México

“El Titán” del Cártel del Golfo: el historial criminal que llevó a su nueva detención a dos años de su polémica liberación

Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez fue recapturado en Matamoros tras más de dos años en libertad gracias a una resolución judicial que el gobierno federal calificó de irregular

El detenido localizado a la derecha es "El Titán", segundo al mando de Los Ciclones del Cártel del Golfo. Crédito: Vocería de Seguridad de Tamaulipas
El detenido localizado a la derecha es "El Titán", segundo al mando de Los Ciclones del Cártel del Golfo. Crédito: Vocería de Seguridad de Tamaulipas
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Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”, fue recapturado el 29 de octubre de 2026 en Matamoros, Tamaulipas, casi tres años después de su primera detención y más de dos años después de que un juez federal lo sacara del penal de máxima seguridad del Altiplano pese a que el gobierno ya lo vinculaba con homicidios, secuestros y tráfico de fentanilo.

La detención de este jueves desencadenó narcobloqueos en tres municipios de Tamaulipas, el fallecimiento de una menor de edad y una alerta de seguridad del Consulado de Estados Unidos en Matamoros.

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Las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional lo interceptaron sobre la avenida Pedro Cárdenas, a la altura de la Cruz Verde, mientras conducía una camioneta Lamborghini Urus color azul.

Camión incendiado por presuntos sicarios del Cártel del Golfo. Crédito: Redes Sociales
Camión incendiado por presuntos sicarios del Cártel del Golfo. Crédito: Redes Sociales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch confirmó la operación a través de sus redes oficiales y señaló que la acción fue resultado de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Durante el operativo se detuvo a una segunda persona de la que no se revelaron datos, y se aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga y el vehículo.

Ambos detenidos fueron trasladados por la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

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Una dinastía criminal

“El Titán” es hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, identificado como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén y líder de Los Ciclones y Los Escorpiones, facciones que emergieron tras la fragmentación del Cártel del Golfo.

Un juez ordenó un cambio de medidas cautelares para 'El Contador', sobrino de Osiel Cárdenas Guillén. (X/@cspsebusca)
Un juez ordenó un cambio de medidas cautelares para 'El Contador', sobrino de Osiel Cárdenas Guillén. (X/@cspsebusca)

Perfiles elaborados por el portal especializado Borderland Beat consignan que Axel Alfredo también operó bajo los alias “Titán 7” y “El Hijo Mayor”, y que encabezó el llamado “Grupo Titanes” tras la detención de su padre en febrero de 2022.

García Harfuch lo señaló como segundo al mando de Los Ciclones y lo vinculó con homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, contrabando de armas desde ese país hacia México y robo de hidrocarburos, según consignó la Sedena en su comunicado.

También lo responsabilizó directamente de la agresión del 17 de mayo de 2026 contra elementos de la SSPC en el bulevar Manuel Cavazos Lerma, en la colonia La Encantada de Matamoros, en la que murió el agente del Servicio de Protección Federal, Marcelo Vázquez Vázquez, y resultaron heridos otros dos elementos. “No permitiremos que esta agresión quede impune”, escribió el funcionario tras confirmar la detención.

17/12/2024 El capo Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, detenido en EEUU. El capo Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo y fundador de 'Los Zetas', ha ingresado este lunes en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO), conocido como 'Altiplano', en el estado de México después de que fuera entregado por parte de las autoridades estadounidenses. SOCIEDAD SERVICIO DE CONTROL DE INMIGRACIÓN DE EEUU
17/12/2024 El capo Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, detenido en EEUU. El capo Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo y fundador de 'Los Zetas', ha ingresado este lunes en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO), conocido como 'Altiplano', en el estado de México después de que fuera entregado por parte de las autoridades estadounidenses. SOCIEDAD SERVICIO DE CONTROL DE INMIGRACIÓN DE EEUU

El padre de “El Titán” acumuló su propio historial judicial paralelo. “El Contador” fue detenido en la Ciudad de México en febrero de 2022, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aprobó su entrega a Estados Unidos en diciembre de 2024, donde enfrenta cargos por conspiración para distribuir cocaína, lavado de dinero y asociación delictuosa.

Un mes antes de esa aprobación, en noviembre de 2024, un juez de control del Penal Federal del Altiplano ordenó su liberación. La Fiscalía General de la República calificó esa resolución como irregular y el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero anunció una carpeta de investigación contra el juez Gregorio Salazar Hernández. “El Contador” permanece prófugo.

La primera vez que fue detenido

Esta fue la segunda vez que las autoridades federales capturaban a “El Titán”. El 7 de mayo de 2023, personal del Ejército Mexicano en coordinación con la FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal lo detuvo por primera vez, junto con Jesús Roberto Calderón Selvera, tras cateos a inmuebles vinculados al Cártel del Golfo en Matamoros.

Cártel del Golfo hijo Contador
Axel “N” y Alan “N” son presuntos líderes del Cártel del Golfo. Foto: SSPC

En esa misma jornada también cayó su hermano Alan Alexis Cárdenas Rodríguez, aprehendido en el fraccionamiento Victoria Oriente.

Ambos hermanos fueron vinculados a proceso semanas después y enviados al penal del Altiplano con prisión preventiva oficiosa. Los cargos: posesión de fentanilo, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y, en el caso de Alan Alexis, tentativa de homicidio.

Las autoridades los señalaron además como presuntos responsables del secuestro de cuatro ciudadanos de nacionalidad estadounidense en Matamoros en marzo de 2023, dos de los cuales fueron asesinados.

Su polémica liberación

El 18 de enero de 2024, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, con sede en Reynosa, Crescencio Contreras Martínez, modificó la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre Axel Alfredo y sobre Calderón Selvera. Dos días después, el 20 de enero, ambos salieron físicamente del Altiplano. La resolución fue confirmada por el personal jurídico del propio centro penitenciario cuando un actuario judicial intentó notificarles un amparo posterior.

Mazo de madera con anillo dorado sobre una base redonda en una mesa de tribunal, con una silla de cuero y paneles de madera al fondo.
Su liberación causó polémica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La liberación desató una reacción inmediata del gobierno federal. El 30 de enero de 2024, la Secretaría de Gobernación presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político contra Contreras Martínez.

La Segob acusó al juzgador de “desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo” y documentó un patrón de resoluciones que, según la dependencia, “favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país”. Entre los casos señalados figuraban la liberación de personas vinculadas al secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas, casos de tráfico de fentanilo, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y cohecho.

El juez intentó blindarse vía amparo. En febrero de 2024, la jueza Elizabeth Trejo Galán, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, desechó el amparo 233/2024 con el argumento de que el recurso solo procede contra actos de “imposible reparación” y que las resoluciones del Congreso derivadas de un juicio político son inatacables.

Al momento de la recaptura de “El Titán”, se desconoce más sobre el caso del juez.

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