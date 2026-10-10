Milanesa de pollo empanizada con totopos: receta sencilla y rendidora

Una bolsa de totopos puede convertirse en el secreto para preparar milanesas de pollo doradas, crujientes y llenas de sabor. Esta receta aprovecha ingredientes sencillos para llevar a la mesa una comida casera que gusta tanto a chicos como a grandes.
Las milanesas son una opción práctica para la comida familiar, sobre todo cuando se busca cocinar con poco presupuesto. La costra de totopos aporta un toque muy mexicano y permite aprovechar tortillas doradas que hayan quedado del día anterior.
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Receta de milanesa de pollo con costra de totopos
La milanesa de pollo con costra de totopos se prepara con filetes delgados de pechuga, huevo y totopos triturados. Se puede cocinar en sartén o en horno, y acompañar con arroz, ensalada, frijoles o una salsa de chipotle.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 15 minutos.
Ingredientes
Para las milanesas
- 4 filetes de pechuga de pollo, de aproximadamente 180 g cada uno.
- 2 tazas de totopos naturales, aproximadamente 120 g.
- 2 huevos.
- 2 cucharadas de leche.
- 1 diente de ajo, finamente picado.
- 1 cucharadita de mostaza.
- 0,5 cucharadita de paprika.
- 0,5 cucharadita de orégano seco.
- 0,5 cucharadita de sal.
- 0,25 cucharadita de pimienta negra molida.
- 0,5 taza de harina de trigo, aproximadamente 60 g.
- 4 cucharadas de aceite vegetal, para cocinar.
- 1 limón, cortado en mitades, para servir.
Para la salsa cremosa de chipotle
- 0,5 taza de crema mexicana.
- 1 chile chipotle adobado.
- 1 cucharada de adobo de chipotle.
- 1 cucharada de jugo de limón.
- 1 pizca de sal.
Cómo hacer milanesa de pollo con costra de totopos, paso a paso
- Coloca los filetes de pollo entre 2 hojas de plástico para cocina. Golpéalos con un mazo hasta obtener un grosor uniforme de aproximadamente 0,5 cm.
- Sazona los filetes con sal, pimienta, paprika y orégano. Reserva.
- Coloca los totopos en una bolsa resistente y tritúralos con un rodillo o el fondo de un vaso. Busca una textura irregular, con algunos trozos pequeños, para obtener una costra más crujiente.
- Coloca la harina en un plato extendido.
- En un tazón, bate los huevos con la leche, el ajo y la mostaza.
- Pasa cada filete por la harina y sacude el exceso.
- Después, cubre el pollo con la mezcla de huevo.
- Coloca el filete sobre los totopos triturados y presiona suavemente con las manos para que la costra se adhiera por ambos lados.
- Repite el procedimiento con todos los filetes. Colócalos en una charola y déjalos reposar durante 5 minutos. Este descanso ayuda a que el empanizado no se desprenda durante la cocción.
- Para preparar la salsa, licúa la crema mexicana, el chile chipotle, el adobo, el jugo de limón y la sal. Reserva en el refrigerador.
- Calienta el aceite en un sartén amplio a fuego medio. El aceite debe estar caliente, pero no humeante, para dorar la costra sin quemarla.
- Cocina las milanesas durante 4 o 5 minutos por lado, según el grosor. El pollo debe alcanzar una temperatura interna de 74 ℃ para que esté completamente cocido.
- Si prefieres utilizar el horno, coloca las milanesas sobre una charola con papel encerado, rocíalas con un poco de aceite y hornéalas a 200 ℃ durante 20 minutos, volteándolas a la mitad de la cocción.
- Retira las milanesas y colócalas sobre una rejilla o sobre papel absorbente durante 2 minutos. La rejilla ayuda a conservar la textura crujiente de la costra.
- Sirve calientes con salsa de chipotle, limón, arroz blanco, ensalada, frijoles o puré de papa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones, con 1 milanesa por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 520 kcal.
- Grasas: 25 g.
- Carbohidratos: 35 g.
- Proteínas: 43 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las milanesas cocidas se pueden conservar en el refrigerador durante un máximo de 3 días, dentro de un recipiente con tapa.
Para recalentarlas, colócalas en un sartén o en el horno a 180 ℃ durante 8 minutos. También puedes utilizar una freidora de aire a 180 ℃ durante 5 minutos.
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La salsa de chipotle dura hasta 3 días en el refrigerador, siempre que permanezca en un recipiente limpio y bien cerrado.
Las milanesas crudas ya empanizadas pueden congelarse durante 2 meses. Colócalas separadas con papel encerado y cocínalas directamente desde congeladas, agregando entre 5 y 8 minutos al tiempo de cocción.
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