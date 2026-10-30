México

Euro hoy en México: cotización de apertura del 30 de octubre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 21,12 pesos mexicanos, lo que representa una variación del 1,63% con respecto al precio de 20,79 pesos en la sesión previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,88%, mientras que su evolución interanual muestra un incremento del 0,37%.

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El euro se ha apreciado frente al peso mexicano con una tendencia positiva sostenida durante el último día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 13,49%, sustancialmente por encima de la volatilidad de referencia del 6,39%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.

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