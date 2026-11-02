EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 2 de noviembre

Este lunes 2 de noviembre se prevén concentraciones, rodadas ciclistas, plantones y actividades culturales en distintas alcaldías de la Ciudad de México, principalmente en Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Tláhuac, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).
Las mayores afluencias se esperan en el Centro Histórico, el Zócalo, Paseo de la Reforma y pueblos de Tláhuac, debido a los eventos de Día de Muertos que continúan durante la jornada.
Autoridades recomiendan anticipar traslados y considerar rutas alternas ante posibles afectaciones a la circulación. Sigue aquí las actualizaciones más importantes:
Agenda de movilizaciones hoy lunes 2 de noviembre
Entre las movilizaciones programadas destaca la jornada político-cultural “Mictlán Rebelde 2026”, convocada por Mujeres y La Sexta a partir de las 07:00 horas en la explanada del Palacio de Bellas Artes, sobre avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas. El acto busca rendir homenaje a víctimas y personas fallecidas en luchas sociales.
A las 10:00 horas, integrantes de la comunidad indígena otomí instalarán una ofrenda monumental frente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ubicado en avenida México-Coyoacán 343, colonia Xoco, en Benito Juárez. La actividad forma parte de las exigencias de reconstrucción de pueblos indígenas y del cese de agresiones contra comunidades zapatistas.
Por la tarde, a las 17:00 horas, el movimiento “Samara Martínez: Ley Trasciende” prevé una protesta frente a la Secretaría de Salud, en avenida Homero 213, colonia Polanco. El grupo promueve una legislación sobre el derecho a decidir al final de la vida; la SSC advirtió que podrían registrarse afectaciones viales durante la concentración.
Eventos con alta afluencia
La SSC reportó que continúan diversas actividades culturales que podrían complicar la movilidad:
- Ofrenda Monumental del Zócalo: permanecerá abierta hasta el 8 de noviembre; se estima una afluencia de hasta 100 mil personas.
- Exhibición de alebrijes monumentales: instalada en Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz, con una afluencia prevista de 50 mil visitantes.
- Festival de Flores de Cempasúchil: concluye este lunes en Paseo de la Reforma, entre el Ángel y la Glorieta del Ahuehuete.
- Celebraciones de Día de Muertos en Tláhuac: continúan en San Andrés Mixquic, San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan, Santiago Zapotitlán y San Miguel, hasta el 3 de noviembre.
- Mega Ofrenda Universitaria: último día de actividades en el Museo Universum, en Ciudad Universitaria.
- Festival Internacional del Día de Muertos Tláhuac 2026: se desarrolla en el Bosque de Tláhuac desde las 15:00 horas.
- Esculturas luminosas monumentales: permanecerán en Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones de Chapultepec.
Rodadas ciclistas
Además, están previstas dos rodadas: una de Roma Cycling, que partirá a las 05:00 horas desde Parque México con destino a Atlixco, Puebla; y otra de Ollin Bike, a las 19:40 horas, desde Calzada Ermita Iztapalapa y avenida Tláhuac hacia San Andrés Mixquic.
La autoridad capitalina recomendó a automovilistas y usuarios del transporte público mantenerse atentos a los reportes viales, especialmente en zonas del Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Polanco, Xoco y Tláhuac.