Quién es Roman Bravo Young, el peleador que consiguió la primera medalla mundial en la historia de la lucha mexicana

El luchador mexicano alcanzó un resultado sin precedentes para el país en una disciplina donde México no suele figurar entre las principales potencias mundiales. (REUTERS/Arlette Bashizi)

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El luchador mexicano Román Bravo-Young obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Lucha de Astana 2026, resultado que lo convierte en el primer representante nacional en subir al podio de una competencia absoluta de esta disciplina.

Dicha la actuación, la obtuvo en la división de los 57 kilogramos de estilo libre y avanzó hasta la final tras superar sus combates previos.

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En la pelea por el oro, Bravo-Young enfrentó al estadounidense Spencer Lee, quien venció al mexicano por superioridad técnica con marcador de 10-0.

Román Bravo-Young logra una plata inédita para México en lucha

Roman Bravo Young hace historia para México. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El camino de Román Bravo-Young hacia la final incluyó una victoria ante Han Chong-song, de Corea del Norte, en las semifinales de los 57 kilogramos de estilo libre. El mexicano enfrentó a un rival que llegaba al certamen como líder del ranking mundial y campeón vigente de la categoría.

Bravo-Young logró imponerse en un combate que le aseguró, al menos, la medalla de plata. El resultado también le permitió disputar el oro ante el estadounidense Spencer Lee, subcampeón olímpico en París 2024.

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La victoria sobre Chong-song representa uno de los resultados más destacados de su carrera internacional. El norcoreano era uno de los principales favoritos del torneo por sus antecedentes y posición en la clasificación.

Con la plata mundial, Bravo-Young se perfila como uno de los atletas mexicanos a seguir durante el ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Román Bravo-Young, de Tucson a la selección mexicana

Roman Bravo Young decidió representar a México por las raíces de sus abuelos. (Foto: Reuters)

Román Bravo-Young nació el 28 de enero de 1999 en Tucson, Arizona. Su vínculo con México proviene de sus abuelos sonorenses, quienes le transmitieron el apego por sus raíces y la decisión de competir con los colores nacionales.

La lucha forma parte de la historia familiar del atleta. Su padre fue dos veces campeón estatal en Sunnyside; dos de sus tíos también ganaron títulos en la disciplina. Su abuelo, Michael Bravo, compitió para Tucson High y más tarde se convirtió en entrenador.

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Fue Michael Bravo quien lo acercó al deporte y lo acompañó en sus primeras prácticas. Antes de representar a México, Bravo-Young construyó una trayectoria destacada dentro del sistema colegial de Estados Unidos.

Durante su etapa en Sunnyside High School terminó invicto, con una marca de 182 victorias y cero derrotas. Ese registro le abrió el camino hacia la Universidad Estatal de Pensilvania.

Con los Nittany Lions de Penn State, Bravo-Young ganó los campeonatos nacionales de la NCAA División I en 2021 y 2022. También recibió la distinción All-American en cuatro temporadas consecutivas.

En julio de 2023, el mexicoestadounidense cambió de federación para competir internacionalmente por México en lucha de estilo libre. Ese mismo año ganó el Selectivo Nacional Mexicano y comenzó su proceso rumbo a Los Ángeles 2028.

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Bravo-Young debutó en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde concluyó en el lugar 12. En 2025 obtuvo el oro en el Campeonato Panamericano, resultado que impulsó su ascenso dentro de la clasificación mundial.