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EN VIVO | La mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 30 de octubre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

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Se espera que este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum hable sobre su asistencia al funeral del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y líder histórico de la izquierda mexicana, quien murió el miércoles, a los 92 años en la Ciudad de México.

Asimismo, sobre los narcobloqueos registrados el día de ayer en Tamaulipas, tras la detención de un objeto prioritario vinculado con una organización criminal.

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La Vocería de Seguridad de Tamaulipas detalló que el operativo se realizó por elementos de las Fuerzas Federales, quienes extrajeron de la zona al detenido para trasladarlo y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

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