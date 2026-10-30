Papá de Checo Pérez estalla por críticas al cierre de Reforma durante el Show Run: “A veces hay más afectaciones por un diluvio”

El Gobierno CDMX invitó al Show Run de Checo Pérez en F1 (Karina Hernández / Infobae)

Guardar

Antonio Pérez Garibay rechazó las críticas por el cierre de Paseo de la Reforma durante el Show Run de Checo Pérez con Cadillac y sostuvo que la exhibición gratuita llevó a más de 100 mil personas a la avenida. El padre del piloto defendió que el acto promovió a Ciudad de México ante el mundo, pese a las afectaciones viales.

Durante un encuentro con la prensa, Pérez Garibay cuestionó los reclamos de quienes reprocharon el caos vial y los posibles descuentos salariales a personas que llegaron tarde a su trabajo.

PUBLICIDAD

“No, pero olvídate de los descuentos”, respondió al ser cuestionado sobre las consecuencias del cierre.

El empresario afirmó que parte de los asistentes llegó desde la noche anterior para tomar lugar en Reforma. También sostuvo que la actividad ofreció una oportunidad a aficionados que no podían pagar una entrada para el Gran Premio de México.

(Especial)

“Hubo muchísima gente que se fue a dormir. Desde las nueve de la noche estaban ahí esperando su lugar. Esto es gratuito”, dijo Pérez Garibay. El padre de Checo aseguró que la exhibición se realizó con apoyo de General Motors y del Gobierno de Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Antonio Pérez Garibay defendió el cierre de Reforma por el Show Run de Checo Pérez

Pérez Garibay respondió a un reportero que calificó como un caos la jornada en Reforma y reprochó que la organización del evento hubiera afectado la circulación de la capital.

El padre del piloto indicó que este tipo de exhibiciones se habían realizado antes, incluso cuando la actual jefa de Gobierno no estaba al frente de la ciudad.

“Esto se hace en todo el mundo. Entonces, quien sabe y conoce esto, se abren las puertas del mundo”, declaró. También mencionó que ciudades como Nueva York, India, China y Japón habían organizado actos similares para promocionarse a escala internacional.

Sergio Pérez celebrará 300 Grandes Premios en la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

El padre de Checo Pérez sostuvo que las críticas debían considerar la derrama económica asociada al Gran Premio de México. Aunque no dio una cifra durante la entrevista, planteó que los beneficios para el país superaban las afectaciones provocadas durante la exhibición.

PUBLICIDAD

“Cuando tú volteas a ver lo que está sucediendo y la derrama económica que va a venir para el país, no se puede opinar así”, dijo Pérez Garibay. El empresario insistió en que el objetivo no consistía en promocionar el Autódromo Hermanos Rodríguez, sino a Ciudad de México.

La discusión aumentó cuando el reportero señaló que parte de la molestia surgió porque algunos ciudadanos no conocían con anticipación el alcance de los cierres. Pérez Garibay reconoció que hubo afectaciones, aunque comparó el caos con el que suele provocar una lluvia intensa en la capital.

“Estoy de acuerdo en todo lo que dices, a que si hubo afectaciones, que si hay esto, pero a veces hay más afectaciones por un diluvio, se inunda la ciudad y está peor el caos que esto”, respondió.

PUBLICIDAD

El padre del piloto también rechazó que el espectáculo fuera “pan y circo”, como señalaron algunos usuarios y ciudadanos inconformes. “En la vida, si lo haces está mal y si no lo haces también”, afirmó.

Checo Pérez recorrió Reforma antes del Gran Premio de México

Sergio “Checo” Pérez recorrió el tramo de Paseo de la Reforma entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia el miércoles 28 de octubre. El mexicano manejó un monoplaza de Cadillac como parte del Show Run previo al Gran Premio de la Ciudad de México.

La actividad fue una exhibición abierta al público y no formó parte de una sesión oficial de la Fórmula 1.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo de 102 policías, vehículos oficiales, una motoambulancia y vigilancia aérea para resguardar a los asistentes y ordenar el tránsito en la zona.

PUBLICIDAD

Pérez Garibay afirmó que más de 100,000 personas acudieron a Reforma para seguir el recorrido de su hijo. Esa cifra fue mencionada por el empresario durante la entrevista y no fue confirmada de forma independiente en el reporte sobre el evento.

El padre de Checo también destacó que el piloto mexicano alcanzó 300 Grandes Premios disputados en la Fórmula 1. Consideró que esa cifra colocó al tapatío entre los corredores mexicanos con mayor trayectoria en la categoría.

El piloto de Cadillac, Sergio "Checo" Pérez, pasea sobre un carro descapotable en calles de Ciudad de México. Ciudad de México, México. 28 de octubre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Pérez Garibay habló además sobre Cadillac y aseguró que el equipo anunció una renovación por los siguientes tres años. “Tendremos piloto mexicano por los próximos tres años”, dijo, al referirse al proyecto que llevará a Checo Pérez de vuelta a competir ante la afición mexicana.

PUBLICIDAD

El Gran Premio de la Ciudad de México se disputó del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera principal quedó programada para este domingo a las 14:00 horas.