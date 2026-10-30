Crece la tensión diplomática tras declaraciones de Ronald Johnson sobre la seguridad y los negocios en México

El embajador Ronald Johnson

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La Embajada de China en México respondió a las críticas del representante estadounidense Ronald Johnson y acusó a Estados Unidos de contribuir a la violencia relacionada con el narcotráfico en territorio mexicano.

Asimismo, la delegación diplomática señaló que el consumo de drogas en EEUU, así como el ingreso ilegal de armas y recursos provenientes de actividades ilícitas, favorecen el crecimiento de los grupos criminales.

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El posicionamiento surgió después de que Johnson afirmara que a Pekín le beneficiaría un México marcado por la inseguridad y el desorden. Ante estos señalamientos, el Gobierno chino manifestó su rechazo y cuestionó las intenciones del diplomático, al considerar que sus declaraciones distorsionan la realidad y buscan generar divisiones entre ambos países.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de WeChat, la Embajada expresó su “profundo descontento” y “firme oposición” a las palabras del funcionario estadounidense, también defendió la participación de compañías chinas en el mercado mexicano y acusó a Washington de intentar limitar las opciones comerciales del país por motivos políticos.

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China y EEUU. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

China responsabiliza a Estados Unidos de alimentar la violencia del narcotráfico

En su pronunciamiento, la delegación diplomática sostuvo que la demanda de estupefacientes en Estados Unidos representa un mercado que permite a los cárteles obtener importantes ganancias. A esto sumó el flujo de armamento ilegal y dinero relacionado con el narcotráfico que cruza hacia México, factores que contribuyen al incremento de la delincuencia violenta.

Frente a los cuestionamientos de Johnson, la Embajada puso en duda su preocupación por la situación de seguridad mexicana y planteó si sus declaraciones no buscan desviar la atención de las responsabilidades estadounidenses en esta problemática.

De la misma forma, rechazó los señalamientos contra las compañías chinas y criticó que funcionarios de Washington desacrediten a estas empresas mientras promueven oportunidades de negocio para firmas de su propio país en las industrias energética y del gas natural.

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La representación también acusó a EEUU de recurrir a mecanismos políticos para desplazar a sus competidores, limitar la libertad de México para elegir a sus socios comerciales y debilitar los vínculos entre Pekín y el Gobierno mexicano.

¿Qué dijo Ronald Johnson sobre China y México?

Las diferencias surgieron luego de la participación del embajador estadounidense en la Conferencia de Inversionistas Globales del Instituto Milken, realizada el pasado miércoles 28 de octubre. Durante el encuentro, Johnson sostuvo que China tendría interés en mantener a México en condiciones de inseguridad y afirmó que Pekín podría respaldar a empresas con pérdidas para generar dependencia económica.

El diplomático también expresó dudas sobre las intenciones de las compañías chinas interesadas en establecer operaciones en territorio mexicano y defendió una mayor integración económica de América del Norte frente a la competencia asiática.

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El intercambio ocurre en un contexto de tensiones comerciales entre Washington y Pekín, mientras distintas empresas chinas buscan instalar centros de producción en territorio mexicano para tener mayor cercanía con el mercado norteamericano, una estrategia que ha despertado preocupación entre las autoridades estadounidenses.