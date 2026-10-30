México

Las claves para entender el Gran Final de la serie de Timbiriche

El show que cuenta la historia de la emblemática banda llega a su último episodio

Nueve personas vestidas de fiesta posan alineadas frente a un letrero luminoso de neón que dice Timbiriche en un escenario
Nueve integrantes del elenco de la producción Timbiriche posan en un foro frente a una pantalla iluminada con el nombre del proyecto. (Infobae México/Selene Miranda)
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Timbiriche, la bioserie producida por ViX, estrena este viernes 30 de octubre sus capítulos 7 y 8, el tramo final que conforma a los años 90. Sin adelantar lo que ocurre en pantalla, entender el contexto histórico de esa etapa ayuda a comprender por qué esos meses marcaron un punto de quiebre para la agrupación.

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En abril de 1991, Paulina Rubio y Erik Rubín dejaron Timbiriche tras casi una década en la agrupación, para iniciar carreras como solistas. Junto a ellos salieron Edith Márquez, Bibi Gaytán y Claudio Bermúdez, lo que dejó a Diego Schoening como único integrante original en el grupo, acompañado por Silvia Campos.

La salida simultánea de cinco miembros representó la renovación más amplia registrada hasta entonces en la banda. Los productores de Televisa, encabezados por Luis de Llano, optaron por continuar el proyecto con una formación completamente distinta en lugar de cerrar el ciclo del grupo.

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Cinco integrantes nuevos llegan para sostener el nombre de la banda

La nueva banda Timbiriche tuvo un éxito moderado en la década de los 90 (Televisa)
La nueva banda Timbiriche tuvo un éxito moderado en la década de los 90 (Televisa)

A finales de 1991 se incorporaron Lorena Shelley, Daniel Gaytán, Tannya Velasco, Kenya Hijuelos y Alexa Lozano. Daniel Gaytán, hermano de Bibi Gaytán, ocupó el lugar que había dejado Erik Rubín en la alineación.

Esta formación grabó el álbum Timbiriche 11, presentado en 1992 durante una edición especial de Siempre en Domingo, con la asistencia de casi todos los exintegrantes como invitados. Kenya Hijuelos dejó el grupo antes de esa presentación oficial y fue reemplazada por Jean Duverger.

Muriendo Lento se convierte en el último gran éxito del grupo

Retrato de un joven con camisa de estampado cachemira en blanco y negro, apoyando una mano sobre su cabeza
El actor y cantante Diego Schoening posa en un retrato correspondiente a la etapa de la telenovela Muchachitas en 1991. (Arhivo )

En 1993 esta alineación grabó Timbiriche XII, disco que incluyó el tema Muriendo Lento, considerado el último sencillo de gran impacto comercial de la agrupación. El estilo musical del grupo había virado hacia ritmos tropicales y bailables, distantes del formato original de la banda.

A principios de 1994, Alexa Lozano anunció su salida para casarse con su pareja, una decisión que los productores desconocían de antemano. Ese anuncio precipitó el final de la agrupación, que dejó de presentarse en conjunto sin que existiera nunca un comunicado oficial de disolución.

Paulina Rubio construye su carrera solista con dos discos de gran éxito

En los 90, Paulina Rubio comenzó una carrera en solitario que prospera hasta el día de hoy.
En los 90, Paulina Rubio comenzó una carrera en solitario que prospera hasta el día de hoy.

Tras su salida, Paulina Rubio se radicó temporalmente en Europa para tomar clases de canto, jazz y actuación. En 1992 firmó contrato con EMI Music y lanzó su álbum debut, La Chica Dorada, con el sencillo Mío como carta de presentación, número uno en más de 12 países de Latinoamérica.

En 1993 publicó 24 Kilates y, un año después, debutó en el cine con la película Bésame en la Boca. Su consolidación continuó con El Tiempo Es Oro, de 1995, y Planeta Paulina, de 1996, además de protagonizar la telenovela Pobre Niña Rica. Para 1998, era la exintegrante con mayor proyección internacional como solista.

Erik Rubín tarda dos años en publicar su primer disco en solitario

Erik Rubin
Foto: Instagram @erikrubinoficial

Erik Rubín comenzó su trayectoria como solista en 1991, aunque su primer álbum, La Casa del Amor, no se publicó hasta 1993. El sencillo Cuando Mueres por Alguien obtuvo disco de oro con ventas superiores a las 150,000 copias.

En 1995 lanzó Sueño de Fantasía y, dos años después, Frecuencia Continental. Paralelamente incursionó en la actuación con telenovelas como Morir para Vivir, junto a Eduardo Capetillo, y Alcanzar una Estrella II, donde compartió créditos con Sasha Sokol.

Bibi Gaytán se consolida como actriz antes de retirarse temporalmente

Bibi Gaytán debutó en telenovelas en 1991 con Alcanzar una Estrella II, al lado de Ricky Martin y Sasha Sokol. En 1992 protagonizó Baila Conmigo y lanzó su primer disco solista, con canciones como Mucha Mujer para Ti.

En 1993 protagonizó Dos Mujeres, un Camino. El 5 de julio de 1994 se casó con Eduardo Capetillo, matrimonio que la llevó a reducir su actividad artística para enfocarse en su vida familiar durante los años siguientes. Edith Márquez, por su parte, mantuvo un perfil musical activo pero con menor exposición mediática en ese periodo.

Los fundadores que salieron antes de 1991 ya tenían carreras consolidadas

En 2022, Sasha Sokol demandó a Luis de Llano por presunto abuso sexual, a raís de que el productor la revictimizó durante una entrevista.
En 2022, Sasha Sokol demandó a Luis de Llano por presunto abuso sexual, a raís de que el productor la revictimizó durante una entrevista. (sashasokolova, Instagram)

Sasha Sokol, fuera del grupo desde 1986, llevaba varios años de carrera independiente y había participado también en telenovelas como Alcanzar una Estrella II. Benny Ibarra, quien salió en 1985, desarrolló en paralelo una trayectoria como actor y cantante.

Mariana Garza, que dejó la agrupación en 1987 por problemas de salud derivados del estrés, se dedicó principalmente a la actuación. Alix Bauer, fuera desde 1988, mantuvo un perfil más bajo, aunque activa en distintos proyectos artísticos durante la década.

El Festival Acapulco reúne por sorpresa a los seis fundadores en 1998

(Cortesía ViX)
(Cortesía ViX)

En 1998, los seis integrantes originales —Sasha Sokol, Benny Ibarra, Mariana Garza, Alix Bauer, Paulina Rubio y Diego Schoening— coincidieron de manera inesperada en el entonces vigente Festival Acapulco. El encuentro generó una reacción de euforia entre los asistentes que no estaba prevista por los organizadores.

Semanas después, Erik Rubín se incorporó a la reunión para una serie de conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El grupo completo impuso un récord de 20 presentaciones consecutivas, superando la marca de 17 shows que hasta entonces tenía Luis Miguel en ese recinto.

El reencuentro deja un disco de platino y una gira por Latinoamérica

La gira cerró con un concierto multitudinario en el Foro Sol de la Ciudad de México. Con el éxito de la reunión, se relanzó el material Los Clásicos de Timbiriche bajo el título Timbiriche Symphonic, y el grupo grabó el álbum en vivo Timbiriche: El Concierto, certificado disco de platino.

Erik Rubín participó en esa producción como coproductor y compositor de nuevo material para la banda. La gira continuó por distintas ciudades de México y parte de Latinoamérica hasta comienzos de 1999, cerrando así el primer ciclo de reencuentros de una agrupación que, para entonces, llevaba más de 15 años de cambios constantes en su alineación.

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