México avanza a semifinales de Beisbol 5 y queda a un triunfo de asegurar su primera medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud

El tricolor se mantiene con vida y sueña con obtener su primera presea en Dakar 2026.(Comité Olímpico Mexicano)

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La Selección Mexicana de Beisbol 5 Mixto avanzó a las semifinales de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tras vencer a Turquía en dos sets, por lo que este triunfo deja al equipo tricolor a una victoria de asegurar la primera medalla para la delegación mexicana.

México llegó a esta instancia con dos triunfos en la fase de grupos, ante Francia y Siria, además de una derrota frente a Kenia. Esos resultados le permitieron instalarse entre los equipos que disputan la ronda por las medallas.

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El representativo nacional ya tiene asegurados dos partidos más en el torneo. Una victoria en semifinales le garantizaría una presea, mientras que una derrota lo enviaría al duelo por el tercer lugar.

Desarrollo del encuentro

México se impuso a Turquía y avanzó a semifinales (Comité Olímpico Mexicano)

México venció a Turquía en dos sets con una ofensiva que marcó diferencias desde los primeros innings y una defensa sin errores durante todo el encuentro. El equipo tricolor ganó el primer parcial por 10-5 y cerró el segundo con marcador de 12-7.

En el primer set, la Selección Mexicana tomó el control al anotar cuatro carreras en la primera entrada. Turquía respondió con dos en el segundo inning, pero México recuperó distancia con un rally de cinco anotaciones en el tercero para colocar la pizarra 9-2.

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El conjunto turco se acercó en la cuarta entrada con tres carreras, aunque la respuesta mexicana en ese mismo tramo fue suficiente para conservar la ventaja. Ninguno de los dos equipos anotó en el quinto inning y México aseguró el set con cinco carreras de diferencia.

Para el segundo parcial, el encuentro comenzó mucho más parejo que en el set inicial y es que después de que México tomara la ventaja por 1-0 con una carrera en la primera entrada, Turquía respondió con dos más en el segundo capítulo para tomar la ventaja momentánea.

Sin embargo, México tomó ventaja con cuatro carreras en el tercer inning y otras cuatro en el cuarto. Turquía mantuvo presión al anotar cuatro veces en la cuarta entrada y una más en la quinta, pero no logró recortar la diferencia construida por el cuadro mexicano.

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La ofensiva nacional terminó el encuentro con 33 hits: 15 en el primer set y 18 en el segundo. Turquía conectó 29 imparables, pero México no cometió errores defensivos, un factor que sostuvo la ventaja en los dos parciales.

Cómo se juega el Beisbol 5

Descubre cómo se juega el Beisbol 5. (Conade)

El Beisbol 5 es una versión urbana del beisbol y softbol. Se juega sin bat ni guante: el jugador ofensivo golpea una pelota de goma con la palma o el puño y después corre las bases.

Cada equipo tiene cinco jugadores en el campo. El partido se disputa a cinco entradas, con un turno ofensivo para cada novena por inning. En eventos como los Juegos Olímpicos de la Juventud, una serie puede jugarse a ganar dos de tres sets; cada set se disputa a cinco entradas.

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La ofensiva busca anotar carreras. Para conseguir una, el bateador debe golpear la pelota de forma legal, avanzar por primera, segunda y tercera base, y regresar al home sin ser eliminado.

El golpe debe darse desde la caja de bateo. La pelota tiene que botar primero en terreno bueno y avanzar con suficiente fuerza; si el primer rebote ocurre fuera de las líneas de fair, el bateador queda out. No hay lanzador, por lo que el propio bateador pone la pelota en juego con su mano.

La defensiva necesita conseguir tres outs para cambiar de lado. Puede eliminar a un corredor al atrapar la pelota de aire, pisar una base con la pelota en una jugada forzada o tocar al corredor con la bola cuando está fuera de una almohadilla.

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Los corredores no pueden adelantar base hasta que el siguiente bateador golpea la pelota. Después de llegar a primera, deben mantenerse dentro de una zona de seguridad para no quedar expuestos a un toque de la defensiva.

Gana el equipo que anota más carreras al terminar la quinta entrada. Si existe empate, se juegan innings extras. También hay regla de diferencia amplia: el juego termina si un equipo gana por 15 carreras después de tres entradas o por 10 después de cuatro.