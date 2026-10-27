México

Cómo hacer arroz poblano: receta económica y fácil para la comida de hoy

La versión casera más sencilla del arroz poblano se prepara con chile licuado, cebolla, ajo y cilantro, sofriendo la mezcla por unos minutos

Cazuela de barro y plato con arroz verde, huevo frito, tortillas de maíz, cuenco con salsa roja y cubiertos sobre una mesa de madera.
El color verde se obtiene exclusivamente del chile poblano licuado, sin colorantes ni ingredientes añadidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El arroz poblano es una guarnición tradicional de la cocina mexicana. Su color verde proviene únicamente del chile poblano licuado con el caldo de cocción.

Esta preparación forma parte del recetario casero de uso diario en México, donde el arroz suelto y aromatizado acompaña guisados y platos principales.

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A diferencia de otras versiones más elaboradas, esta receta privilegia la sencillez y el sabor directo del chile, lo que la convierte en una opción rápida y deliciosa para la comida de hoy, sin gastar de más.

Sartén de acero inoxidable sobre una cocina con arroz de tono verde y una cuchara metálica que sostiene una porción del grano.
A diferencia de otras versiones, esta receta no lleva crema ni queso, por lo que resulta más ligera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de arroz poblano

El arroz poblano en su versión tradicional es un arroz suelto, teñido de verde por un caldillo de chile poblano licuado con cebolla, ajo y cilantro.

No lleva crema ni queso, por lo que su textura es ligera y su sabor resalta el poblano.

Cuatro chiles poblanos asados en un plato de cerámica, un cuenco de barro con tiras de piel y una cuchara con sal sobre una mesa de madera.
El tiempo total de elaboración de esta receta es de 35 minutos aproximadamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica consiste en sofreír el arroz antes de incorporar el caldillo verde, lo que permite que cada grano quede suelto al terminar la cocción.

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Tiempo de preparación

El tiempo total de elaboración es de 35 minutos aproximadamente.

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.

Ingredientes

  1. 1.5 tazas de arroz blanco
  2. 2 chiles poblanos rostizados, limpios y desvenados
  3. 1/2 cebolla blanca
  4. 2 dientes de ajo
  5. 1 taza de hojas de cilantro
  6. 3 tazas de caldo de pollo o agua
  7. 3 cucharadas de aceite
  8. Sal al gusto
Arroz crudo, dos chiles poblanos, maíz, media cebolla, dientes de ajo, cilantro, caldo, aceite y gajos de lima sobre una mesa de madera.
Los 10 minutos de preparación incluyen remojar el arroz y asar los chiles poblanos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer arroz poblano, paso a paso

1. Remoja el arroz en agua caliente durante 10 minutos. Enjuágalo hasta que el agua salga clara y escúrrelo bien.

2. Rostiza los chiles poblanos directamente sobre la flama o en un comal hasta que la piel se ampolle. Déjalos sudar en una bolsa cerrada 5 minutos para pelarlos con facilidad.

3. Limpia los chiles: retira la piel quemada, las venas y las semillas.

4. Licúa los chiles poblanos con la cebolla, el ajo, el cilantro y el caldo de pollo hasta obtener un caldillo verde uniforme. Cuela la mezcla para que quede más tersa.

5. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega el arroz escurrido y sofríelo sin dejar que dore, solo hasta que los granos se vean translúcidos.

Jarra de vidrio que vierte salsa verde en el centro de una sartén con arroz blanco crudo, ubicada sobre los quemadores de una estufa de gas.
Respetar los tiempos de cocción evita que el arroz quede crudo o excesivamente blando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Vierte el caldillo verde sobre el arroz sofrito. Agrega sal al gusto y mezcla una sola vez.

7. Tapa la olla y baja el fuego al mínimo. No destapes ni muevas el arroz durante la cocción para que no se apelmace.

8. Cocina durante 18 a 20 minutos, o hasta que el arroz absorba todo el líquido.

9. Retira del fuego y deja reposar tapado 5 minutos más.

10. Destapa y esponja el arroz con un tenedor antes de servir.

Infografía con ilustraciones de cazuelas, arroz, chiles en comal, licuadora, sartén y textos instructivos con el logotipo de Infobae.
El chile poblano es el ingrediente protagonista y aporta tanto el color como el sabor característico del platillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 5 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Proteínas: 4 gramos
  • Carbohidratos: 38 gramos
  • Grasas: 6 gramos
  • Fibra: 1.5 gramos
  • Sodio: 310 miligramos
Tazón con arroz verde, granos de elote, cilantro y lima sobre un mantel tejido en una mesa de madera junto a un vaso de agua y salsa picante.
El ajo y la cebolla equilibran el sabor picante del chile poblano en el caldillo verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El arroz poblano se conserva en refrigeración hasta por 4 días, en un recipiente hermético.

También se puede congelar hasta por 1 mes. Para recalentarlo, agrega unas gotas de agua y caliéntalo tapado.

Un pimiento poblano verde oscuro en una encimera de madera. Al fondo, una ventana, azulejos de talavera y utensilios de cocina.
Rostizar el chile poblano directamente en la flama facilita que la piel se desprenda con mayor facilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Con qué se puede acompañar el arroz poblano?

El arroz poblano funciona como guarnición versátil para platillos fuertes de la cocina mexicana. Combina muy bien con pollo frito, milanesas empanizadas o bisteces a la plancha.

También resulta ideal junto a guisados con caldillo, como albóndigas, picadillo o pollo en salsa verde. El arroz seco ayuda a absorber esos jugos y equilibra el plato.

Cazuela de barro y platos con arroz verde y maíz, un plato con huevo frito, un cuenco de salsa roja y cubiertos sobre una mesa de madera.
El arroz poblano es una alternativa al arroz rojo tradicional para quienes buscan variar sus guarniciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una comida completa, sírvelo con frijoles de la olla y unas tortillas calientes. Esta combinación es típica en la mesa familiar mexicana.

Si buscas una opción vegetariana, acompáñalo con rajas poblanas con crema o unas tiras de nopal asado. El contraste de texturas realza el sabor del chile poblano.

Otra alternativa es servirlo junto a huevos estrellados o revueltos para el desayuno o la cena. El arroz frío también se puede usar como relleno de tacos dorados.

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