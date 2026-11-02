Gran Premio de la Ciudad de México rompe récord de asistencia: todo lo que dejó el fin de semana

La gran fiesta de la Fórmula 1 volvió a despertar el interés de todos los aficionados al automovilismo este fin de semana. (REUTERS/Daniel Becerril)

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El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 rompió su récord de asistencia al reunir a 405,363 aficionados durante el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de acuerdo con las cifras de los organizadores.

La carrera se convirtió en una fiesta para los asistentes desde las prácticas hasta la bandera a cuadros del domingo, en un fin de semana que cerró con la consagración de Kimi Antonelli como campeón mundial, la cereza en el pastel de una edición que volvió a colocar a México entre las fechas con mayor convocatoria de la Fórmula 1.

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El Gran Premio de la Ciudad de México registra su mayor asistencia

Gran Premio de México registra su mayor asistencia. (Cortesía México GP)

El Gran Premio de la Ciudad de México reunió a 405,363 aficionados durante sus tres días de actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La edición 2026 superó por 405 personas la marca anterior, establecida en 2024 con 404,958 asistentes.

La asistencia creció conforme se acercó la carrera. El viernes concentró las primeras prácticas libres; el sábado reunió a más público con la clasificación, y el domingo registró la cifra más alta del fin de semana durante la competencia principal.

Viernes, con las Prácticas Libres 1 y 2: 102,122 asistentes

Sábado, con la Práctica Libre 3 y la clasificación: 147,889 asistentes

Domingo, día de carrera: 155,352 asistentes

La edición de 2025 había reunido a 401,326 personas, por lo que la carrera recuperó y superó el récord que mantenía desde 2024. La diferencia entre ambas marcas confirma el crecimiento de la convocatoria del evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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Kimi Antonelli, nuevo campeón del mundo en México

El italiano Kimi Antonelli de Mercedes celebra tras proclamarse nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno, al acabar tercero en el Gran Premio de Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México (México). (EFE/ Jose Mendez)

Andrea Kimi Antonelli aseguró el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 tras terminar tercero en el Gran Premio de la Ciudad de México. Con ese resultado, el italiano se quedó con el título cuando todavía faltan cuatro carreras en el calendario.

A los 20 años y 68 días, Antonelli se convierte en el piloto más joven en conquistar el campeonato de pilotos. También rompe una espera de más de siete décadas para Italia, que vuelve a tener un campeón mundial en la máxima categoría.

El piloto de Mercedes llegaba al Autódromo Hermanos Rodríguez con distintos escenarios para sentenciar la pelea. Le bastaba terminar dentro de los nueve primeros o ganar la carrera si el triunfo no era para George Russell, su compañero de equipo, ni para Lewis Hamilton, de Ferrari.

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Antonelli resolvió la jornada con un lugar en el podio y confirmó una campaña que lo mantuvo al frente de la clasificación desde prácticamente el inicio de la temporada. Al cruzar la meta, el italiano recibió por radio la confirmación que esperaba y no pudo contener la emoción.

“Gracias a todos. Lo hicimos”, dijo entre lágrimas. “No estaría aquí sin Mercedes ni sin mi familia. Es un momento que viviré por siempre. Ha sido una temporada increíble”.

Cuándo comprar boletos para el Gran Premio de México 2027

Estas son las fechas para comprar entradas para el México GP 2027. (Cortesía México GP)

Los cuentahabientes de Banamex y Banorte tendrán acceso anticipado a los boletos para el Gran Premio de la Ciudad de México 2027 durante los días 9 y 10 de noviembre. La venta general iniciará el 11 de noviembre para el resto de los aficionados de la Fórmula 1.

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El GP de México anunció las fechas en redes sociales con el mensaje: “¡Nos vemos en 2027! Más allá del circuito, la fiesta del México GP se vive en la Ciudad de México”.

9 y 10 de noviembre: Preventa Banamex

9 y 10 de noviembre: Venta anticipada Banorte

11 de noviembre: Venta general

La carrera se disputará en fln de semana del 29 al 31 de octubre de 2027.