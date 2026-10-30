Guillermo Ochoa, Isaac del Toro, Yareli Acevedo y todos los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026

Del ciclismo al paraatletismo, la premiación encabezada por la CONADE reconocerá resultados internacionales y carreras de largo recorrido. (Especial)

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El deporte mexicano volverá a reunirse lejos de las pistas, las canchas y los podios para reconocer una temporada de resultados internacionales y carreras construidas durante años.

El 20 de noviembre, el Premio Nacional de Deportes 2026 distinguirá a figuras como Yareli Acevedo, Kenia Lechuga, Guillermo Ochoa, Isaac del Toro, atletas paralímpicos, entrenadores, una jueza de judo y una asociación dedicada al deporte para personas ciegas.

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La ciclista mexicana Yareli Acevedo recibió el reconocimiento por sus resultados en el ciclismo de pista internacional durante el último ciclo competitivo. REUTERS/Agustin Marcarian

Del ciclismo en Europa a la paranatación, del salto de altura a la boccia, los galardonados llegarán a la ceremonia con actuaciones destacadas y trayectorias de largo recorrido.

Isaac del Toro, Yareli Acevedo, Kenia Lechuga y Erick Portillo destacan entre los ganadores de 2026

El ciclismo ocupa un lugar central en la lista de este año. Isaac del Toro Romero repetirá como ganador en la categoría de deporte profesional después de una temporada que lo llevó a competir con los principales corredores del calendario internacional.

Isaac del Toro recibirá el reconocimiento por segundo año consecutivo . El pedalista de Ensenada terminó tercero en el Tour de Francia y se quedó con el maillot blanco , que distingue al mejor ciclista joven de la prueba.

En deporte no profesional fue premiada Yareli Acevedo Mendoza , una de las representantes mexicanas del ciclismo de pista. La corredora fue campeona mundial en la carrera por puntos de Santiago de Chile 2025 y mantuvo resultados de alto nivel durante 2026.

La remera Kenia Vanessa Lechuga Alanís también aparece entre las ganadoras. Se impuso en el Campeonato Mundial de Remo de Ámsterdam, en la prueba de scull individual ligero femenil, y sumó dos oros en el serial de Copas del Mundo .

El saltador Erick Josué Portillo Rodríguez completa la terna de deporte no profesional. El atleta consiguió plata en el Mundial bajo techo con una marca de 2,30 metros, su mejor registro personal.

El pedalista de Ensenada terminó tercero en el Tour de Francia y obtuvo el maillot blanco como mejor joven, méritos que lo mantienen entre los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq

Entre los ganadores, también se consiguieron medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Por ello, sus resultados en diferentes disciplinas representan una temporada marcada por podios, marcas personales y competencias de alcance mundial.

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Guillermo Ochoa y Doramitzi González son reconocidos por su trayectoria

El premio también distingue carreras que atravesaron ciclos olímpicos, mundiales y paralímpicos. Guillermo Ochoa y Doramitzi González recibirán la distinción por trayectoria destacada en el deporte mexicano.

Francisco Guillermo Ochoa Magaña será reconocido después de una carrera de más de dos décadas como futbolista profesional. El guardametas formó parte de seis convocatorias de la Selección Mexicana para una Copa del Mundo .

Doramitzi González recibirá el premio por su recorrido en la paranatación . La deportista conquistó 11 medallas paralímpicas , cinco de oro, durante sus participaciones en Sidney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008.

En la categoría de deporte paralímpico fueron elegidos Rosa María Guerrero Cázares y Eduardo Sánchez Reyes .

Guerrero compite en lanzamiento de disco F55 y estableció un récord mundial en el Grand Prix de Paraatletismo de Cali; Sánchez representa a México en boccia y obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Mundial disputado en Seúl.

El exarquero recibirá la distinción por trayectoria deportiva tras sumar más de dos décadas como profesional y seis convocatorias a Copas Mundiales. REUTERS/Raquel Cunha/

Así, la trayectoria de Ochoa y González, junto con los resultados recientes de Guerrero y Sánchez, da forma a una lista que atraviesa el futbol, la paranatación, el paraatletismo y boccia.

El trabajo detrás de los atletas también tendrá lugar en la ceremonia del 20 de noviembre

La nómina no se limita a quienes compiten. El Premio Nacional de Deportes 2026 también reconoce a las personas y asociaciones que acompañan la preparación de los atletas, imparten justicia en las competencias o amplían el acceso a la actividad deportiva.

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María del Rosario Espinoza Espinoza y Edmundo Porfirio Alpízar Basurto fueron distinguidos como entrenadores. Espinoza forma parte del cuerpo técnico de la selección de parataekwondo y Alpízar trabaja en el proceso de Yareli Acevedo .

La judoca Paulina Elizabeth González Orozco recibirá el galardón en la categoría de jueza-árbitra . Su reconocimiento contempla el trabajo técnico que permite el desarrollo de torneos dentro y fuera de México.

Fucho para Ciegos Puebla A.C. será premiada en la categoría de fomento, protección o impulso de la práctica deportiva. La asociación desarrolla actividades para personas ciegas y con baja visión.

María del Rosario Espinoza y Edmundo Alpízar Basurto obtuvieron el reconocimiento nacional en el rubro de entrenadores. (Foto: Twitter@pablovazquezr1)

Los 58 expedientes evaluados derivaron en una lista que abarca siete categorías y distintos caminos dentro del deporte mexicano.

Cuando se entreguen las distinciones el 20 de noviembre, la ceremonia reunirá en un mismo escenario a ciclistas, remeros, atletas, figuras del futbol, representantes del deporte paralímpico y quienes trabajan detrás de cada resultado.