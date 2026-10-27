Los Rusos tras la captura de El Isra: las investigaciones por desapariciones y ataques contra policías que siguen abiertas

El Isra fue detenido la noche del domingo 25 de octubre de 2026, alrededor de las 22:00 horas, en un restaurante brasileño del bulevar Adolfo López Mateos, en Mexicali, Baja California. La captura fue anunciada oficialmente el lunes 26 de octubre. (Crédito: SSC Baja California)

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La detención de Israel Leonel Trigueros Muñoz, alias “El Isra”, abrió una nueva etapa para las investigaciones sobre la violencia atribuida a Los Rusos en el Valle de Mexicali.

La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, confirmó el 26 de octubre que el presunto operador tiene asuntos pendientes con la justicia estatal por homicidio y desaparición de personas, además de que las autoridades lo relacionan con los asesinatos de los agentes Rubén López Orduño y Manuel Enrique Guerrero Sánchez, así como con el de la esposa del primero.

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La situación jurídica de Trigueros Muñoz deberá definirse en procedimientos separados de los que enfrenta en Sonora, donde fue requerido por una orden de aprehensión. La fiscalía bajacaliforniana señaló que analiza cómo proceder para llevar ante la justicia los casos que le atribuye en la entidad.

Los expedientes tienen distintos antecedentes y grados de avance. Algunos se relacionan con ataques contra integrantes de las corporaciones de seguridad; otros, con desapariciones y privaciones de la libertad en una región donde las autoridades han identificado a presuntos operadores de Los Rusos.

Las autoridades de Baja California investigan posibles vínculos de El Isra con homicidios y desapariciones, entre ellos el asesinato de dos agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y la esposa de uno de ellos. (Crédito: @GabSeguridadMX)

Los asesinatos de dos agentes estatales y la esposa de uno de ellos

Uno de los expedientes más relevantes corresponde a los homicidios de Rubén López Orduño, de 27 años, y Manuel Enrique Guerrero Sánchez, de 32, integrantes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), así como al de Anayely Anaya Ávalos, esposa del primero.

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López Orduño fue asesinado el 26 de junio de 2026 junto con Anaya Ávalos. Guerrero Sánchez fue atacado al día siguiente, el 27 de junio, en el Valle de Mexicali. Los crímenes ocurrieron después de que fuerzas estatales abatieran, el 24 de junio, a Mauricio Alarcón Fiscal, alias “El Compa Wicho”, cuñado de “El Isra” e identificado por las autoridades como operador de Los Rusos.

La sucesión de los hechos llevó a investigar una posible relación entre los asesinatos y el golpe contra la estructura criminal. Sin embargo, la coincidencia temporal no acredita por sí sola que los homicidios fueran represalias ni demuestra quién ordenó o ejecutó los ataques.

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La fiscal Andrade Ramírez señaló que “El Isra” podría estar relacionado con esos tres homicidios. Esa atribución constituye una línea de investigación, no una responsabilidad penal acreditada. Para establecerla, la fiscalía debe precisar qué elementos vinculan al presunto operador con los agresores, si existen indicios de coordinación o instrucciones y qué pruebas pueden sostener una imputación ante un juez.

Por ello, el pendiente central no es solamente determinar si los crímenes estuvieron relacionados con Los Rusos, sino individualizar las responsabilidades: quiénes participaron directamente, quién pudo coordinar los ataques y qué pruebas respaldan cada señalamiento.

El ataque contra un mando de inteligencia en 2024

Otro antecedente se remonta al 4 de septiembre de 2024, cuando dos integrantes de la FESC fueron emboscados durante un patrullaje en el Valle de Mexicali, en un tramo ubicado entre los ejidos Oviedo Mota y Carrancita, rumbo al Indiviso.

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Los agentes fueron atacados por hombres armados que viajaban en dos vehículos. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica. Entre las víctimas se encontraba Agustín Jaime Brambila, identificado en la cobertura del caso como mando policial y responsable de labores de inteligencia.

Días después, las autoridades detuvieron a Kevin Dolores, alias “El Gusano”, y a otro presunto integrante de Los Rusos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California relacionó a Dolores con el ataque contra el mando y su escolta. Además, contaba con una orden de aprehensión por desaparición forzada, relacionada con investigaciones sobre personas desaparecidas en Mexicali entre 2022 y 2023.

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Infobae México pudo conocer, en septiembre de 2024, que “El Gusano” reportaba directamente a “El Isra”. Ese antecedente aporta un vínculo operativo entre ambos dentro de la estructura investigada, pero no demuestra por sí solo que Trigueros Muñoz haya ordenado la emboscada ni que participara directamente en ella.

El pendiente consiste en establecer qué resultados tuvieron las investigaciones sobre la agresión, qué responsabilidad se atribuyó judicialmente a los detenidos y si existen elementos adicionales que vinculen a “El Isra” con la planeación o ejecución del ataque. La información disponible no permite afirmar que ese expediente esté concluido ni determinar su estado procesal actualizado al 27 de octubre de 2026.

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El secuestro de El Gordo Gadaffi y las investigaciones en Sonora

La investigación sobre “El Isra” no se limita a Baja California, pues las autoridades lo señalan por su presunta participación en el secuestro del cantante de corridos tumbados Enghles Aralp Gastélum Cartagena, conocido como “El Gordo Gadaffi”, ocurrido en agosto de 2026 en San Luis Río Colorado, Sonora.

El cantante de corridos Enghles Aralp Gastélum Cartagena, conocido como El Gordo Gadaffi, habría sido privado de la libertad en agosto de 2026 en San Luis Río Colorado, Sonora. Las autoridades investigan el caso y señalan a Israel Leonel Trigueros Muñoz, alias El Isra, como presunto implicado. (Crédito: Instagram)

El caso se conoció en el contexto de operativos federales en los que fueron liberadas dos personas que permanecían privadas de la libertad y se detuvo a tres hombres presuntamente relacionados con la célula criminal.

En acciones realizadas en Mexicali, las autoridades también aseguraron 120 kilogramos de pastillas de fentanilo en un inmueble vinculado con Los Rusos. La coincidencia entre los operativos no significa que todos los aseguramientos y detenciones correspondan a una misma carpeta de investigación.

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La atribución contra Trigueros Muñoz debe distinguirse de la orden de aprehensión que originó su traslado a Sonora. Las autoridades han difundido versiones que describen distintos delitos relacionados con su situación judicial, por lo que es necesario consultar la resolución judicial correspondiente antes de establecer el delito exacto por el que fue requerido y su relación procesal con el secuestro del cantante.

Los pendientes son determinar quiénes participaron en la privación de la libertad, qué pruebas vinculan al presunto operador con los hechos y si la investigación ha permitido establecer el papel de otros integrantes de la célula.

Las fosas de Miguel Alemán: un expediente distinto al de El Isra

La violencia en el Valle de Mexicali también se refleja en los hallazgos de fosas clandestinas en el poblado Miguel Alemán. Los trabajos de búsqueda iniciados en enero de 2026 permitieron localizar 44 cuerpos en 22 puntos de inhumación. La Fiscalía General del Estado relacionó parte de las investigaciones con presuntos integrantes de Los Rusos, pero no ha establecido públicamente que todas las víctimas correspondan a una misma serie de crímenes ni que “El Isra” sea responsable de esos hallazgos.

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En junio, la fiscalía informó sobre la detención de Miguel Ángel “N”, alias “El Rodillas”, a quien atribuyó probable participación en la privación de la libertad de varias víctimas localizadas en el sitio. La investigación permitió reconstruir una línea de tiempo relacionada con al menos cinco personas: Hiram “N”, René “N” y María Lizbeth “N”, quienes contaban con reportes de desaparición y fueron identificados entre los restos, además de otras dos víctimas que permanecían sin identificar en ese reporte.

Según las indagatorias, las víctimas habrían sido llevadas a un inmueble en Mexicali, donde permanecieron retenidas y presuntamente sufrieron agresiones físicas. La fiscalía también señaló que “El Rodillas” mantenía vínculos con Marco Antonio Valenzuela, alias “El Cabezón”, identificado como operador de Los Rusos y abatido durante un operativo federal en San Luis Río Colorado.

El 24 de junio, la Fiscalía de Baja California informó que “El Rodillas” había sido vinculado a proceso por su probable participación en delitos de desaparición cometida por particulares, privación ilegal de la libertad y homicidio, entre otros. El juez impuso prisión preventiva y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. Ese plazo se refiere al proceso contra el detenido y no acredita que el conjunto de las investigaciones sobre las fosas haya concluido.

Este expediente permite entender cómo las autoridades investigan presuntas redes de privación de la libertad vinculadas con la organización, pero no debe presentarse como una causa judicial abierta contra “El Isra” si no existe una imputación pública que lo relacione directamente con esas víctimas. El pendiente es identificar a todas las personas recuperadas, determinar las circunstancias de cada desaparición y establecer qué sospechosos pueden ser vinculados con cada hecho mediante pruebas.

La estructura criminal y los pendientes judiciales

Las autoridades identifican a Los Rusos como una estructura armada asociada con la facción de La Mayiza, del Cártel de Sinaloa. En Baja California, “El Isra” figuraba desde 2024 entre los operadores prioritarios para las corporaciones estatales, en una lista que incluía a otros presuntos integrantes señalados por generar violencia en Mexicali y su valle. La estructura tiene presencia en la zona fronteriza con San Luis Río Colorado, Sonora, lo que obliga a coordinar investigaciones entre ambas entidades.

La captura de un presunto operador no permite concluir que la organización haya sido desarticulada ni que los delitos atribuidos a sus integrantes estén esclarecidos. Para medir el alcance judicial del caso, las fiscalías deben informar qué expedientes tienen a Trigueros Muñoz como investigado, cuáles han derivado en órdenes de aprehensión o imputaciones y qué actuaciones faltan para llevar los casos ante un juez.

Al 27 de octubre, los pendientes documentados incluyen esclarecer los homicidios de los agentes estatales y de Anayely Anaya Ávalos; precisar la participación que se atribuye a “El Isra” en el ataque de 2024 contra un mando de inteligencia; conocer el avance de la investigación por el secuestro de “El Gordo Gadaffi” y distinguir esos casos de los expedientes por desaparición vinculados con otros presuntos integrantes de Los Rusos.