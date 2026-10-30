Detienen al “mataperros” de La Condesa: habría actuado por venganza tras la agresión a un familiar

El hombre mató a cuatro perros y envenenó a otros más Foto: Facebook Alessandra Rojo de la Vega

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La mañana de este viernes detuvieron a un hombre acusado de matar a perros tras envolver pastillas de veneno en salami o chorizo y los había tirado en áreas verdes en parques e inmediaciones de la colonia Condesa, en la Ciudad de México (CDMX).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que derivado de las denuncias de vecinos y el seguimiento de cámaras, se identificó a una persona sospechosa de haber dejado los cebos envenenados para animales de compañía en inmediaciones de la Condesa y Parque España, en la alcaldía Cuauhtémoc.

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Detallaron quie el día de hoy viernes, en inmediaciones de la calle Atlixco y Juan Escutia, oficiales de la SSC le marcaron el alto a un hombre que coincidía con las características, quien al efectuarle una revisión preventiva, comenzó a insultar y agredir a los uniformados, por lo que fue asegurado y será trasladado al Ministerio Público correspondiente.

De acuerdo a los primeros reportes, el sujeto habría dejado los cebos como respuesta a una agresión sufrida hacía un familiar por un perro en días pasados.

El hombre discutió con los pñolicías que lo increparon, los insultó y se resistió al arresto, finalmente lo llevaron ante las autoridades para iniciar su proceso legal Foto: SSC

La investigación por el envenenamiento de perros avanzó luego de que cámaras de videovigilancia identifican al presunto responsable de abandonar carne contaminada en las inmediaciones del Parque España, en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informa que entregará las imágenes y otras pruebas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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Cuatro perros muerieron presuntamente por estos ataques y otros dos resultan heridos. La Fiscalía capitalina señala que los propietarios de dos animales fallecidos presentaron las denuncias que permitieron la realización de las necropsias; las autoridades buscan contactar a los dueños de los otros dos perros.

Los peritajes identifican una sustancia llamada metomilo en las cápsulas halladas dentro de los cebos, una sustancia utilizada como insecticida y acaricida que representa un riesgo mortal para los animales en dosis altas. En total, las autoridades localizan 14 cebos: cuatro dentro del Parque España y 10 en calles aledañas.

La alcaldía presentó imágenes captadas por cámaras de seguridad vecinales, en los que aparece el sujeto que presuntamente abandona la carne con veneno. La investigación permanece abierta para determinar responsabilidades.

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Las autoridades ya tenían identificado al hombre por cámaras de seguridad que lo ubicaron en los diversos puntos donde se encontraron las pastillas con veneno Foto: SSC CDMX

En un nuevo ataque este jueves, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) localizaron un trozo de salami con una pastilla azul en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, mientras cuatro perros han muerto y otros permanecen bajo atención médica por presuntas intoxicaciones tras pasear cerca del Parque España. El nuevo hallazgo en la esquina de Juan Escutia y Amatlán se suma a los alimentos sospechosos detectados en la zona.

Un ciudadano alertó a los agentes luego de observar el embutido sobre la banqueta. La SSC informó que revisó las cámaras de vigilancia disponibles y trabajó con vecinos de la zona y obtuvo información que contribuya a esclarecer el caso.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el delito de maltrato o crueldad contra animales no humanos. La indagatoria incluye declaraciones de las personas propietarias de los perros afectados, diligencias ministeriales, la intervención de la Policía de Investigación y análisis periciales.

Personal especializado en medicina veterinaria también participa en las actuaciones para determinar si los alimentos hallados contienen la sustancia que provocó los padecimientos. Hasta ahora, localizar un trozo de carne con una píldora no confirma por sí mismo qué compuesto causó las intoxicaciones ni establece quién dejó los cebos.

Cuatro perros mueren y dos sobreviven bajo observación veterinaria

Los reportes de octubre de 2026 señalan que cuatro perros murieron luego de ingerir sustancias tóxicas en el Parque España y sus alrededores. La información inicial de las autoridades había referido dos fallecimientos por una posible intoxicación, mientras la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, habló después de al menos tres animales muertos.

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Al menos dos perras, Kiara y Siberia, sobrevivieron y permanecen bajo observación médica en la clínica veterinaria Vetme, con evolución favorable. Los animales afectados presentaron malestares durante sus paseos por el parque, lo que llevó a sus propietarios a solicitar atención veterinaria.

El martes 27 de octubre, elementos de la SSC atendieron una llamada al 911 en una clínica veterinaria de la calle Pachuca, en la Condesa, donde varios perros recibían tratamiento. Durante un recorrido posterior en el parque, policías localizaron un trozo de longaniza que contenía una pastilla azul; la posible relación entre ese objeto y los casos quedó bajo investigación.

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