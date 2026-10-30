Asesinan a expolicía y luchador frente a su esposa e hijos en Quintana Roo

Bernardo Federico Chalé Barea sostiene un vaso en un retrato previo a su asesinato, ocurrido el 29 de octubre en la localidad de Nachicocom, Chetumal. (facebook)

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Bernardo Federico Chalé Barea, un exagente de la Policía Estatal de Quintana Roo y destacado luchador profesional conocido en la región como “Darkness”, fue asesinado a tiros en su domicilio en Nachicocom, localidad de Chetumal.

De acuerdo con medios locales, el crimen ocurrió la noche del miércoles 28 de octubre; sin embargo, el caso comenzó a recibir cobertura nacional al día siguiente.

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Así fue el asesinato de Darkness

El miércoles, un grupo de hombres armados arribó a la localidad de Nachicocom cerca de las 20:00 horas. Testimonios citados por Diario de Yucatán señalan que los sujetos arribaron a bordo de una camioneta color azul.

Descendieron de la unidad portando armas largas e ingresaron con violencia en el domicilio de Bernardo Federico Chalé Barea.

Extraoficialmente, su esposa y sus hijos, quienes estaban en el domicilio al momento del ataque, resultaron ilesos debido a que se resguardaron en un baño.

Tras oír los disparos, la mujer salió del baño y encontró en el suelo el cuerpo inerte de Chalé Barea.

Residentes de Nachicocom alertaron a las autoridades. Elementos de seguridad y de emergencias, asignados a la zona, arribaron al sitio.

A su llegada, confirmaron que la víctima había muerto en el lugar de los hechos. Personal pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de investigación acordonaron el exterior de la vivienda para preservar indicios, entre ellos casquillos percutidos.

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A más de 24 horas del crimen, la dependencia estatal no ha informado sobre el caso ni sobre las líneas de investigación para esclarecerlo.

El luchador profesional Bernardo Federico Chalé Barea posa con la máscara y las coderas de su personaje Darkness frente a una pared de tonos verde y celeste. (Facebook)

¿Quién era Bernardo Federico Chalé Barea, “Darkness”?

Bernardo Federico Chalé Barea era una figura conocida en Chetumal por su trayectoria en la corporación policiaca estatal y en la lucha libre.

Durante su paso por la policía era identificado como “Choby”, mientras que sobre el ring adoptó el nombre de “Darkness”. Familiares y conocidos recuerdan que, décadas atrás, también luchó bajo el nombre de Mr. Zodiaco.

De forma paralela, se dedicó al oficio de peluquero, actividad con la que se ganó la cercanía de habitantes de Chetumal.

Varios agentes de la Policía de Quintana Roo resguardan una escena nocturna vinculada con el homicidio del luchador Darkness. (Facebook)

¿Qué grupos criminales operan en Chetumal?

El sur de Quintana Roo registra disputas entre organizaciones del crimen organizado por el control territorial y las rutas utilizadas para el trasiego de drogas y otras actividades ilícitas.

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Entre los grupos señalados por reportes de seguridad se encuentra el Cártel de Caborca, con presencia referida en Chetumal y Bacalar, así como el Cártel de Sinaloa, cuya actividad en la región se relaciona históricamente con la recepción de cargamentos procedentes de Centroamérica.

También se ha señalado que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha buscado ampliar su influencia en distintos puntos de la entidad. A estas organizaciones se suman células locales vinculadas con el narcomenudeo y otros delitos, entre ellas remanentes identificados en la zona sur como ‘El Zury’.

Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que relacione a alguna de estas organizaciones con el homicidio del expolicía y luchador.