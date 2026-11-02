México

Balean en Uruapan al escolta de la síndica municipal: el ataque ocurre un año después del asesinato de Carlos Manzo

Un policía municipal asignado a la protección de Hilda Flor del Campo Maldonado Medina recibió un disparo en el abdomen durante la madrugada del 1 de noviembre; la Fiscalía investiga la agresión, ocurrida en el primer aniversario del homicidio del exalcalde

La Síndica de Uruapan, el pasado 6 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. (Imagen ilustrativa | Crédito: DIF Municipal Uruapan)
La Síndica de Uruapan, el pasado 6 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. (Imagen ilustrativa | Crédito: DIF Municipal Uruapan)
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Un integrante del equipo de seguridad de la síndica municipal de Uruapan, Hilda Flor del Campo Maldonado Medina, fue atacado a balazos durante la madrugada del domingo 1 de noviembre, cuando se encontraba en la colonia La Tamacua. El agente recibió un impacto de bala en el abdomen y fue trasladado a un hospital.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 05:32 horas en las inmediaciones de las calles Josefa Ortiz de Domínguez y De las Delicias. De acuerdo con los primeros reportes, individuos armados dispararon contra el policía y escaparon después de la agresión.

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El uniformado fue identificado como Cristian Jesús R. M. Los reportes médicos preliminares indicaron que se encontraba fuera de peligro, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán acudió al lugar para realizar las diligencias periciales y recabar indicios que permitan establecer cómo ocurrió el ataque.

Agentes de investigación también acudieron al hospital para entrevistar al policía lesionado y obtener información que contribuya a identificar a los responsables. Hasta el momento no se había informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil de la agresión.

La síndica pidió esclarecer el ataque

Hilda Flor del Campo Maldonado Medina confirmó que el policía formaba parte del personal asignado a su protección y aclaró que no se encontraba con él cuando ocurrió el atentado.

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En declaraciones citadas por el medio Quadratín Michoacán, la funcionaria evitó adelantar hipótesis sobre las circunstancias de la agresión y remitió las explicaciones a las autoridades ministeriales.

La síndica forma parte del Movimiento del Sombrero. (Crédito: redes sociales)
La síndica forma parte del Movimiento del Sombrero. (Crédito: redes sociales)

La síndica forma parte del Movimiento del Sombrero desde 2021 y se incorporó al gobierno municipal encabezado por Carlos Manzo después de las elecciones de 2024. También integró la planilla con la que el exalcalde obtuvo el triunfo electoral.

El aniversario del asesinato de Carlos Manzo

La agresión contra el escolta ocurrió el mismo día en que Uruapan conmemoró el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo, quien fue atacado el 1 de noviembre de 2025 durante las actividades del Festival de las Velas, en el centro de la ciudad.

El exalcalde murió tras recibir disparos frente a asistentes que participaban en la celebración del Día de Muertos. Su homicidio derivó en una investigación que ha alcanzado a integrantes de su círculo cercano y a personas señaladas por las autoridades como presuntos participantes en la planeación y ejecución del crimen.

A un año del asesinato, familiares, comerciantes, productores agrícolas, trabajadores municipales y simpatizantes del Movimiento del Sombrero participaron en una movilización encabezada por la actual alcaldesa Grecia Quiroz para exigir justicia.

El ataque contra el policía asignado a la síndica ocurrió en medio de esa jornada de conmemoración. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han establecido que la agresión esté relacionada con el homicidio de Manzo ni con las actividades del Movimiento del Sombrero.

La Fiscalía estatal deberá determinar si el agente fue elegido como objetivo por su función dentro del equipo de seguridad de la síndica o si existieron otras circunstancias detrás del ataque armado.

Información en proceso...

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