México

Carlos Trejo arremete contra La Granja VIP y adelanta quién ganará el reality

El “Cazafantasmas” asegura que conocía el orden de varias eliminaciones y señaló a uno de los granjeros con mayores posibilidades de ganar el premio

Carlos Trejo
El exconcursante asegura que conocía el orden de varias eliminaciones y señaló a uno de los granjeros con mayores posibilidades de ganar el premio. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)
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Carlos Trejo aseguró en una plática para el programa Mesa Zero que predijo el orden de eliminación de La Granja VIP 2026 antes de que ocurriera, y señaló a Manelyk como la favorita para llevarse el premio mayor del reality de TV Azteca.

El exgranjero habló sin filtro sobre su salida del programa, marcada por una intoxicación que lo dejó fuera de competencia antes de lo previsto.

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“Yo, Carlos Trejo, yo sabía perfectamente, claramente, que la primera que iba a salir iba a ser la Coreañera”, afirmó el investigador paranormal, quien también anticipó la salida de María Karunna.

Trejo explicó que su salida del reality se debió a una infección urinaria provocada por el consumo de leche sin pasteurizar. “Esa misma noche empecé con problema y no paré. Fueron casi... desde ese día hasta el domingo estuve, con todo el respeto lo digo, orinando sangre”, relató.

Según su versión, le entregaron leche bronca en un empaque previamente vaciado, sin el proceso de hervido que requiere este tipo de líquido. “Ordeñaron la vaca, llegaron, vieron un Tetrapak vacío de leche y le llenaron ese Tetrapak. Yo llegué, abrí y dije: ‘Esta ya se puede tomar’”, contó.

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Carlos Trejo
El exgranjero asegura que una leche bronca sin hervir provocó la infección urinaria que lo sacó de competencia antes de la votación oficial del público. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

El exconcursante aseguró que había advertido previamente sobre los riesgos de consumir leche sin el tratamiento adecuado. “Había formas de ordeñar una vaca. Y la leche que recibe la vaca directo es leche bronca. Esa leche bronca hay que hervirla cuatro minutos, se enfría, hace la nata, tiras la nata, la vuelves a calentar cuatro minutos y ya la puedes beber”, detalló.

Trejo afirmó que su malestar fue de tal magnitud que obligó a un cambio en los planes de la producción. “La producción estaba muy, muy preocupada. Tenía que salir Kenny y decidieron que saliera yo”, declaró.

Esta versión contrasta con la salida oficial de Trejo del reality, ocurrida el pasado 28 de septiembre, cuando se convirtió en el tercer eliminado de la temporada tras una votación del público. En ese momento, el conductor Adal Ramones le dijo: “El granjero al que se le acaba la historia eres tú”.

Manelyk, la favorita para ganar los dos millones de pesos

Durante la conversación, Trejo apuntó a la creadora de contenido como la participante mejor posicionada para ganar el premio de 2,000,000 de pesos que entrega el reality. “Acuérdate que por ahí ya sabemos perfectamente que Manelyk tiene varios contratos ya firmados para varias marcas representadas en cuanto gana”, sostuvo.

El también llamado “Cazafantasmas” relacionó el potencial comercial de la ganadora con su desempeño en redes sociales. “Todo lo que es se vende”, comentó sobre el perfil mediático de Manelyk dentro de la competencia.

Carlos Trejo señaló a Manelyk como la favorita para ganarse los dos millones de pesos gracias a los contratos que ya tendría firmados con marcas.
Carlos Trejo señaló a Manelyk como la favorita para ganarse los dos millones de pesos gracias a los contratos que ya tendría firmados con marcas.

La conversación derivó en un análisis sobre qué tipo de contenido genera mayor respaldo del público en este tipo de realities. Trejo fue cuestionado directamente sobre qué vende Manelyk, otra de las participantes mencionadas en la charla. “Es lo que más vende”, respondió sobre el morbo y los conflictos como motor de audiencia.

El antecedente de Big Brother marca la comparación

La charla incluyó una referencia a la primera edición de Big Brother en México, donde la ganadora Rocío se llevó 3,000,000 de pesos y recibía un pago de 25,000 pesos por semana de participación. El dato sirvió para contrastar los montos que hoy ofrece La Granja VIP.

Trejo salió del reality tras permanecer en la placa de nominados, a la que llegó después de ser designado peón de la semana. Ese rol implicó desgaste físico en labores agrícolas y generó roces con otros habitantes que debilitaron su respaldo en la votación final del público.

Con su salida, los otros cuatro nominados de esa gala —Kenny, Julio Camejo, Manelyk y Bebeshita— regresaron a la competencia por el premio mayor.

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