Thundercat, Mochakk y todos los artistas en Bahidorá 2027: fechas, sede y precios de boletos

El encuentro regresará al parque natural de Tlaltizapán, Morelos en febrero de 2027, con actividades al aire libre, zonas para acampar y propuestas de hospedaje en la zona. (Especial)

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Entre el río, los escenarios y las noches de baile, Bahidorá prepara una edición de aniversario que volverá a instalar la música en el paisaje de Las Estacas.

El festival cumplirá 15 años con un cartel que cruza electrónica, funk, jazz, house, reggae y propuestas experimentales.

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El parque natural Las Estacas, en Tlaltizapán, Morelos, recibirá las actividades del encuentro a orillas del río. (Instagram/ @bahidora)

La cita contempla tres días de actividades, con artistas de distintas escenas internacionales, espacios para acampar y opciones para permanecer todo el fin de semana dentro o cerca del parque natural. Los boletos ya se encuentran en su primera etapa de venta.

Bahidorá celebrará 15 años durante un fin de semana en Las Estacas

El encuentro regresará al parque natural ubicado en Tlaltizapán, Morelos, una sede que forma parte de la identidad del festival por su río, las áreas verdes y la posibilidad de combinar conciertos con actividades al aire libre.

La edición de Bahidorá 2027 se realizará los días 12, 13 y 14 de febrero de 2027 .

La programación reunirá actuaciones en vivo, sesiones de DJ y colaboraciones entre proyectos de diferentes países.

Thundercat y Mochakk figuran entre los nombres principales de una cartelera que también incorpora a Avalon Emerson , RY X , Nu Genea Live Band y Gilles Peterson .

La plataforma neerlandesa Dekmantel Soundsystem tendrá presencia durante una jornada con una programación propia dentro del festival.

El predio también tendrá opciones de camping, glamping, hospedaje y transporte desde Ciudad de México, además de servicios y actividades que acompañarán la programación musical.

Thundercat, Mochakk y La Coreañera destacan entre los 40 artistas y proyectos confirmados para el cartel. (Instagram)

De esta manera, con 15 años de trayectoria, Bahidorá volverá a apostar por una experiencia que se extiende más allá de los escenarios: música en vivo, sesiones de DJ y un fin de semana a orillas del río en Las Estacas, donde el cartel convivirá con el entorno natural del parque.

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Estos son los artistas confirmados para Bahidorá 2027

El cartel reúne 40 artistas y proyectos, entre shows en vivo, DJ sets y propuestas especiales que se repartirán en los escenarios del festival.

A.Chal

Acid Pauli

ASNA

Arsenal Mikebe

Avalon Emerson

BADSISTA

Brunello

Channel One Soundsystem

Coco María

La Coreañera

Daoud

Dekmantel Soundsystem

DJ Travella

DJ Nobu

Fuensanta

Francesco Del Garda

Flavien Berger

Gilles Peterson

HAAi

Immasoul

Kampire

Musas Sonideras

Los Thuthanaka

Matías Aguayo

Anenon

Meth Math

Marcel Dettmann

Marie Davidson (DJ)

Milow

Mochakk

Moxie b2b Jennifer Loveless

Nu Genea Live Band

Octave One (live)

Omar S

Orestes Gomez

Paurro

RY X (live)

Sandunga

Soul of Hex

Thundercat

La cartelera integrará conciertos en vivo y sesiones de DJ enfocadas en funk, jazz, electrónica, house y reggae. (Instagram/ @bahidora)

La selección reúne nombres de distintas escenas y formatos, desde bandas en vivo hasta sets de club y propuestas sonoras que llegarán a Morelos. La distribución por escenarios y horarios permitirá conocer cómo se ordenará este cartel de 40 artistas a lo largo de los tres días.

La lista también confirma la presencia de artistas asociados con las colaboraciones de Dekmantel y Nyege Nyege, dos de los bloques especiales previstos para esta edición de aniversario.

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Los boletos para el festival parten de los 2 mil 590 pesos

La primera etapa de venta incluye accesos generales y entradas Backstage para asistir dos o tres días. Los precios no contemplan, de forma automática, los servicios de alojamiento, transporte o actividades adicionales.

El acceso general para tres días cuesta 3 mil 290 pesos .

El boleto general para dos días , correspondiente al sábado y domingo, tiene un precio de 2 mil 590 pesos .

El pase Backstage para tres días está disponible por 6 mil 790 pesos .

La modalidad Backstage para dos días tiene un costo de 6 mil 90 pesos.

El evento ofrecerá opciones de transporte redondo desde Ciudad de México, así como servicios de hotel, campamento y glamping. (Instagram/ @bahidora)

Así, la venta contempla opciones para quienes planean asistir durante todo el fin de semana o concentrar la visita en sábado y domingo.

A esos accesos se pueden sumar alternativas de camping, glamping, Hotel Bahidorá, transporte redondo desde Ciudad de México y reservas para actividades dentro del parque.