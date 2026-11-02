México Deportes

México avanza a semifinales de Beisbol 5 y queda a un triunfo de asegurar su primera medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud

El tricolor se mantiene con vida y sueña con obtener su primera presea en Dakar 2026

El tricolor se mantiene con vida y sueña con obtener su primera presea en Dakar 2026.(Comité Olímpico Mexicano)
El tricolor se mantiene con vida y sueña con obtener su primera presea en Dakar 2026.(Comité Olímpico Mexicano)
Guardar

La Selección Mexicana de Beisbol 5 Mixto avanzó a las semifinales de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tras vencer a Turquía en dos sets, por lo que este triunfo deja al equipo tricolor a una victoria de asegurar la primera medalla para la delegación mexicana.

México llegó a esta instancia con dos triunfos en la fase de grupos, ante Francia y Siria, además de una derrota frente a Kenia. Esos resultados le permitieron instalarse entre los equipos que disputan la ronda por las medallas.

PUBLICIDAD

El representativo nacional ya tiene asegurados dos partidos más en el torneo. Una victoria en semifinales le garantizaría una presea, mientras que una derrota lo enviaría al duelo por el tercer lugar.

Desarrollo del encuentro

México se impuso a Turquía y avanzó a semifinales (Comité Olímpico Mexicano)
México se impuso a Turquía y avanzó a semifinales (Comité Olímpico Mexicano)

México venció a Turquía en dos sets con una ofensiva que marcó diferencias desde los primeros innings y una defensa sin errores durante todo el encuentro. El equipo tricolor ganó el primer parcial por 10-5 y cerró el segundo con marcador de 12-7.

En el primer set, la Selección Mexicana tomó el control al anotar cuatro carreras en la primera entrada. Turquía respondió con dos en el segundo inning, pero México recuperó distancia con un rally de cinco anotaciones en el tercero para colocar la pizarra 9-2.

PUBLICIDAD

El conjunto turco se acercó en la cuarta entrada con tres carreras, aunque la respuesta mexicana en ese mismo tramo fue suficiente para conservar la ventaja. Ninguno de los dos equipos anotó en el quinto inning y México aseguró el set con cinco carreras de diferencia.

Para el segundo parcial, el encuentro comenzó mucho más parejo que en el set inicial y es que después de que México tomara la ventaja por 1-0 con una carrera en la primera entrada, Turquía respondió con dos más en el segundo capítulo para tomar la ventaja momentánea.

Sin embargo, México tomó ventaja con cuatro carreras en el tercer inning y otras cuatro en el cuarto. Turquía mantuvo presión al anotar cuatro veces en la cuarta entrada y una más en la quinta, pero no logró recortar la diferencia construida por el cuadro mexicano.

La ofensiva nacional terminó el encuentro con 33 hits: 15 en el primer set y 18 en el segundo. Turquía conectó 29 imparables, pero México no cometió errores defensivos, un factor que sostuvo la ventaja en los dos parciales.

Cómo se juega el Beisbol 5

Descubre cómo se juega el Beisbol 5. (Conade)
Descubre cómo se juega el Beisbol 5. (Conade)

El Beisbol 5 es una versión urbana del beisbol y softbol. Se juega sin bat ni guante: el jugador ofensivo golpea una pelota de goma con la palma o el puño y después corre las bases.

Cada equipo tiene cinco jugadores en el campo. El partido se disputa a cinco entradas, con un turno ofensivo para cada novena por inning. En eventos como los Juegos Olímpicos de la Juventud, una serie puede jugarse a ganar dos de tres sets; cada set se disputa a cinco entradas.

La ofensiva busca anotar carreras. Para conseguir una, el bateador debe golpear la pelota de forma legal, avanzar por primera, segunda y tercera base, y regresar al home sin ser eliminado.

El golpe debe darse desde la caja de bateo. La pelota tiene que botar primero en terreno bueno y avanzar con suficiente fuerza; si el primer rebote ocurre fuera de las líneas de fair, el bateador queda out. No hay lanzador, por lo que el propio bateador pone la pelota en juego con su mano.

La defensiva necesita conseguir tres outs para cambiar de lado. Puede eliminar a un corredor al atrapar la pelota de aire, pisar una base con la pelota en una jugada forzada o tocar al corredor con la bola cuando está fuera de una almohadilla.

Los corredores no pueden adelantar base hasta que el siguiente bateador golpea la pelota. Después de llegar a primera, deben mantenerse dentro de una zona de seguridad para no quedar expuestos a un toque de la defensiva.

Gana el equipo que anota más carreras al terminar la quinta entrada. Si existe empate, se juegan innings extras. También hay regla de diferencia amplia: el juego termina si un equipo gana por 15 carreras después de tres entradas o por 10 después de cuatro.

Temas Relacionados

Juegos Olímpicos de la Juventud DakarDakar 2026Juegos Olímpicos de la JuventudBeisbolAtletas mexicanosSelección Mexicanamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Productores de aguacate destruyen hasta 52 toneladas tras detectar plaga en Michoacán

El hallazgo de larvas provocó la retención de cargamentos internacionales y activó los protocolos sanitarios para eliminar el producto sospechoso

Productores de aguacate destruyen hasta 52 toneladas tras detectar plaga en Michoacán

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: abogado de César Jáuregui justifica versiones contradictorias sobre agentes de EEUU

En entrevista con Infobae México, el abogado Héctor Villasana defendió las declaraciones de su cliente y las comparó con el decomiso de hidrocarburo en Guanajuato que después fue objeto de aclaraciones oficiales

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: abogado de César Jáuregui justifica versiones contradictorias sobre agentes de EEUU

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 2 de noviembre

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 2 de noviembre

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 2 de noviembre

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 2 de noviembre

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este 2 de noviembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este 2 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: abogado de César Jáuregui justifica versiones contradictorias sobre agentes de EEUU

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: abogado de César Jáuregui justifica versiones contradictorias sobre agentes de EEUU

“Pudo haber omisiones, pero de ninguna manera traición a la patria”: afirma defensa de César Jáuregui sobre agentes de EEUU en Chihuahua

'La caída de El Mayo' en Netflix: qué revela la docuserie sobre el papel de EEUU en la detención de Ismael Zambada

Abogado de “El Mayo” Zambada advirtió al capo los planes de Los Chapitos para eliminarlo: “Querían deshacerse de él”

Niño disfrazado muere baleado junto a su madre en Tepito durante el Día de Muertos

ENTRETENIMIENTO

Belinda y Christian Nodal en Halloween: los internautas revivieron los disfraces del “Nodeliween”

Belinda y Christian Nodal en Halloween: los internautas revivieron los disfraces del “Nodeliween”

¿La santería detrás de su éxito? Karely Ruiz responde a las acusaciones sobre su fortuna

Romina Marcos arremete contra Azalia Ojeda por criticar a Niurka en La Granja VIP 2026

Detienen en Texas a Sergio Arévalo, el estilista de Emma Coronel y María José

Los dos eliminados de ¿Quién es la Máscara? 2026 este domingo 1 de noviembre

DEPORTES

Así quedó la tabla de posiciones en la F1 tras el campeonato de Kimi Antonelli en el Gran Premio de México

Así quedó la tabla de posiciones en la F1 tras el campeonato de Kimi Antonelli en el Gran Premio de México

Juan Valencia, jugador del Necaxa, rompe en llanto tras fallar una clara ocasión de gol y ser sustituido

De meme a marca registrada: Checo Pérez obtiene del IMPI el título de “El Viejo Sabroso”

Los equipos que ya tienen un lugar en la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX

Qué sigue para Canelo Álvarez tras recuperar campeonato del CMB