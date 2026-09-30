México

Grecia Quiroz se defiende ante posible detención en Michoacán: pide que la FGR atraiga el caso y aclara que “es solo un celular”

La presidenta municipal niega resistencia para colaborar y aclara que solo existe un dispositivo telefónico en cuestión

Retrato de Grecia Quiroz vestida con ropa negra y un rebozo rojo, con la bandera de México de fondo
Grecia Quiroz sostiene que existen omisiones e inconsistencias en la carpeta estatal y pide revisar todas las líneas, incluidos los posibles vínculos del CJNG con el Movimiento del Sombrero político. | (Grecia Quiroz )
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Grecia Itzel Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan, exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación por su esposo, Carlos Manzo, ultimado en noviembre de 2025, afirmó que “No tiene nada que esconder”.

Quiroz cuestionó que la Fiscalía Estatal de Michoacán (FGE) concentre sus esfuerzos en personas vinculadas con el Movimiento del Sombrero.

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Quiroz rechazó que exista resistencia para entregar el teléfono de Carlos Manzo

A través de su cuenta oficial en Facebook, Quiroz respondió a la advertencia del vicefiscal, Israel Vega Rodríguez, sobre posibles medidas de apremio contra la alcaldesa si no entrega los teléfonos celulares de Manzo. Rodríguez señaló que el procedimiento podría llegar a arresto o a una investigación por obstrucción de la justicia.

Quiroz aseguró que, contrario a lo que dice la FGE, que habla en plural de “celulares”, se trata solo de un dispositivo.

“Quiero dejar algo muy en claro: estamos hablando solamente de un teléfono celular. Ese equipo ya ha sido revisado y, de nuestra parte, no existe ningún inconveniente en colaborar con la justicia y con cualquier investigación que se conduzca conforme a derecho”

La presidenta municipal negó haberse resistido a entregar el dispositivo y cuestionó la conducción de la carpeta de investigación que se mantiene abierta por el asesinato de su esposo.

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FGR ‘debe’ investigar el homicidio de Carlos Manzo, exige Quiroz

De acuerdo con la alcaldesa de Uruapan, existen inconsistencias, omisiones y decisiones que han generado dudas sobre la investigación. Quiroz sostuvo que las líneas que podrían esclarecer responsabilidades más amplias no avanzan al mismo ritmo que las indagatorias dirigidas contra personas relacionadas con el Movimiento del Sombrero.

El partido del que es abanderada la alcaldesa también es investigado por la FGE; el día de ayer el vicefiscal informó en conferencia de prensa que, tras la detención de Alexis Jesús “N”, alias “El Brilloso”, señalado como presunto integrante de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) relacionada con el homicidio de Manzo. Se indaga la posible existencia de vínculos financieros entre integrantes del grupo criminal y el movimiento político.

Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la Fiscalía de Michoacán. Crédito: FGE Michoacán
Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la Fiscalía de Michoacán. Crédito: FGE Michoacán

La exigencia de que la FGR atraiga el caso significa que la investigación pase al ámbito federal para revisar el homicidio y sus posibles vínculos, sin limitarse al análisis de los teléfonos. “Que se investigue todo, a todos y hasta donde tenga que llegar”, escribió la funcionaria.

De acuerdo con Quiroz, podrían intentar inhabilitarla, involucrarla en la investigación o llevarla a prisión. “Pero tampoco voy a guardar silencio por miedo”, afirmó.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, calificó como “imprudente” que la FGE lanzara la advertencia contra Quiroz, ya que ella ni siquiera es testigo, y subrayó que ella es una “víctima indirecta” del homicidio de Manzo.

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