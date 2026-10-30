México

Luna del 31 de octubre: cómo y a qué hora verla en la noche de Halloween

El Sol se oculta en CDMX a las 18:03 horas, pero el satélite no asciende sino hasta después de la medianoche, dejando más de cinco horas de cielo nocturno oscuro durante las actividades de Halloween

La Luna en fase gibosa menguante con cráteres y mares visibles sobre un fondo oscuro con estrellas dispersas.
El satélite sale pasadas las 23:30 horas en Ciudad de México la noche de Halloween, varias horas después del atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Luna del 31 de octubre se presenta en fase gibosa menguante, con una iluminación cercana al 60%, de acuerdo con datos del Instituto de Astronomía de la UNAM y el Catalina Sky Survey, observatorio operado por la Universidad de Arizona.

El satélite sale pasadas las 23:30 horas en Ciudad de México, varias horas después de que inicien las celebraciones de Halloween.

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El retraso en su salida deja las primeras horas de la noche con cielos oscuros, justo cuando se concentran las actividades infantiles y los recorridos de disfraces en buena parte del país.

Palacio de Bellas Artes iluminado con luces cálidas bajo un cielo nocturno con la Luna y una explanada vacía al frente.
La Luna del 31 de octubre se encuentra en fase gibosa menguante, con una iluminación cercana al 60%, según el Instituto de Astronomía de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las lunas de octubre tienen fama de ser más llamativas

La percepción de que las lunas de octubre lucen más brillantes no corresponde a una característica física exclusiva de ese mes.

El Instituto de Astronomía de la UNAM documenta que la combinación de factores estacionales explica esa impresión cada año.

La última Luna llena coincidente con el 31 de octubre ocurrió en 2020; la próxima será hasta 2039, de acuerdo con la NASA. REUTERS/Jonathan Ernst
La última Luna llena coincidente con el 31 de octubre ocurrió en 2020; la próxima será hasta 2039, de acuerdo con la NASA. REUTERS/Jonathan Ernst

El cambio de estación favorece cielos más despejados tras los meses de lluvia del verano. A esto se suma que las noches comienzan más temprano en octubre, lo que genera un contraste entre el cielo oscuro y la aparición de la Luna que facilita su observación.

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El perigeo, momento en que la Luna se ubica más cerca de la Tierra en su órbita, también puede coincidir con la fase llena del mes y producir un disco ligeramente más grande y brillante.

Ninguno de estos factores constituye un fenómeno exclusivo de octubre, según los registros del Instituto de Astronomía.

La Luna en cuarto menguante y el cúmulo estelar de las Pléyades brillan juntos en el cielo nocturno.
El ciclo lunar completo dura 29.5 días, lo que explica el desfase entre las fases de la Luna y el calendario civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se verá la Luna la noche del 31 de octubre

El disco lunar conserva una iluminación de 64.62%, según el Catalina Sky Survey, aunque otras versiones ubican el porcentaje entre 57% y 62% dependiendo de la hora exacta de cálculo.

La diferencia responde al descenso gradual y constante de la iluminación propio de la fase gibosa menguante.

Esta fase permite observar el satélite a simple vista, sin telescopio ni binoculares.

Ilustración de una luna en fase gibosa menguante con cráteres detallados, rodeada de estrellas y nubes sobre fondo azul oscuro.
La fase gibosa menguante permite observar el satélite a simple vista, sin telescopio ni binoculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brillo resulta suficiente para distinguir el disco lunar con claridad una vez que asciende por el horizonte oriental, incluso en zonas urbanas con cierto nivel de contaminación lumínica.

La distancia de la Luna respecto a la Tierra se ubica en poco más de 362,000 kilómetros ese día, una cifra cercana al promedio orbital y sin efectos de superluna ni variaciones notables en su tamaño aparente.

A qué hora sale y se oculta la Luna en Ciudad de México

El Sol se oculta en Ciudad de México alrededor de las 18:03 horas este 31 de octubre, de acuerdo con cálculos astronómicos para la capital del país.

La Luna, en cambio, no aparece sino hasta pasadas las 23:30 horas, dejando un intervalo de más de cinco horas con cielo nocturno sin presencia lunar.

Monumento del Ángel de la Independencia iluminado de noche, con edificios al fondo y una luna en fase gibosa en un cielo estrellado.
El satélite permanece visible durante la madrugada y la mañana del 1 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El satélite permanece visible durante toda la madrugada y se oculta cerca de las 12:00 horas del 1 de noviembre, según datos calculados para la zona horaria del centro de México.

Esta diferencia horaria varía según la ubicación geográfica de cada observador dentro del territorio nacional.

La Luna llena de octubre ocurrió entre la noche del 25 y la madrugada del 26

La Luna llena de octubre, conocida como Luna del Cazador, alcanzó su punto máximo de iluminación la noche del domingo 25 de octubre, con el instante exacto registrado ya en la madrugada del lunes 26, a las 22:12 horas tiempo del centro de México, de acuerdo con datos del Instituto de Astronomía de la UNAM y de la NASA.

Luna llena iluminada sobre las siluetas oscuras de árboles y colinas rocosas en un cielo nocturno con estrellas.
La Luna del Cazador, nombre tradicional de la Luna llena de octubre, alcanzó su punto máximo de iluminación en la madrugada del 26 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para cuando llega la noche de Halloween, el satélite ya transitó cinco días desde ese plenilunio hacia la fase gibosa menguante que domina el cielo del 31 de octubre.

La coincidencia entre Luna llena y Halloween no es excepcional pero sí poco frecuente

La última vez que una Luna llena coincidió exactamente con la noche del 31 de octubre fue en 2020, de acuerdo con datos de la NASA.

La próxima ocasión en que ambos fenómenos vuelvan a alinearse será hasta el año 2039, según la misma fuente.

Vista nocturna de un parque con un gran árbol oscuro, luna llena en el cielo azul, y una cuerda clara extendida sobre el pasto verde.
La irregularidad en la alineación entre el ciclo lunar y el calendario civil explica por qué este fenómeno no se repite cada año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El intervalo entre una coincidencia y otra no sigue un patrón fijo, dado que depende del desfase entre el ciclo lunar de 29.5 días y el calendario civil de 365 días.

Esta diferencia acumulada explica por qué la alineación exacta entre plenilunio y Halloween ocurre de forma irregular y no cada año.

Recomendaciones para observar la Luna esa noche

Los especialistas recomiendan ubicarse en puntos con horizonte despejado hacia el oriente, sin obstrucciones de edificios o montañas, dado que la salida del satélite ocurre bien pasada la medianoche.

La observación no requiere equipo especializado para distinguir el disco lunar con claridad.

Cielo nocturno con una luna en fase menguante sobre una hilera de rascacielos y luces urbanas.
La observación de la Luna en fase gibosa menguante no requiere telescopio ni equipo especializado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima también influye en la visibilidad. Para la jornada del 31 de octubre se pronostica cielo mayormente despejado en Ciudad de México, condición que favorece la observación del satélite una vez que asciende por el horizonte, según reportes meteorológicos para la capital del país.

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