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Checo Pérez sorprende con su casco para el GP de México 2026 de la F1: Quetzalcóatl y el número 300 destacan en su diseño

La nueva protección del piloto mexicano fue presentada frente a Plaza Carso y será utilizada durante el fin de semana de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

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Sergio “Checo” Pérez presentó este martes 27 de octubre el casco que llevará durante el Gran Premio de México 2026, una creación especial que combina referencias a la cultura nacional con un momento significativo de su trayectoria en la Fórmula 1. El piloto de Cadillac participó en el desarrollo de la pieza, que utilizará durante su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez.

La presentación se realizó frente a Plaza Carso, en la Ciudad de México, donde numerosos seguidores acudieron para conocer la nueva imagen del corredor mexicano. Durante el evento se proyectó un video animado que mostró distintas etapas del diseño, con escenas del casco frente a un volcán y bajo el cielo nocturno de la capital.

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El tapatío participó en la creación de su nuevo casco junto con General Motors y el equipo Cadillac, en un diseño que combina su trayectoria deportiva con símbolos de la identidad nacional. (Foto: Néstor Hernández=
El tapatío participó en la creación de su nuevo casco junto con General Motors y el equipo Cadillac, en un diseño que combina su trayectoria deportiva con símbolos de la identidad nacional. (Foto: Néstor Hernández=

La propuesta destaca por su base blanca y los elementos grises que acompañan los símbolos elegidos para representar las raíces mexicanas del piloto. Además de su valor estético, el diseño conmemora una cifra importante para Pérez: su participación número 300 en Grandes Premios de la máxima categoría.

Quetzalcóatl y el número 300 protagonizan el casco

l piloto de Cadillac mostró una creación de base blanca y detalles grises que rinde homenaje a la cultura mexicana y marca un momento histórico en su carrera dentro de la máxima categoría. (Foto: Néstor Hernández=
l piloto de Cadillac mostró una creación de base blanca y detalles grises que rinde homenaje a la cultura mexicana y marca un momento histórico en su carrera dentro de la máxima categoría. (Foto: Néstor Hernández=

Entre los elementos que más llaman la atención se encuentra una representación de Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada, figura fundamental de distintas tradiciones mesoamericanas y asociada con conceptos como el conocimiento, el viento y la creación.

El símbolo cultural comparte protagonismo con el número 300, que hace referencia al hito que alcanzará el mexicano durante el Gran Premio de su país. De esta manera, el casco reúne dos aspectos importantes para el piloto: su trayectoria deportiva y su vínculo con México.

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Durante la presentación, Pérez destacó que el resultado final tiene un significado especial para él, incluso frente a otros diseños que ha utilizado en años anteriores.

“​​Aquí tiene todos los detalles de mi Gran Premio 300. Muy mexicano como siempre. Sin duda he hecho cascos muy bonitos para este Gran Premio, pero tengo que decir que este es el que más me ha gustado”, declaró el tapatío.

Checo Pérez participó en la creación junto con Cadillac

El piloto también explicó que trabajó directamente con General Motors y el equipo para conseguir una propuesta que reflejara la identidad del país. Su participación en el proceso fue particularmente importante porque considera que el casco utilizado en México merece una atención especial.

“Estuvimos trabajando el diseño con General Motors y el equipo. Al final creo que llegamos a un gran diseño que representa también mucho de toda nuestra cultura. Con el casco de México sí (soy perfeccionista y exigente), la verdad es que siempre me meto mucho… con los demás es muy fácil pero siempre con el casco de México me involucro mucho”, señaló.

Sus palabras reflejan la importancia que concede a esta pieza, que no solamente utilizará durante una competencia, sino que también representa su regreso ante los aficionados mexicanos con los colores de Cadillac.

El video presentado durante el evento concluye con un monoplaza de la escudería estadounidense que avanza entre humo, marcas de neumáticos y luces rojas. Posteriormente, los fuegos artificiales iluminan las tribunas con los colores verde, blanco y rojo.

La producción termina con el mensaje “Hecho en México. Checo Pérez. Cadillac Formula 1 Team”, una frase que refuerza el carácter nacional de la propuesta.

¿Cuándo corre Checo Pérez en el GP de México 2026?

La actividad de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez comenzará el viernes 30 de octubre y terminará el domingo 1 de noviembre, cuando se dispute la carrera principal.

Viernes 30 de octubre

  • Práctica Libre 1: 12:30 a 13:30 horas.
  • Práctica Libre 2: 16:00 a 17:00 horas.

Sábado 31 de octubre

  • Práctica Libre 3: 11:30 a 12:30 horas.
  • Clasificación: 15:00 a 16:00 horas.

Domingo 1 de noviembre

  • Carrera: 14:00 horas, programada a 71 vueltas.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México. Con su casco conmemorativo y una nueva etapa deportiva junto a Cadillac, Pérez buscará protagonizar un fin de semana especial frente a los aficionados que año con año convierten el Gran Premio mexicano en una de las citas más esperadas del calendario.

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