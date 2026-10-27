Sheinbaum felicita a Charlyn Corral por coronarse como mejor delantera del mundo en el Balón de Oro: “Es un orgullo para México”

La futbolista mexicana fue reconocida por ser la mayor rompe redes en la rama femenil. (Conferencia mañanera captura de video)

Guardar

La consagración de Charlyn Corral en la élite del futbol internacional resonó este martes en el centro político del país. Durante su tradicional conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dedicó un espacio para felicitar públicamente a la atacante mexiquense, quien hizo historia en la gala del Balón de Oro 2026 al convertirse en la primera futbolista mexicana en recibir el galardón a la Mejor Delantera del Mundo (Trofeo Gerd Müller a la máxima goleadora).

“Muchas felicidades. Es el máximo premio que se le puede dar a una futbolista. Es un orgullo para todas y todos los mexicanos y muchas, muchas felicidades”, expresó la mandataria federal al destacar el impacto que este reconocimiento tiene para el deporte nacional y, en particular, para las mujeres en el balompié.

PUBLICIDAD

Una noche histórica para el futbol mexicano en París

El reconocimiento gubernamental llega tras una velada memorable en la capital francesa. Durante la ceremonia oficial del Balón de Oro 2026, Corral, capitana y figura de las Tuzas del Pachuca, subió al estrado para recoger la distinción tras completar una campaña monumental en la que acumuló 36 anotaciones con el conjunto hidalguense.

Soccer Football - Ballon d'Or - London Palladium, London, Britain - October 26, 2026 Pachuca's Charlyn Corral makes a speech after winning the women's striker of the year award Action Images via Reuters/Matthew Childs

En la gala, la artillera tricolor compartió el podio de máximos anotadores globales junto al delantero inglés Harry Kane, quien se llevó la estatuilla en la categoría varonil tras registrar 73 goles con el Bayern Múnich. El logro de Corral no solo sitúa su nombre junto a las leyendas del deporte, sino que ratifica la vigencia y competitividad de la Liga MX Femenil ante los ojos de la FIFA y el futbol europeo.

PUBLICIDAD

Al subir al escenario para recibir su galardón, Corral pronunció un discurso cargado de emoción, en el que reflexionó sobre dos décadas de esfuerzo constante:

“Estar parada aquí frente a todos ustedes, sinceramente me llena de orgullo y mucha satisfacción. Después de muchos goles, aproximadamente 20 años de carrera, creo que hoy me doy cuenta que el trabajo, la disciplina, el esfuerzo han valido la pena. Creo que cuando haces las cosas con mucha fe, pero sobre todo con el corazón, todo vale la pena”, remarcó la futbolista de 35 años.

Asimismo, la goleadora aprovechó los reflectores internacionales para ensalzar el momento que vive el futbol de su país y solicitó un aplauso para su compatriota Scarlett Camberos, delantera del Club América, quien también fue nominada en la gala al situarse en el puesto número 21 del ranking de las 30 mejores jugadoras del planeta.

PUBLICIDAD

Charlyn Corral y Harry Kane ganaron como delanteros del año en la gala del Balón de Oro. (Instagram)

De pionera sin liga a la cima del planeta

El camino de Verónica Charlyn Corral Ang, nacida el 11 de septiembre de 1991 en Ecatepec, Estado de México, representa la lucha de una generación que debió abrirse paso cuando en México no existían circuitos profesionales para las mujeres.

Inició su formación deportiva a los cinco años de la mano de su familia y su hermano George Corral, formándose en torneos mixtos y en la escuela formativa Andrea’s Soccer. Con apenas 13 años recibió su primera convocatoria a la Selección Mexicana Mayor y un año después, en el Mundial Femenil Sub-20 de Rusia 2006, se convirtió en la anotadora más joven en la historia de la competencia con 14 años cumplidos.

PUBLICIDAD

Ante la inexistencia de una estructura profesional local, Corral debió emigrar:

Etapa universitaria (EE. UU.): Tras brillar con el Tecnológico de Monterrey, obtuvo una beca deportiva en 2012 para jugar con los Louisville Cardinals en la NCAA, donde firmó 21 goles y 18 asistencias en dos campañas, siendo nombrada mediocampista del año en las conferencias Big East y American Athletic.

Salto al profesionalismo europeo (Finlandia): En junio de 2014 debutó profesionalmente con el Merilappi United finlandés para continuar su fogueo de alto rendimiento.

Consagración en España: En 2015 firmó con el Levante UD en la Liga Iberdrola, donde marcó época. Con 22 goles en su primer año rozó el liderato y, en la temporada 2017-2018, conquistó el histórico Trofeo Pichichi con 24 dianas, siendo la primera mexicana en proclamarse máxima goleadora en la liga española de primera división.

Retorno a México y consagración: En 2021 fichó por las Tuzas del Pachuca, cuatro años después del nacimiento de la Liga MX Femenil. Desde la Bella Airosa, la delantera encabezó el proyecto hidalguense hasta alzarse campeona y romper marcas goleadoras que hoy le otorgan el máximo reconocimiento individual en el prestigioso certamen del Balón de Oro.

Con el respaldo de las cifras, la felicitación presidencial desde Palacio Nacional y el reconocimiento unánime de la afición, Charlyn Corral sella un hito indiscutible en la historia del deporte mexicano.