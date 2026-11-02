¿La santería detrás de su éxito? Karely Ruiz responde a las acusaciones sobre su fortuna

Karely Ruiz develó toda la verdad sobre su video viral con un fan que se tatuó su rostro. Foto: Julio Orozco, YouTube

Guardar

Karely Ruiz rechazó que su crecimiento económico, popularidad y estilo de vida sean resultado de rituales de santería, luego de que Karlita la Santera, quien se presenta como su “madrina espiritual”, difundiera detalles sobre las ceremonias en las que supuestamente participó la influencer.

Las declaraciones reavivaron la conversación sobre la vida espiritual de la modelo, quien negó haber recurrido a estas prácticas para alcanzar la fama.

PUBLICIDAD

El tema salió a la luz mientras se prepara para participar en la segunda temporada de La Mansión VIP, reality creado por el influencer HotSpanish, cuyo estreno está programado para el 8 de noviembre.

En un encuentro con medios retomado por Chismecito, Ruiz desmintió las afirmaciones de la santera y sostuvo que su trayectoria responde a años de trabajo en redes sociales y a sus oportunidades en el entretenimiento.

“Es totalmente falso, esa señora siempre dice eso y hay gente que le va a creer, pero es totalmente falso. La verdad yo llevo muchos años en redes, entonces lo que esta persona está diciendo es totalmente falso”, declaró.

Karely Ruiz posa en El Vaticano con un velo beige y un vestido azul marino, durante una reciente visita que compartió en sus redes sociales. (Karely Ruiz: Instagram)

¿Qué dijo Karlita la Santera sobre los rituales de Karely Ruiz?

Karlita la Santera aseguró a TVNotas que fue quien acercó a Karely a la religión yoruba y que asumió el papel de madrina espiritual durante su proceso de iniciación.

La mujer ganó notoriedad por sus participaciones en Canal 6 de Multimedios, donde compartía predicciones y orientaciones relacionadas con el amor, la salud, el trabajo y la economía.

PUBLICIDAD

De acuerdo con su versión, la influencer recibió la llamada mano de Orula, una ceremonia de la tradición yoruba vinculada con Orula, deidad asociada con la sabiduría y la adivinación.

La santera también afirmó que Karely participó en un segundo ritual conocido como rayamiento, al que describió como un pacto con los muertos. Según su relato, esta ceremonia habría coincidido con una etapa de mayor exposición pública para la modelo.

“Ella decía: ‘Pues sí quiero estar dentro de esto, quiero más poder y vamos por otra etapa’. Pues se raya; rayamiento es el pacto que haces con los muertos (...) Ella primero hizo mano de orula, y luego hizo rayamiento. fue cuando hizo Playboy, tuvo su bebé, y todo increíble”, contó.

PUBLICIDAD

Estas afirmaciones corresponden al testimonio de Karlita; Karely no ha confirmado públicamente los detalles de esas ceremonias.

Karely Ruiz niega que la santería haya impulsado su fortuna

Ante las versiones que relacionan sus logros con prácticas espirituales, la influencer insistió en que su patrimonio y reconocimiento son resultado de sus actividades profesionales.

“Lo he hecho con base a todo lo que he hecho: colaboraciones, mi aparición en la televisión (…) Si fuera real se me hace super mal que ventile ese tipo de cosas porque con qué la gente va a confiar en ella, pero no, es totalmente falso”, añadió.

Ruiz también cuestionó que la mujer divulgue supuestos detalles de su vida privada y negó que la santería explique su éxito.

Karely Ruiz cuestionó que la mujer divulgue supuestos detalles de su vida privada. (@jonaorle, Instagram)

Karely Ruiz se prepara para entrar a La Mansión VIP 2

La polémica coincide con el anuncio de su participación en la segunda temporada de La Mansión VIP, donde Karely será una de las figuras del elenco. Sobre su ingreso al reality, reconoció que siente nervios, aunque considera que el proyecto representa una oportunidad profesional.

PUBLICIDAD

“Muy bien, nerviosa. Es un proyecto que me va a beneficiar mucho. Mi hija está en buenas manos, aparte… pues a trabajar, hay que hacer dinero”, comentó al hablar de la distancia temporal con su hija Madisson, quien permanecerá al cuidado de su padre.