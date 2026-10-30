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Abogado de Maribel Guardia no descarta que surjan hijos de Julián Figueroa

El abogado Alonso Beceiro admitió que el proceso sucesorio del cantante exige buscar posibles herederos desconocidos, en medio del conflicto legal con Imelda Garza Tuñón

El abogado Alonso Beceiro admitió que el proceso sucesorio del cantante exige buscar posibles herederos desconocidos, en medio del conflicto legal con Imelda Garza Tuñón. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
El abogado Alonso Beceiro admitió que el proceso sucesorio del cantante exige buscar posibles herederos desconocidos, en medio del conflicto legal con Imelda Garza Tuñón. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
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El abogado Alonso Beceiro, representante legal de Maribel Guardia, encendió las alarmas en torno al proceso sucesorio de Julián Figueroa al admitir, en entrevista para el periodista Ernesto Buitrón News, que no puede descartarse la existencia de hijos no reconocidos del cantante que podrían reclamar derechos sobre su herencia.

La discusión surgió a partir de un dato que complica el panorama legal de la familia: Julián Figueroa murió sin dejar testamento. Según explicó Beceiro, esa ausencia abre la puerta a un proceso intestamentario mucho más complejo y prolongado que uno con documento de última voluntad.

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“Si no hay testamento, quiere decir que no hubo última voluntad de parte de quien falleció”, dijo Beceiro en la entrevista. “En ese sentido, pues falta ver que no aparezcan nuevos herederos”.

Sin testamento, el proceso obliga a publicar edictos y esperar posibles reclamaciones

En un proceso intestamentario, la ley exige determinar con exactitud cuántos herederos existen. Eso implica publicar edictos —convocatorias públicas— para que cualquier persona que considere tener derechos sobre la herencia pueda presentarse ante el juez.

Beceiro explicó que esa búsqueda abarca no solo hijos, sino también posibles parejas con las que el fallecido hubiera convivido y adquirido derechos: “Que pudiesen reclamar, o alguna persona con la que hubiese tenido alguna relación y se haya dado un tipo de amaciato, etcétera, y que haya adquirido derechos”.

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(YT: Hábitat Soluciones)
Julián Figueroa murió sin testamento y su abogado familiar no descartó que existan hijos no reconocidos que puedan reclamar derechos sobre su herencia ante un juez en Morelos. (YT: Hábitat Soluciones)

En ese marco, el abogado señaló que en un proceso de este tipo “tiene que haber edictos, tiene que exponerse públicamente si alguien tiene interés en apersonarse al juicio porque considera que tiene derechos”.

El abogado no descartó que exista un hijo desconocido de Julián

Cuando el entrevistador preguntó directamente si podría existir otro hijo del cantante que no sea conocido públicamente, Beceiro no lo negó. “Dejemos que pudiera ser”, respondió, y agregó que la parte más delicada del proceso es precisamente esa: “Sobre todo la parte de que vayan a aparecer hijos”.

Al ser presionado por la posibilidad concreta, el abogado sostuvo su postura con cautela: “Yo siempre sospecho de todo”. No afirmó tener conocimiento de ningún heredero oculto, pero tampoco cerró esa puerta.

En caso de que apareciera un hijo no reconocido, el proceso sería el siguiente: la madre o el propio hijo deberían presentarse ante el juez en Morelos, donde se tramita la sucesión. No necesitarían hacerlo a través del equipo legal de Guardia. “Van a Morelos y le dicen al juez: ‘Ey, aquí estoy yo’”, comentó Beceiro.

Composición fotográfica de Maribel Guardia, Imelda Tuñón y el fallecido cantante Julián Figueroa.
Yo siempre sospecho de todo", dijo Alonso Beceiro al ser consultado sobre si Julián Figueroa pudo haber dejado hijos desconocidos. (@maribelguardia, @julianfigueroa, Imetunon / Instagram)

El conflicto legal con Imelda Tuñón escala

La revelación llega en un momento particularmente tenso para Maribel Guardia. La actriz costarricense anunció a mediados de octubre que renuncia a la convivencia que estaba a punto de obtener con su nieto José Julián, hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón, por temor a que ese encuentro sea utilizado para acusarla a ella o a su esposo, Marco Chacón, de maltrato infantil.

“Existe un plan perverso para que al darse la primera convivencia se pretenda utilizar nuevamente al niño para culpar a mi esposo de algún tipo de agresión horrible”, declaró Guardia en un video difundido el 19 de octubre, con la voz entrecortada.

Beceiro estuvo presente en esa grabación y quedó a cargo de detallar ante los medios la información que, según la familia, sustenta la existencia de ese plan. La actriz precisó que crió a su nieto desde que nació hasta los ocho años y calificó la decisión de alejarse como la más dolorosa que ha tenido que tomar.

El proceso sucesorio de Julián Figueroa, hijo también de Joan Sebastian continúa abierto en los juzgados de Morelos. El escenario que planteó Beceiro —la posible aparición de un heredero desconocido— podría modificar por completo el destino de los bienes e incluso la custodia legal de los derechos del cantante.

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