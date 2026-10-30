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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de octubre: así fue el primer retrato hablado de El Chapo Guzmán

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13:21 hsHoy

En 1993, el rostro de JoaquínEl ChapoGuzmán era prácticamente desconocido para México. Un cardenal muerto a tiros en el aeropuerto de Guadalajara cambió eso: aquella tarde del 24 de mayo, Jacobo Zabludovsky presentó en el noticiero 24 Horas el primer retrato hablado del narcotraficante sinaloense, junto con una recompensa de cinco millones de dólares.

El documental Operación Cisne Negro, estrenado el 27 de octubre de 2026 en la plataforma Vix, recupera ese fragmento de archivo como el instante en que el fantasma se volvió rostro.

La primera vez que México vio la cara de “El Chapo” Guzmán: así lo reveló Jacobo Zabludovsky

El documental 'Operación Cisne Negro' recupera el archivo de 1993 en que el noticiero 24 Horas difundió por primera vez el rostro del narcotraficante sinaloense, junto a una recompensa de cinco millones de dólares

Antes del 24 de mayo de 1993, El Chapo Guzmán operaba desde las sombras. (Infobae)
Antes del 24 de mayo de 1993, El Chapo Guzmán operaba desde las sombras. (Infobae)

En 1993, el rostro de JoaquínEl ChapoGuzmán era prácticamente desconocido para México. Un cardenal muerto a tiros en el aeropuerto de Guadalajara cambió eso: aquella tarde del 24 de mayo, Jacobo Zabludovsky presentó en el noticiero 24 Horas el primer retrato hablado del narcotraficante sinaloense, junto con una recompensa de cinco millones de dólares.

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13:20 hsHoy

Bernardo Federico Chalé Barea, un exagente de la Policía Estatal de Quintana Roo y destacado luchador profesional conocido en la región como “Darkness”, fue asesinado a tiros en su domicilio en Nachicocom, localidad de Chetumal.

De acuerdo con medios locales, el crimen ocurrió la noche del miércoles 28 de octubre; sin embargo, el caso comenzó a recibir cobertura nacional al día siguiente.

Asesinan a expolicía y luchador frente a su esposa e hijos en Quintana Roo

“Darkness”, como era reconocido en la lucha libre, fue ejecutado dentro de su domicilio en Nachicocom, localidad de Chetumal

Bernardo Federico Chalé Barea sostiene un vaso en un retrato previo a su asesinato, ocurrido el 29 de octubre en la localidad de Nachicocom, Chetumal. (facebook)
Bernardo Federico Chalé Barea sostiene un vaso en un retrato previo a su asesinato, ocurrido el 29 de octubre en la localidad de Nachicocom, Chetumal. (facebook)

Bernardo Federico Chalé Barea, un exagente de la Policía Estatal de Quintana Roo y destacado luchador profesional conocido en la región como “Darkness”, fue asesinado a tiros en su domicilio en Nachicocom, localidad de Chetumal.

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13:20 hsHoy

Entre abatimientos y detenciones, integrantes de cinco estructuras del crimen organizado mexicano recibieron golpes en cuatro días, con operativos desplegados en Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Michoacán y Tamaulipas del 26 al 29 de octubre de 2026.

Las cinco estructuras han sido designadas organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado de Estados Unidos: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos recibieron esa designación el 20 de febrero de 2025, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14157 del presidente Donald Trump; el Cártel de Juárez fue designado el 16 de julio de 2026.

Cinco cárteles mexicanos, designados terroristas por EEUU, reciben duros golpes en 4 días

Integrantes del Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel de Juárez, Cárteles Unidos y el Cártel del Golfo fueron abatidos o detenidos en menos de una semana

Gobierno de México da cinco golpes al narco en cuatro días. (SSPC/DEA)
Gobierno de México da cinco golpes al narco en cuatro días. (SSPC/DEA)

Entre abatimientos y detenciones, integrantes de cinco estructuras del crimen organizado mexicano recibieron golpes en cuatro días, con operativos desplegados en Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Michoacán y Tamaulipas del 26 al 29 de octubre de 2026.

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13:19 hsHoy

Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”, fue recapturado el 29 de octubre de 2026 en Matamoros, Tamaulipas, casi tres años después de su primera detención y más de dos años después de que un juez federal lo sacara del penal de máxima seguridad del Altiplano pese a que el gobierno ya lo vinculaba con homicidios, secuestros y tráfico de fentanilo.

La detención de este jueves desencadenó narcobloqueos en tres municipios de Tamaulipas, el fallecimiento de una menor de edad y una alerta de seguridad del Consulado de Estados Unidos en Matamoros.

“El Titán” del Cártel del Golfo: el historial criminal que llevó a su nueva detención a dos años de su polémica liberación

Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez fue recapturado en Matamoros tras más de dos años en libertad gracias a una resolución judicial que el gobierno federal calificó de irregular

El detenido localizado a la derecha es "El Titán", segundo al mando de Los Ciclones del Cártel del Golfo. Crédito: Vocería de Seguridad de Tamaulipas
El detenido localizado a la derecha es "El Titán", segundo al mando de Los Ciclones del Cártel del Golfo. Crédito: Vocería de Seguridad de Tamaulipas

Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”, fue recapturado el 29 de octubre de 2026 en Matamoros, Tamaulipas, casi tres años después de su primera detención y más de dos años después de que un juez federal lo sacara del penal de máxima seguridad del Altiplano pese a que el gobierno ya lo vinculaba con homicidios, secuestros y tráfico de fentanilo.

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13:16 hsHoy

La docuserie La caída de El Mayo, disponible en Netflix desde el 29 de octubre de 2026, reconstruye en su primer episodio “El Señor del Sombrero” uno de los episodios menos contados del Cártel de Sinaloa: el secuestro de uno de los gemelos Flores en México, el encuentro que siguió con Joaquín “El Chapo” Guzmán y la posterior presentación ante Ismael “El Mayo” Zambada, los mismos capos a quienes años después traicionarían desde adentro ante el gobierno de Estados Unidos.

Los hermanos Margarito y Pedro Flores, nacidos en el barrio de Little Village en Chicago, confesaron haber movido más de 60 toneladas de cocaína, heroína y metanfetaminas como los principales distribuidores del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos. En 2008, cuando cooperaron con autoridades estadounidenses, su testimonio derivó en acusaciones formales contra más de 50 narcotraficantes, incluyendo al propio Chapo Guzmán y a El Mayo Zambada.

Docuserie de Netflix revela cómo un secuestro llevó a los gemelos Flores a ser socios de El Chapo y El Mayo, a quienes después traicionaron

El primer episodio de La caída de El Mayo reconstruye el encuentro de los hermanos Flores con la cúpula del Cártel de Sinaloa y la decisión que los llevó a cooperar con Estados Unidos

El secuestro de Pedro Flores: cómo los gemelos llegaron a El Chapo y El Mayo para después hundirlos. (Infobae)
El secuestro de Pedro Flores: cómo los gemelos llegaron a El Chapo y El Mayo para después hundirlos. (Infobae)

La docuserie La caída de El Mayo, disponible en Netflix desde el 29 de octubre de 2026, reconstruye en su primer episodio “El Señor del Sombrero” uno de los episodios menos contados del Cártel de Sinaloa: el secuestro de uno de los gemelos Flores en México, el encuentro que siguió con Joaquín “El Chapo” Guzmán y la posterior presentación ante Ismael “El Mayo” Zambada, los mismos capos a quienes años después traicionarían desde adentro ante el gobierno de Estados Unidos.

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