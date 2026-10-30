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F1 en México: cómo reconocer boletos falsos para evitar perder hasta 345 mil pesos en una estafa

De 301 reportes recibidos por el Consejo Ciudadano desde 2022, el 96% corresponde a fraudes consumados

Manos que sostienen un teléfono móvil y una entrada con código QR frente a un circuito con el logotipo de Fórmula 1 y una señal de alerta
Unas manos sostienen un boleto con código QR y un teléfono móvil frente a las instalaciones del circuito de Fórmula 1 junto a un símbolo de advertencia. (Audiovisuales IA Infobae México)
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La emoción por el Gran Premio de México 2026 también representa una oportunidad para los estafadores. El Consejo Ciudadano advierte sobre la venta de entradas inexistentes y falsificadas, un fraude que acumula 301 reportes desde 2022 y que ha provocado pérdidas de hasta 345 mil pesos.

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, el Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá una nueva edición de la Fórmula 1, uno de los acontecimientos deportivos con mayor convocatoria en la capital.

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Ante la demanda de boletos, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México llamó a los aficionados a extremar precauciones y comprar exclusivamente mediante canales oficiales.

La advertencia no es menor: de los 301 reportes recibidos por el organismo desde 2022, el 96% corresponde a fraudes consumados y apenas el 4% quedó en tentativa.

¿Cómo identificar boletos falsos para la F1 en México?

Las redes sociales concentran buena parte de las operaciones fraudulentas. De acuerdo con el Consejo Ciudadano, Facebook reúne el 49% de los reportes, principalmente por publicaciones de particulares que ofrecen entradas inexistentes, duplicadas o falsificadas.

El mecanismo suele repetirse: los vendedores anuncian boletos con precios atractivos, descuentos extraordinarios o supuestas ventajas, como acceso preferencial al circuito. Después de captar el interés de los compradores, solicitan depósitos o transferencias electrónicas a cuentas personales.

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Una vez recibido el dinero, desaparecen o entregan entradas sin validez, por lo que los aficionados pierden su inversión y se quedan sin posibilidad de ingresar al evento.

ARCHIVO - Un par de espectadores con sombrero de charro observan al piloto Isack Hadjar, de Red Bull, durante una práctica para el Gran Premio de México, el 24 de octubre de 2025 (AP Foto/Fernando Llano, archivo)
ARCHIVO - Un par de espectadores con sombrero de charro observan al piloto Isack Hadjar, de Red Bull, durante una práctica para el Gran Premio de México, el 24 de octubre de 2025 (AP Foto/Fernando Llano, archivo)

Fraudes por boletos de eventos: pérdidas de hasta 345 mil pesos

Aunque en el 53% de los casos documentados las afectaciones económicas no superan los 5 mil pesos, existen víctimas que han perdido cantidades considerablemente mayores.

El Consejo Ciudadano identificó casos con daños patrimoniales de hasta 345 mil pesos, una cifra que dimensiona el alcance de este tipo de engaños y la exposición de quienes realizan compras fuera de los circuitos autorizados.

Para evitar caer en estas operaciones, el organismo recomienda verificar la autenticidad de las páginas de venta, desconfiar de ofertas por debajo del precio habitual y no realizar transferencias anticipadas a desconocidos. También pide conservar comprobantes, conversaciones y publicaciones que puedan servir como evidencia ante una denuncia.

Atención y orientación metro Gran Premio de México F1 CDMX
Atención y orientación metro Gran Premio de México F1 CDMX (especial)

¿Dónde denunciar una estafa por boletos de la Fórmula 1?

Las personas que sospechen haber sido víctimas de una estafa pueden solicitar orientación mediante la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza del Consejo Ciudadano, en el número 55 5533 5533.

El servicio funciona las 24 horas, los 365 días del año, y ofrece asesoría jurídica, apoyo psicológico y acompañamiento gratuito y confidencial.

Mientras la capital se prepara para recibir a miles de aficionados, la venta de entradas falsas amenaza con convertir la expectativa por la máxima categoría del automovilismo en un golpe económico para los espectadores.

Los 301 reportes acumulados y las pérdidas de hasta 345 mil pesos confirman que el fraude no es un riesgo menor: comprar fuera de los canales oficiales puede costar mucho más que el acceso a una carrera.

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