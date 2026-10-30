Canelo Álvarez alista homenaje a su padre previo a la pelea contra Christian Mbilli

Canelo Álvarez rendirá homenaje a su papá (IG/ @canelo)

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Saúl Canelo Álvarez ya protagonizó el primer face to face para su pelea contra Christian Mbilli en la búsqueda del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Este jueves 29 de octubre se llevó a cabo la conferencia de prensa en la previa del gran evento México contra el Mundo, y uno de los detalles que sobresalió fue el homenaje que Canelo rindió a su padre, además, alista un reconocimiento más importante durante la pelea.

Canelo honró con dos negocios que llevan el nombre Santos: una línea de café y una colección de ropa deportiva que su equipo lució durante el campamento previo a la pelea ante Christian Mbilli.

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Santos es también el segundo nombre del boxeador, cuyo nombre completo es Santos Saúl Álvarez Barragán. El nombre proviene directamente de su padre, lo que convierte a ambos emprendimientos en un homenaje explícito a la figura paterna. La influencia de su padre en su formación personal estuvo ligada, desde la infancia, a la valoración del trabajo y la disciplina.

Canelo rinde homenaje a su padre

Saúl «Canelo» Álvarez porta un conjunto deportivo con la palabra Santos en homenaje a su padre durante una presentación pública. (IG/ @Canelo)

Los padres del boxeador han asistido a casi todas sus peleas. Su madre es la más efusiva en las gradas, mientras que su padre suele observar el desarrollo de cada round con calma y atención.

La marca tuvo presencia el 29 de octubre durante una ceremonia de pesaje, cuando el equipo de Álvarez acudió uniformado con prendas Santos. La relación entre el nombre y la familia se remonta al negocio de paletas de hielo y aguas frescas que sus padres mantienen en Guadalajara, donde Álvarez vendió esos productos desde pequeño, incluso en el transporte público.

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El boxeador Saúl «Canelo» Álvarez camina junto a su comitiva con un atuendo deportivo gris que rinde homenaje a su padre Santos. (IG/ @Canelo)

De aquel aprendizaje temprano quedó una habilidad que el propio boxeador ha reconocido: sabe preparar aguas frescas, y asegura que le quedan de buen sabor.

La marca Santos identifica una línea de café que se vende preparada o en bolsas para que los clientes la preparen por su cuenta. El producto está disponible en las tiendas de conveniencia Upper, vinculadas con Upper Energy, donde el nombre aparece en vasos y parte del mobiliario.

Estos establecimientos se ubican junto a algunas gasolineras de la empresa energética. El café Santos se suma a otros proyectos del peleador, entre ellos su promotora Canelo Promotions, dedicada a la gestión de funciones de boxeo.

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El segundo emprendimiento con el nombre Santos es una línea deportiva de conjuntos, camisetas y gorras que Saúl Álvarez y su equipo utilizaron durante el campamento rumbo a la pelea contra Mbilli, con diseños que el boxeador mostró de forma recurrente.

El boxeador Saúl Canelo Álvarez viste una sudadera con el nombre Santos en homenaje a su padre durante una aparición pública ante los medios de comunicación. (IG/ @Canelo)

Se espera que en su presentación para la pelea contra Mbilli, Canelo también porte la marca de su papá y diseñe un traje especial para este evento.

Detalles de la ceremonia de pesaje para la pelea Canelo vs Mbilli

La ceremonia de pesaje entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli se realizará el viernes 30 de octubre a las 12:00 horas del centro de México, con transmisión gratuita por Azteca 7 y sus plataformas digitales, de acuerdo con la información publicada por Infobae.

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El acto se celebra antes del combate por el título mundial supermediano del CMB. Mbilli llega invicto con 29 triunfos y representa un reto para el mexicano por su presión constante y ritmo de golpeo.

Álvarez ya está en Riad, Arabia Saudita, para completar la última etapa de su preparación. El mexicano vuelve al ring después de una cirugía de codo y de perder el campeonato indiscutido de la división ante Terence Crawford.

La pelea es la segunda de Álvarez en Arabia Saudita como parte de su acuerdo de cuatro combates con Turki Al-Sheikh. El duelo se realiza en la ANB Arena y le permite buscar nuevamente la ruta de los campeonatos mundiales.

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La cartelera México vs El Mundo también incluye a Jaime Munguía, Rafael “Divino” Espinoza y David Picasso. Munguía expone el cinturón supermediano de la AMB ante Nikita Zon, mientras Espinoza pone en juego el título pluma de la OMB frente a Lorenzo Parra.

Álvarez instaló su campamento en Gandía, España, dentro de las instalaciones de Oleksandr Usyk, para ajustar sus horarios de descanso y entrenamiento al huso horario de Arabia Saudita. Llegó a Riad el 25 de octubre y recibió una bienvenida con música de Jalisco, bailes folclóricos, flores blancas y aficionados con banderas mexicanas.