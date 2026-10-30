México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de octubre? Reportan atrasos en Línea 12

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

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11:25 hsHoy

Usuarios reportan atrasos en Línea 12, estación Nopalera, dirección Mixcoac.

11:01 hsHoy

El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este viernes.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició operaciones a las 05:00 horas, por su parte, el servicio de Metrobús CDMX también empezó a dar servicio a las 04:30 horas de este viernes 30 de octubre.

Ambos transportes forman parte de las dos principales redes de movilidad en la Ciudad de México, podrás seguir en vivo las últimas actualizaciones del servicio de las 12 líneas del STC Metro, así como de las 7 líneas que componen el Metrobús CDMX.

Metro CDMX Inicio de operaciones.
Metro CDMX Línea 12 (@AMRedfield/X)

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