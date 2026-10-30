Cinco cárteles mexicanos, designados terroristas por EEUU, reciben duros golpes en 4 días

Gobierno de México da cinco golpes al narco en cuatro días. (SSPC/DEA)

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Entre abatimientos y detenciones, integrantes de cinco estructuras del crimen organizado mexicano recibieron golpes en cuatro días, con operativos desplegados en Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Michoacán y Tamaulipas del 26 al 29 de octubre de 2026.

Las cinco estructuras han sido designadas organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado de Estados Unidos: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos recibieron esa designación el 20 de febrero de 2025, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14157 del presidente Donald Trump; el Cártel de Juárez fue designado el 16 de julio de 2026.

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El saldo incluye el abatimiento de Jesús González Peñuelas, “Chuy González”, operador del Cártel de Guasave, un remanente del Cártel de Sinalia liderado por el Chapo Isidro; la captura de Carlos César Cruz Muñoz, “El Semáforo”, presunto jefe de plaza del CJNG; la detención de Sergio “N”, “El Señor de la A”, jefe de plaza de La Línea; la aprehensión de tres presuntos líderes de Los Pichilinguillos, facción de Cárteles Unidos; y la recaptura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, “El Titán”, segundo al mando de Los Ciclones del Cártel del Golfo.

La Marina abatió a “Chuy González” en Sinaloa, buscado por la DEA

Foto: DEA

El lunes 26 de octubre, la Secretaría de Marina desplegó un operativo aéreo y terrestre en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Guasave, Sinaloa, tras detectar un convoy de tres camionetas con hombres armados. La persecución se extendió por caminos rurales hasta Estación Capomas, donde se registró el enfrentamiento.

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En el intercambio de disparos murieron dos personas: Jesús González Peñuelas, de 56 años y originario de Batamote, Guasave, y Cesáreo Peñuelas Ruiz, alias “El Profe”, originario del ejido 5 de Febrero, municipio de Sinaloa de Leyva.

González Peñuelas era identificado por las autoridades como operador de segundo nivel del Cártel de Guasave, solo por debajo de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”. Desde al menos 2007, encabezó una célula dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, heroína y fentanilo hacia California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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La trayectoria criminal del capo abatido en Guasave abarcó casi dos décadas, alianzas con "El Chapo Isidro" y Rafael Caro Quintero, y una organización familiar extendida a seis estados de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado ofrecía hasta cinco millones de dólares por información que llevara a su arresto. La OFAC lo había designado Narcotraficante Extranjero Significativo en mayo de 2021, y en mayo de 2026 anunció nuevas sanciones por sus vínculos con el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

La trayectoria de González Peñuelas comenzó bajo el liderazgo de Arturo Beltrán Leyva. Tras la muerte de este en 2009, se vinculó con “El Chapo Isidro”. Según fuentes de seguridad citadas por N+, también operó con “Los Chapitos” antes de alinearse con “Los Mayos”.

En la acción se aseguraron cuatro camionetas con reporte de robo en Estados Unidos, tres armas largas, cargadores y municiones. Los indicios quedaron a disposición de la FGR. Terry Cole, director de la DEA, se atribuyó un papel en el operativo y calificó el resultado como “un duro golpe” al Cártel de Guasave y, por extensión, al Cártel de Sinaloa.

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El CJNG pierde a “El Semáforo”, señalado como sucesor de “El Tanque” en Veracruz

El Semáforo quedó bajo custodia de elementos federales. Crédito: Semar

La madrugada del 28 de octubre, fuerzas federales detuvieron en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a Carlos César Cruz Muñoz, de 42 años, alias “El Semáforo”, “Semo” o “El Señor de las Luces”, señalado como presunto jefe de plaza del CJNG en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río.

El operativo incluyó más de 15 vehículos blindados y helicópteros sobrevolando colonias de Tuxtepec, y fue resultado de inteligencia naval coordinada con la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y la SSPC. También fue detenida Ana Gabriela Aguilar Ávalos, señalada como operadora logística de la organización.

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Las autoridades lo identifican como sucesor de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, capturado el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, y señalado como objetivo prioritario tanto en México como en Estados Unidos. Según el Gabinete de Seguridad, Cruz Muñoz ocupaba el segundo nivel de la estructura criminal regional y se le investiga por el asesinato de dos agentes de la Agencia de Investigación Criminal el 12 de mayo de 2025 en Boca del Río.

En el operativo se aseguraron sustancias ilícitas, armas, granadas, cuatro vehículos, seis motocicletas, dos cuatrimotos y un inmueble. El valor estimado de los bienes asciende a 8 millones 837 mil pesos. Ambos detenidos fueron trasladados en helicóptero a la Base Aeronaval de Veracruz y luego en avión a la Ciudad de México.

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Cae en Chihuahua “El Señor de la A”, jefe de plaza de La Línea con orden de extradición a Estados Unidos

(X)

El 28 de octubre, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano capturaron en Ojinaga, Chihuahua, a Sergio “N”, alias “El Señor de la A”, identificado como presunto jefe de plaza de La Línea —brazo armado del Nuevo Cártel de Juárez— en el municipio de Rosales.

La Sedena indicó que la detención fue resultado de inteligencia militar e intercambio de información con agencias de Estados Unidos. El detenido cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a ese país por delitos de narcotráfico. Las autoridades también lo señalan por tráfico de personas hacia EEUU.

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Según el reporte oficial, Sergio “N” habría operado bajo las órdenes de su propio hijo, Sergio Pedro “N”, alias “Checo”, señalado como jefe regional de La Línea. Fue trasladado en aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México para comparecer ante un juez federal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció en redes sociales el trabajo de las Fuerzas Especiales de la Defensa y de la Guardia Nacional: “Esta persona cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y es señalada por su participación en el tráfico de drogas y personas hacia ese país”, escribió.

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Tres líderes de Los Pichilinguillos

Foto: Fiscalía de Michoacán

El 29 de octubre, la Secretaría de Marina encabezó un operativo en Coahuayana de Hidalgo, Michoacán, que resultó en la detención de tres presuntos líderes de Los Pichilinguillos, facción de Cárteles Unidos: Bernardo “N”, alias “Mando”; Leobardo “N”, alias “Lioba”; y Leopoldo Fabián “N”, alias “Negrito”. Los tres cuentan con órdenes de aprehensión.

Los tres detenidos son hermanos y controlaban rutas de narcotráfico de cocaína en la franja costera entre Faro de Bucerías y Huahua, en el municipio de Aquila. El grupo operaba el desembarco de droga procedente de Centro y Sudamérica y la redistribuía hacia Apatzingán, el centro del país y puntos en Estados Unidos.

Bernardo “N” y Leopoldo Fabián “N” enfrentan cargos por homicidio calificado derivados de un ataque armado del 28 de mayo en Aquila, sobre la carretera costera, en el que murieron tres personas —entre ellas integrantes de la comunidad indígena nahua de Pomaro y dos docentes— y una mujer resultó herida. Bernardo “N” acumula además tres órdenes adicionales por secuestro agravado y desaparición forzada.

La captura involucró a la Semar, la SSPC, la FGR y corporaciones estatales de Michoacán. Los tres detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México.

“El Titán” es recapturado en Matamoros

El detenido localizado a la derecha es "El Titán", segundo al mando de Los Ciclones del Cártel del Golfo. Crédito: Vocería de Seguridad de Tamaulipas

El 29 de octubre, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”, hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo.

García Harfuch lo señaló como segundo al mando de Los Ciclones y lo vinculó con homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y personas, contrabando de armas y robo de hidrocarburos. También lo responsabilizó de la agresión del 17 de mayo de 2026 contra elementos de la SSPC en Matamoros, en la que murió el agente Marcelo Vázquez Vázquez.

Las fuerzas federales lo interceptaron sobre la avenida Pedro Cárdenas mientras conducía una Lamborghini Urus color azul. Fue detenido junto con una segunda persona y trasladado por la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México, donde quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Su recaptura desencadenó narcobloqueos en Matamoros, Río Bravo y Padilla. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó el fallecimiento de una menor de edad y dos personas lesionadas como consecuencia de los hechos de violencia. El Consulado de Estados Unidos en Matamoros emitió una alerta de seguridad para su personal y ciudadanos de ese país en la región.

“El Titán” había sido detenido por primera vez el 7 de mayo de 2023 en Matamoros, enviado al penal del Altiplano y liberado el 20 de enero de 2024 por una resolución del juez Crescencio Contreras Martínez que el gobierno federal calificó de irregular. Semanas después, la Secretaría de Gobernación presentó una denuncia de juicio político contra ese juzgador ante la Cámara de Diputados.