Canelo vs Mbilli: este es el horario oficial para la pelea del tapatío en Riad, Arabia Saudita, por el título del mundo

Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

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El horario para la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) del próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, ya está definido.

El mexicano tendrá la oportunidad de recuperar el cinturón que perdió el año pasado junto a los títulos de la AMB, OMB y FIB frente a Terence Crawford en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, Nevada.

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La función encabezada por Álvarez y Mbilli contará con varios boxeadores mexicanos en la cartelera México vs Mundo.

Confirman fecha y horario de la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli (IG/ @canelo)

Horario para Canelo vs Mbilli y cartelera completa

Saúl “Canelo” Álvarez enfrenta a Christian Mbilli este sábado 31 de octubre en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, en una función que inicia desde las 11:00 horas y tiene prevista la pelea estelar a las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

El horario depende de la duración de los enfrentamientos previos. TV Azteca confirmó que Azteca 7 transmitirá en vivo la función, mientras DAZN ofrecerá la cartelera bajo su modalidad de pago por evento.

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La señal de Azteca 7 contempla cinco peleas antes del duelo estelar. David Picasso abre la programación frente al filipino Carl Jammes Martin a las 11:00 horas; después, Raymundo Rojas García se mide con el japonés Reito Tsutsumi a las 12:00 horas. Rafael “Divino” Espinoza aparece a las 13:00 horas para defender el título pluma de la OMB. La función continúa con Jaime Munguía ante el ruso Nikita Zon a las 14:00 horas. TV Azteca informó que Canelo y Mbilli subirán al ring a las 15:00 horas, aunque el orden puede ajustarse si alguno de los combates se prolonga.

Canelo Álvarez por fin se pronuncia sobre la seguridad en Arabia Saudita para su pelea (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Espinoza tenía anunciado un combate contra el venezolano Lorenzo Parra, pero Ricardo Blandón entró como sustituto para disputar el cinturón de la OMB. Munguía, excampeón mundial supermediano, enfrenta a Zon en una pelea a 12 rounds dentro de la división de las 168 libras. Picasso completa la representación mexicana frente a Martin en peso supergallo. La cartelera también incluye a Bek Nurmaganbet ante Marcos Vázquez Rodríguez, Carlos Emiliano Rojo Vázquez contra Flavius Biea, Brayan León Salgado frente a Héctor Octavio Aguirre Martínez y Sultan Almohammed ante Erick Jahir Urvina Villegas.

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Canelo Álvarez tuvo la visita del periodista español mientras se prepara para el combate ante Mbilli (Instagram | Edu Aguirre)

¿Cómo llegan a la pelea?

El regreso de Saúl Álvarez tendrá una condición poco habitual para su carrera reciente: el mexicano volverá a disputar un título mundial como retador. El combate ante Christian Mbilli está previsto para el 31 de octubre, cuatro años después de la última vez que Canelo llegó a una pelea en esa posición.

El jalisciense buscará recuperar presencia en el peso supermediano tras casi un año sin pelear. La cita también marcará su retorno luego de la operación de codo a la que se sometió y de la derrota frente a Terence Crawford, quien le quitó todos sus cinturones mundiales el año pasado.

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Álvarez enfrentará a Mbilli como favorito, aunque el rival representa una exigencia por su forma de pelear y su historial. El púgil de 31 años conserva el invicto después de 29 triunfos, 24 de ellos antes del límite, un empate y ninguna caída.

Emilio Azcárraga abrió las puertas del Estadio Banorte para que Canelo Álvarez protagonice una pelea, y destacó que valdría la pena ver al tapatío arriba del ring como en su momento lo hizo Julio César Chávez (Infobae México | Jovani Pérez)

Estilos de pelea y cómo llega Mbilli

La pelea enfrenta a un boxeador que pretende recuperar espacio en la etapa final de su trayectoria con otro que busca confirmar su lugar entre los principales nombres de la división. Canelo llega con experiencia en las veladas de mayor presión, mientras que Mbilli intentará imponer un ritmo alto desde el comienzo.

El mexicano construyó durante años una carrera entre las figuras centrales del boxeo internacional. Su precisión para atacar el cuerpo y su recorrido en combates de máxima exigencia serán herramientas ante un adversario que se caracteriza por la presión constante y la capacidad de definición.

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El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

La inactividad abre interrogantes sobre el ritmo y la condición física de Álvarez. Esos factores pueden adquirir peso frente a un contendiente que podría lanzar una alta cantidad de golpes durante los primeros asaltos.

Mbilli viene de empatar con el guatemalteco Lester Martínez luego de diez rounds. Aquella pelea correspondió al campeonato interino del Consejo Mundial de Boxeo.

El resultado del choque entre Álvarez y Mbilli también puede ordenar el panorama de la categoría. El ganador quedará bien situado para una posible pelea futura con Martínez, actual campeón interino del CMB.