México

Milanesa de pollo empanizada con totopos: receta sencilla y rendidora

Te decimos el paso a paso para que la prepares desde casa

Un cuchillo corta una milanesa de pollo empanizada con totopos sobre una tabla de madera con un tazón de salsa al fondo.
Un cuchillo corta una milanesa de pollo empanizada con totopos sobre una tabla de madera, junto a un tazón con salsa de chipotle. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una bolsa de totopos puede convertirse en el secreto para preparar milanesas de pollo doradas, crujientes y llenas de sabor. Esta receta aprovecha ingredientes sencillos para llevar a la mesa una comida casera que gusta tanto a chicos como a grandes.

Las milanesas son una opción práctica para la comida familiar, sobre todo cuando se busca cocinar con poco presupuesto. La costra de totopos aporta un toque muy mexicano y permite aprovechar tortillas doradas que hayan quedado del día anterior.

PUBLICIDAD

Receta de milanesa de pollo con costra de totopos

La milanesa de pollo con costra de totopos se prepara con filetes delgados de pechuga, huevo y totopos triturados. Se puede cocinar en sartén o en horno, y acompañar con arroz, ensalada, frijoles o una salsa de chipotle.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos.

  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 15 minutos.
Platos con filetes de pollo, huevo batido, totopos troceados y harina sobre una barra de madera junto a una estufa.
Varios recipientes con filetes de pollo crudo, huevo batido, totopos triturados y harina se disponen sobre una barra de madera para preparar un empanizado casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

Para las milanesas

  1. 4 filetes de pechuga de pollo, de aproximadamente 180 g cada uno.
  2. 2 tazas de totopos naturales, aproximadamente 120 g.
  3. 2 huevos.
  4. 2 cucharadas de leche.
  5. 1 diente de ajo, finamente picado.
  6. 1 cucharadita de mostaza.
  7. 0,5 cucharadita de paprika.
  8. 0,5 cucharadita de orégano seco.
  9. 0,5 cucharadita de sal.
  10. 0,25 cucharadita de pimienta negra molida.
  11. 0,5 taza de harina de trigo, aproximadamente 60 g.
  12. 4 cucharadas de aceite vegetal, para cocinar.
  13. 1 limón, cortado en mitades, para servir.

Para la salsa cremosa de chipotle

  1. 0,5 taza de crema mexicana.
  2. 1 chile chipotle adobado.
  3. 1 cucharada de adobo de chipotle.
  4. 1 cucharada de jugo de limón.
  5. 1 pizca de sal.
Plato azul con milanesa de pollo cortada, arroz blanco, ensalada con tomate y pepino, limones y un recipiente con salsa.
Una milanesa de pollo empanizada con totopos se sirve junto con arroz blanco, ensalada mixta y salsa de chipotle sobre un plato de cerámica decorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer milanesa de pollo con costra de totopos, paso a paso

  1. Coloca los filetes de pollo entre 2 hojas de plástico para cocina. Golpéalos con un mazo hasta obtener un grosor uniforme de aproximadamente 0,5 cm.
  2. Sazona los filetes con sal, pimienta, paprika y orégano. Reserva.
  3. Coloca los totopos en una bolsa resistente y tritúralos con un rodillo o el fondo de un vaso. Busca una textura irregular, con algunos trozos pequeños, para obtener una costra más crujiente.
  4. Coloca la harina en un plato extendido.
  5. En un tazón, bate los huevos con la leche, el ajo y la mostaza.
  6. Pasa cada filete por la harina y sacude el exceso.
  7. Después, cubre el pollo con la mezcla de huevo.
  8. Coloca el filete sobre los totopos triturados y presiona suavemente con las manos para que la costra se adhiera por ambos lados.
  9. Repite el procedimiento con todos los filetes. Colócalos en una charola y déjalos reposar durante 5 minutos. Este descanso ayuda a que el empanizado no se desprenda durante la cocción.
  10. Para preparar la salsa, licúa la crema mexicana, el chile chipotle, el adobo, el jugo de limón y la sal. Reserva en el refrigerador.
  11. Calienta el aceite en un sartén amplio a fuego medio. El aceite debe estar caliente, pero no humeante, para dorar la costra sin quemarla.
  12. Cocina las milanesas durante 4 o 5 minutos por lado, según el grosor. El pollo debe alcanzar una temperatura interna de 74 ℃ para que esté completamente cocido.
  13. Si prefieres utilizar el horno, coloca las milanesas sobre una charola con papel encerado, rocíalas con un poco de aceite y hornéalas a 200 ℃ durante 20 minutos, volteándolas a la mitad de la cocción.
  14. Retira las milanesas y colócalas sobre una rejilla o sobre papel absorbente durante 2 minutos. La rejilla ayuda a conservar la textura crujiente de la costra.
  15. Sirve calientes con salsa de chipotle, limón, arroz blanco, ensalada, frijoles o puré de papa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, con 1 milanesa por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 520 kcal.
  • Grasas: 25 g.
  • Carbohidratos: 35 g.
  • Proteínas: 43 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las milanesas cocidas se pueden conservar en el refrigerador durante un máximo de 3 días, dentro de un recipiente con tapa.

Para recalentarlas, colócalas en un sartén o en el horno a 180 ℃ durante 8 minutos. También puedes utilizar una freidora de aire a 180 ℃ durante 5 minutos.

PUBLICIDAD

La salsa de chipotle dura hasta 3 días en el refrigerador, siempre que permanezca en un recipiente limpio y bien cerrado.

Las milanesas crudas ya empanizadas pueden congelarse durante 2 meses. Colócalas separadas con papel encerado y cocínalas directamente desde congeladas, agregando entre 5 y 8 minutos al tiempo de cocción.

Temas Relacionados

Milanesapollomexico-recetas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país a través de Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

Manuel Cantú ‘El Potro’, el influencer que reparaba baches, busca convertirse en gobernador de Nuevo León

El creador de contenido busca convertir la notoriedad que consiguió con su activismo en una candidatura independiente respaldada por el Movimiento del Sombrero

Manuel Cantú ‘El Potro’, el influencer que reparaba baches, busca convertirse en gobernador de Nuevo León

Raiders vs Patriots, EN VIVO: dónde y a qué hora ver el partido de la Semana 5 de la NFL 2026

El equipo de Las Vegas intentará volver a la senda del triunfo ante unos Patriots que vienen de imponerse a los Buffalo Bills

Raiders vs Patriots, EN VIVO: dónde y a qué hora ver el partido de la Semana 5 de la NFL 2026

Abre sus puertas el Museo oficial de Mario Moreno Cantinflas: un recorrido dedicado al ídolo de la comedia en México

El recinto exhibe cuatrocientas piezas originales pertenecientes al comediante en la capital del país. La muestra repasa la trayectoria del actor cómico mediante siete salas temáticas disponibles de miércoles a domingo

Abre sus puertas el Museo oficial de Mario Moreno Cantinflas: un recorrido dedicado al ídolo de la comedia en México

PAN respalda a Alessandra Rojo de la Vega tras descalificaciones: alcaldesa condena violencia contra trabajadores de Cuauhtémoc

La alcaldesa condenó las agresiones contra trabajadores y los daños ocasionados en las oficinas tras el encuentro registrado en la demarcación con personas de la comunidad trans

PAN respalda a Alessandra Rojo de la Vega tras descalificaciones: alcaldesa condena violencia contra trabajadores de Cuauhtémoc
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mansión con alberca, cine y cancha de basquetbol: así es la casa del yerno de Osiel Cárdenas Guillén

Mansión con alberca, cine y cancha de basquetbol: así es la casa del yerno de Osiel Cárdenas Guillén

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

De las tienditas a los ataques: así ‘destapó’ la narcoguerra el negocio de las maquinitas en Culiacán

“Plata o plomo”: la amenaza con una bala que llevó a ‘La Secre’ ante la justicia en Veracruz

“El Serafín” se queda en prisión: vinculan a proceso presunto integrante del Cártel de Sinaloa buscado por homicidio

ENTRETENIMIENTO

Abre sus puertas el Museo oficial de Mario Moreno Cantinflas: un recorrido dedicado al ídolo de la comedia en México

Abre sus puertas el Museo oficial de Mario Moreno Cantinflas: un recorrido dedicado al ídolo de la comedia en México

Habrá proyección gratis de película del mundo del Señor de los Anillos en CDMX este fin de semana: dónde y a qué hora será

Día de Muertos 2026: Catedral Metropolitana inicia recorridos nocturnos para descubrir sus secretos más profundos

Qué hacer este sábado 10 de octubre en CDMX: actividades gratis en el Zócalo y cartelera cultural

“Éramos parte de esa normalización”: Mariana Garza sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano

DEPORTES

Raiders vs Patriots, EN VIVO: dónde y a qué hora ver el partido de la Semana 5 de la NFL 2026

Raiders vs Patriots, EN VIVO: dónde y a qué hora ver el partido de la Semana 5 de la NFL 2026

Fans explotan contra Montse Saldívar por dejar de firmar autógrafos: “Ni Messi es tan mamón”

Pimpinela Escarlata confiesa romance secreto con un luchador casado en La Granja VIP 2026: “Lo conquiste a mi manera”

México brilla en el Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas 2026 en Nayarit

Claudio Suárez cuenta cómo Jorge Campos y Cuauhtémoc Blanco terminaron a golpes antes de un partido clave para México en Francia 98