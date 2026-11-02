EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 2 de noviembre

Este lunes 2 de noviembre se prevén concentraciones, rodadas ciclistas, plantones y actividades culturales en distintas alcaldías de la Ciudad de México, principalmente en Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Tláhuac, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Las mayores afluencias se esperan en el Centro Histórico, el Zócalo, Paseo de la Reforma y pueblos de Tláhuac, debido a los eventos de Día de Muertos que continúan durante la jornada.

Autoridades recomiendan anticipar traslados y considerar rutas alternas ante posibles afectaciones a la circulación. Sigue aquí las actualizaciones más importantes: