azules de látex sostienen un marcador blanco con el número cuatro en el suelo iluminado por una linterna.
Capturan en Acapulco a mujer señalada de matar a su hijo de 4 años: la abuela fue quien la delató ante las autoridades (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estos hechos se sumaron a detenciones por delitos de extorsión y amenazas vinculadas al cobro de préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota” en el municipio de Champotón.

Campeche acumula seis feminicidios durante 2026, de acuerdo con el Índice de Incidencia del Fuero Común que elabora el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con Champotón y Candelaria entre los municipios considerados “focos rojos” por la Fiscalía General del Estado de Campeche.

En términos comparativos, Campeche registró 79 homicidios dolosos en los primeros nueve meses de 2026, de acuerdo con un reporte del SESNSP presentado por su titular, Marcela Figueroa Franco. La cifra ubica al estado en el lugar 24 a nivel nacional y representa una reducción frente a los 101 casos con que cerró 2025.

En la comparación con el resto de la Península de Yucatán, Campeche se colocó en segundo lugar: Quintana Roo reportó 95 casos en el mismo periodo y Yucatán, 21.

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