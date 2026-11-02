“No se solucionó”: José Eduardo Derbez destapa la crisis que terminó con su relación con Paola Dalay

El actor José Eduardo Derbez asiste acompañado por Paola Dalay en medio de rumores de separación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Horas después de que se diera a conocer el fin de su relación con Paola Dalay, José Eduardo Derbez habló ante los medios de comunicación y compartió algunos detalles sobre la decisión que ambos tomaron después de varios meses de dificultades. Sin entrar en demasiadas explicaciones, el actor reconoció que la pareja atravesaba una etapa complicada y que, pese a los intentos por encontrar una solución, finalmente acordaron separarse.

Durante un encuentro con la prensa, en una entrevista con el medio digital El Junket, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo fue cuestionado sobre lo ocurrido y los acuerdos a los que había llegado con la influencer. Su respuesta fue breve, pero confirmó el desenlace de la relación: “Acordamos terminar la relación”, expresó entre risas, antes de profundizar en los motivos que llevaron a ambos a tomar ese camino.

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Al preguntarle directamente qué había sucedido, José Eduardo describió la situación con una frase que dejó ver que no todo había sido sencillo entre ellos: “Hay momentos de subir y bajar una relación y aquí pues tocó bajar”. Aunque evitó revelar detalles de su vida privada, dejó claro que la ruptura no fue una decisión repentina, sino el resultado de un proceso en el que ambos intentaron resolver sus diferencias.

José Eduardo Derbez reconoce que la crisis con Paola Dalay comenzó meses atrás

(Foto: Instagram/@paodalay_2203)

Uno de los cuestionamientos durante la conversación con El Junket estuvo relacionado con los rumores de separación que habían surgido meses antes. En aquel momento, tanto José Eduardo como Paola Dalay habían negado públicamente que su relación estuviera llegando a su fin, por lo que el anuncio tomó por sorpresa a quienes seguían su historia como pareja.

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Ante la pregunta sobre lo que había ocurrido durante ese periodo, el actor explicó que ambos estaban tomando distancia para analizar lo que sucedía y determinar si todavía existía la posibilidad de solucionar sus problemas. “En ese tiempo estábamos obviamente tomando distancia y viendo qué se podía solucionar, pero pues no, no se solucionó claramente”, reconoció. Con estas declaraciones, confirmó que las dificultades no eran recientes y que la posibilidad de terminar la relación ya se había considerado.

La explicación también permite entender por qué anteriormente habían rechazado las versiones sobre una ruptura. No obstante, José Eduardo insistió en que actualmente mantienen una buena relación y que no existe un conflicto entre ellos. “Pero estamos muy bien y aparte somos muy amigos y nos llevamos muy bien”, aseguró, dejando claro que el final de su noviazgo no significa que exista una confrontación entre ambos.

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El actor niega infidelidad y aclara los rumores sobre una tercera persona

La separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez abrió una nueva ola de especulaciones sobre la vida sentimental de ambos. (Instagram)

Otro de los temas que surgió durante el encuentro con la prensa fue la posibilidad de que una infidelidad hubiera provocado la separación. La pregunta cobró relevancia después de que Paola Dalay fuera relacionada en redes sociales con el futbolista César Romo, luego de que ambos aparecieran en una fotografía tomada durante el Gran Premio de México de Fórmula 1.

La imagen generó especulaciones entre usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a cuestionar si existía algo más que una amistad entre la influencer y el deportista. Sin embargo, hasta el momento no hay declaraciones públicas ni pruebas que confirmen una relación sentimental entre ambos. Al ser cuestionado sobre una posible infidelidad de cualquiera de las partes, José Eduardo fue directo: “Nada, no, infidelidad”, respondió, y reiteró su negativa cuando el reportero insistió sobre el tema.

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Por otra parte, Paola también enfrentó comentarios en Instagram después de compartir contenido relacionado con el Gran Premio de México. Ante las críticas de una usuaria que cuestionó sus publicaciones, la influencer respondió: “No sabía que vivían metida en mi casa para saberlo todo”. Mientras las especulaciones continúan en redes sociales, las declaraciones de José Eduardo apuntan a una crisis de pareja que se prolongó durante meses, sin que él atribuya el rompimiento a una tercera persona.

José Eduardo habla de su estado emocional y Victoria Ruffo pide respeto para su nieta

José Eduardo y Paola conversaron sobre el inicio de su romance, cuando ambos tenían pareja, a lo que la actriz confesó desconocer esas versiones. (Especial)

Además de explicar los motivos de la separación, el actor fue cuestionado sobre cómo se encontraba emocionalmente, especialmente porque debía continuar con sus compromisos profesionales y presentarse en una obra de teatro. Sin ocultar que este tipo de situaciones tienen momentos complicados, reconoció que su estado de ánimo puede cambiar, aunque aseguró encontrarse bien. “Hay momentos donde uno está bien o uno está mal, pero pues bien”, comentó.

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También aprovechó para referirse a su trabajo y a la responsabilidad que implica subir al escenario, incluso cuando atraviesa circunstancias personales difíciles. “Mira, a lo que yo me dedico es a hacer reír a la gente y pues el show tiene que continuar, siempre”, expresó. Sobre los comentarios que pudieran surgir en redes sociales, señaló que no les afectan, aunque reconoció que por ahora no tienen interés en leer mensajes negativos. “No nos afecta, pero también ahorita no nos interesa leer malos comentarios y estamos bien”, agregó.

La separación también provocó una reacción de Victoria Ruffo, quien aseguró haberse enterado de la noticia a través de los medios de comunicación, pues ni su hijo ni Paola le habían informado previamente. La actriz pidió a los reporteros que cuidaran a Tessa, la hija de dos años de la expareja, y evitaran involucrarla en la cobertura del rompimiento. Por su parte, José Eduardo reconoció que todavía no había hablado con su mamá sobre el tema. Aunque el noviazgo llegó a su fin después de casi siete años, ambos han manifestado su intención de conservar una relación cordial y continuar compartiendo las responsabilidades como padres de su pequeña.

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