EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 2 de noviembre

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Este lunes 2 de noviembre se prevén concentraciones, rodadas ciclistas, plantones y actividades culturales en distintas alcaldías de la Ciudad de México, principalmente en Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Tláhuac, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Las mayores afluencias se esperan en el Centro Histórico, el Zócalo, Paseo de la Reforma y pueblos de Tláhuac, debido a los eventos de Día de Muertos que continúan durante la jornada.

Autoridades recomiendan anticipar traslados y considerar rutas alternas ante posibles afectaciones a la circulación. Sigue aquí las actualizaciones más importantes:

11:18 hsHoy

Agenda de movilizaciones hoy lunes 2 de noviembre

(Ovial)
(Ovial)

Entre las movilizaciones programadas destaca la jornada político-cultural “Mictlán Rebelde 2026”, convocada por Mujeres y La Sexta a partir de las 07:00 horas en la explanada del Palacio de Bellas Artes, sobre avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas. El acto busca rendir homenaje a víctimas y personas fallecidas en luchas sociales.

A las 10:00 horas, integrantes de la comunidad indígena otomí instalarán una ofrenda monumental frente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ubicado en avenida México-Coyoacán 343, colonia Xoco, en Benito Juárez. La actividad forma parte de las exigencias de reconstrucción de pueblos indígenas y del cese de agresiones contra comunidades zapatistas.

Por la tarde, a las 17:00 horas, el movimiento “Samara Martínez: Ley Trasciende” prevé una protesta frente a la Secretaría de Salud, en avenida Homero 213, colonia Polanco. El grupo promueve una legislación sobre el derecho a decidir al final de la vida; la SSC advirtió que podrían registrarse afectaciones viales durante la concentración.

Eventos con alta afluencia

Una escultura de la "Catrina" de más de 30 metros (98 pies) de altura, una figura esquelética asociada con las tradiciones del Día de Muertos en México, se exhibe en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México antes de las celebraciones del Día de Muertos, en la Ciudad de México, México, el 30 de octubre de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Una escultura de la "Catrina" de más de 30 metros (98 pies) de altura, una figura esquelética asociada con las tradiciones del Día de Muertos en México, se exhibe en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México antes de las celebraciones del Día de Muertos, en la Ciudad de México, México, el 30 de octubre de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La SSC reportó que continúan diversas actividades culturales que podrían complicar la movilidad:

  • Ofrenda Monumental del Zócalo: permanecerá abierta hasta el 8 de noviembre; se estima una afluencia de hasta 100 mil personas.
  • Exhibición de alebrijes monumentales: instalada en Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz, con una afluencia prevista de 50 mil visitantes.
  • Festival de Flores de Cempasúchil: concluye este lunes en Paseo de la Reforma, entre el Ángel y la Glorieta del Ahuehuete.
  • Celebraciones de Día de Muertos en Tláhuac: continúan en San Andrés Mixquic, San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan, Santiago Zapotitlán y San Miguel, hasta el 3 de noviembre.
  • Mega Ofrenda Universitaria: último día de actividades en el Museo Universum, en Ciudad Universitaria.
  • Festival Internacional del Día de Muertos Tláhuac 2026: se desarrolla en el Bosque de Tláhuac desde las 15:00 horas.
  • Esculturas luminosas monumentales: permanecerán en Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones de Chapultepec.

Rodadas ciclistas

Además, están previstas dos rodadas: una de Roma Cycling, que partirá a las 05:00 horas desde Parque México con destino a Atlixco, Puebla; y otra de Ollin Bike, a las 19:40 horas, desde Calzada Ermita Iztapalapa y avenida Tláhuac hacia San Andrés Mixquic.

La autoridad capitalina recomendó a automovilistas y usuarios del transporte público mantenerse atentos a los reportes viales, especialmente en zonas del Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Polanco, Xoco y Tláhuac.

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